|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 лип, 2018 10:21
Re: Валютный рынок в контексте
... ха-ха, і що впав МБ?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 03 лип, 2018 10:30
Все еще проще,приезали зарабитчани,а назад выехати не можуть,бо у бильше половини борги по алиментам,и щоб поихати знову на зарабитки треба валюту злити щоб разрахуватися с бывшими дружинами,отсюда и укрепление гривны плюс им еще минимум месяц ждать снятия запрета на выезд,опять же менять вадюту и покупать тут еду
А еще жены начали подавать на пеню по алиментам,а платить ответчику,т.е бывшему мужу судебный сбор минимум 704 грн.Опять менять валюту и суды при работе и казна пополняется судебными сборами
Був один батон,тепер купа рюкзакив
Додано: Вів 03 лип, 2018 10:32
Додано: Вів 03 лип, 2018 11:14
Во вторник доллар будет лихорадить
Вторник будет очень сложным днем на валютном межбанке страны. Слишком много совершенно противоположных событий будет влиять на настроения и поведение участников рынка. Вот основные мотиваторы валютного рынка на сегодня:
1) Выход на рынок обязательных продаж валюты фактически за три дня (28 и 29 июня, а также за вчера). Это существенно увеличит объемы предложения на торгах и будет работать в пользу гривны;
2) Начало вывода очередной порции дивидендов «дочками »иностранных компаний. Это происходит в начале первой декады каждого месяца и приводит к росту спроса на валюту и периодическим вздергиванием котировок продаж;
3) Выходной день в США - 4 июля. Завтра межбанк по доллару будет работать на условиях ТОМ (расчеты в гривне - сегодня, поставка валюты завтра). Это не очень удобно украинским клиентам и поэтому пик операции придется на сегодня. Все будут спешить завершить свои расчеты в долларах до наступления американского выходного. Это приведет к росту объемов сделок и периодическим перекосам спроса и предложения, в зависимости от того, кто из крупных операторов будет в этот момент на торгах - продавцы или покупатели. Рынок будет лихорадить;
4) Акционеры Райффайзен Банка Аваль окончательно оформили свое решение направить 2,244 млрд гривен на выплату дивидендов собственникам простых акций банка в рамках распределения прибыли банка за 2017 год. Дивиденды получат все владельцы простых акций банка по состоянию на 3 июля 2018 года. Это очень большие суммы и часть этих ресурсов в конечном итоге выйдет на валютный рынок в июле по мере их перечисления на счета акционеров. Это психологически также играет против гривны , так как все понимают, что приведет к росту спроса на валюту;
5) Большинство компаний закончило подводить итоги прошлого месяца, квартала и полугодия и входит с сегодняшнего дня в обычный ритм работы по внешнеэкономической деятельности. Это активизирует как продавцов, так и покупателей.
Если дочки иностранных компаний не будут массово скупаться валютой под репатриацию дивидендов - у НБУ появится потенциальная возможность пополнить ЗВР за счет выкупа излишка доллара на торгах.
«Минфин» на сегодня прогнозирует курс доллара в пределах достаточно широкого коридора 26,20-26,35 гривен с увеличением курсовой волатильности и объема операций на межбанке.
Котировки наличного валютного рынка:
Курс доллара в банках на 10 утра: прием 26,00-26,15 и продажа 26,20-26,35 гривен.
В обменниках финкомпаний: покупка 26,07-26,145 гривен и продажа 26,145-26,23 гривен.
Мониторинг настроений валютного рынка:
Настроения опрошенных по перспективам гривны стали более оптимистичными для гривны, несмотря на рост вчерашних котировок к концу дня.
По официальному курсу — 74% респондентов считают, что доллар надолго вернется ниже 26,25 гривен. 26% опрошенных уверены в его скором возврате к уровню свыше 26,26 гривен.
По межбанковскому курсу — 73% респондентов считают, что доллар будет ниже 26,25 гривен. 27% опрошенных по-прежнему уверены в возврате надолго котировок выше 26,26 гривен.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Додано: Вів 03 лип, 2018 11:25
Мабуть, мене не було тут місяць-а заблокували на прошлому тиждні, цей факт Дуже цікавий!
Так,что свой прогноз дать не удалось бесплатно!
А платно-починайте з себе!
