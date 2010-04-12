Додано: Вів 03 лип, 2018 11:54

Перепрошую за офтоп, але людина яка не розуміє різницю між ростом ВВП та ПРИРОСТОМ ВВП до відповідного періоду минулого року (до речі цю інформацію оприлюднив також всім відомий форумчанин Адам Сміт - теж пан і гондурасець по Вашому?) і яка щє дозволяє собі ТУТ хамити, ображати інших (знущальненько так : пан, гондурасець і т.і.) не вправі ображатися за те, що його банять та труть. Вірно ЛАД? Мені дуже важко допустити, що Ви цього не розумієте, бо якщо розумієте, то це щє гірше, це тупий , примітивний тролінг і ставлення себе вищє за експертів світового банку.

Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Вів 03 лип, 2018 12:05, всього редагувалось 1 раз.

Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.