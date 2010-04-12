Додано: Вів 03 лип, 2018 11:14

Вторник будет очень сложным днем на валютном межбанке страны. Слишком много совершенно противоположных событий будет влиять на настроения и поведение участников рынка. Вот основные мотиваторы валютного рынка на сегодня:

1) Выход на рынок обязательных продаж валюты фактически за три дня (28 и 29 июня, а также за вчера). Это существенно увеличит объемы предложения на торгах и будет работать в пользу гривны;

2) Начало вывода очередной порции дивидендов «дочками »иностранных компаний. Это происходит в начале первой декады каждого месяца и приводит к росту спроса на валюту и периодическим вздергиванием котировок продаж;

3) Выходной день в США - 4 июля. Завтра межбанк по доллару будет работать на условиях ТОМ (расчеты в гривне - сегодня, поставка валюты завтра). Это не очень удобно украинским клиентам и поэтому пик операции придется на сегодня. Все будут спешить завершить свои расчеты в долларах до наступления американского выходного. Это приведет к росту объемов сделок и периодическим перекосам спроса и предложения, в зависимости от того, кто из крупных операторов будет в этот момент на торгах - продавцы или покупатели. Рынок будет лихорадить;

4) Акционеры Райффайзен Банка Аваль окончательно оформили свое решение направить 2,244 млрд гривен на выплату дивидендов собственникам простых акций банка в рамках распределения прибыли банка за 2017 год. Дивиденды получат все владельцы простых акций банка по состоянию на 3 июля 2018 года. Это очень большие суммы и часть этих ресурсов в конечном итоге выйдет на валютный рынок в июле по мере их перечисления на счета акционеров. Это психологически также играет против гривны , так как все понимают, что приведет к росту спроса на валюту;

5) Большинство компаний закончило подводить итоги прошлого месяца, квартала и полугодия и входит с сегодняшнего дня в обычный ритм работы по внешнеэкономической деятельности. Это активизирует как продавцов, так и покупателей.

Если дочки иностранных компаний не будут массово скупаться валютой под репатриацию дивидендов - у НБУ появится потенциальная возможность пополнить ЗВР за счет выкупа излишка доллара на торгах.

«Минфин» на сегодня прогнозирует курс доллара в пределах достаточно широкого коридора 26,20-26,35 гривен с увеличением курсовой волатильности и объема операций на межбанке.



Котировки наличного валютного рынка:

Курс доллара в банках на 10 утра: прием 26,00-26,15 и продажа 26,20-26,35 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 26,07-26,145 гривен и продажа 26,145-26,23 гривен.



Мониторинг настроений валютного рынка:



Настроения опрошенных по перспективам гривны стали более оптимистичными для гривны, несмотря на рост вчерашних котировок к концу дня.

По официальному курсу — 74% респондентов считают, что доллар надолго вернется ниже 26,25 гривен. 26% опрошенных уверены в его скором возврате к уровню свыше 26,26 гривен.

По межбанковскому курсу — 73% респондентов считают, что доллар будет ниже 26,25 гривен. 27% опрошенных по-прежнему уверены в возврате надолго котировок выше 26,26 гривен.

Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.