Востаннє редагувалось sinus в Вів 03 лип, 2018 11:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 03 лип, 2018 11:25
Re: Валютный рынок в контексте
Хедж-фонды не раздумывая продают евро, если верить последним данным по их позициям. Они наращивают короткие позиции в единой валюте седьмую неделю подряд, или самый длительный период за пять лет, свидетельствуют данные Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами США. Хотя в итоге общий объем позиций оказался наиболее «медвежьим» более чем за год, он все еще далек от экстремальных уровней, зафиксированных в 2016 году.
Человек быстро сходит с ума в толпе, а приходит в себя медленно и в одиночестве
Додано: Вів 03 лип, 2018 11:27
Какой томный вечер был вчера на ветке!
Его, правда, несколько подпортили своим выходом Чай и Искатель.
Адам Смит, конечно, голова, но по поводу выполнения бюджета есть и другие мнения - "Профицит госбюджета сменился дефицитом."
Ещё могу добавить ссылку на статью табуированного здесь бородатого гуру "Миссия невыполнима: чем правительство закроет бюджетную дыру"
Вот интересный вопрос, каким уровнем цинизма надо обладать, чтобы повторно сообщать
24.06 пан уже писал об этом, ему разъяснили неуместность радости, и вот опять через неделю то же самое!
Я могу понять какого-нибудь гондурасца, кот. прочитав такую цифру будет удивляться успехам Украины, но радоваться этой цифре, живя здесь и прекрасно видя ситуацию собственными глазами ...
При том, что "ВВП Украины в 2017 году повысился на 2,1%"
Я из этих цифр могу сделать только один вывод - данные об инфляции - чистая липа, т.к. разницу данных ВБ и НБУ можно объяснить только инфляцией (при практически стабильном курсе).
Исходя из этих цифр реальная инфляция в 2017 примерно составила 20,2 - 2,1 = 19,1%.
Кто может этому радоваться? И кто из нас после этого "украинофоб" и враг украинского народа?
Жаль, нельзя написать всё, что думаю - забанят за оскорбления.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 03 лип, 2018 11:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 03 лип, 2018 11:33
Тебя и так забанят!
Я месяц был в отъезде, без доступа к интернету!
Вхожу в форум, а там забанен за нецензурную брань!
Каково?
Додано: Вів 03 лип, 2018 11:34
Додано: Вів 03 лип, 2018 11:36
Re: Валютный рынок в контексте
(модератори, не тріть хоч годинку, це ж безпосередньо пов'язано з валютою)
... може тут щось свіже прокоментуєте?
1)...ну, нехай однуха в новобуді, де Ви зробите "жлобремонт"(гарно, але з дешевих матеріалів) лям грн.
2)...600тис. ми вкладаємо свої, а 400тис. беремо у Приваті кредит на 5р.(під 18%)
400тис / 60міс.(5р.) = 6 666/міс. тіло кредиту
(400тис + 18%) = 72тис/рік, тобто 6 000/міс %% по кредиту, але то перший рік, кожен наступний рік будуть %% по кредиту зменшуватись, так як і тіло кредиту буде "худнути"!
1рік = 6 000/міс(%%) + 6 666/міс(тіло)
2р. = 4 800/міс(%%) + 6 666/міс
3р. = 3 600/міс(%%) + 6 666/міс
4р. = 2 400/міс(%%) + 6 666/міс
5р. = 1 200/міс(%%) + 6 666/міс
...або, можна взяти класику і рівними частинами приблизно вийде ~ 10тис/на міс. - а це реальна цифра, яку ПОВНІСТЮ(або майже повністю) можуть покривати наші умовні квартиранти...
3)... і після п'яти років, починаємо відбивати отих наших 600тис. - це буде ~ ще 5р.(то разом 10р.) і вже тоді можемо продати і всі виручені кошти вважати ЧИСТИМ ПРИБУТКОМ!(або здавати в оренду.... але тут, вже знову треба зробити косметичний ремонт....)
п. с.
....розумію, що там з кредитом ще коміс+страховка.... але то вже таке... "мєлочі жизні"©
п. с. 2.
... суть поста: за 10-11р. напів-пасивної праці, отримаєте 30...25....чи нехай 20тис.дол. ЧИСТОГО ПРИБУТКУ!!!(залежить, за скільки продасьте на той момент!)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
|