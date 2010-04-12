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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 531853195320532153225323>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 801
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
501
Всього голосів : 801
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 11:44

  tea написав:
  twin написав:
  Долярчик написав:... ха-ха, і що впав МБ? :lol:

Поки не росте, це все вплив "вихідної" валюти, але сьогодні вона має закінчитись.

З початку торгів впав на копійку,але після 12.00 почалось зростання.

Ха-ха, а чого не згадує форумчан,які писали про цей факт до свят?
Шо,залишили за старшого наглядача тут?
Тоді відповідай-чому мене заблокували на прошлому тиждні за нецензурную лексику, але я тут був в останній раз місяць по тому і нецензурную лексикою ніколи не спілкувався?
Готов відповісти?
Чи знову в кущі полізешь?
sinus
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 11:44

Re: Валютный рынок в контексте

  sinus написав:Тебя и так забанят!
Я месяц был в отъезде, без доступа к интернету!
Вхожу в форум, а там забанен за нецензурную брань!
Каково?

...не даремно, Я час-від-часу пишу тут над своїм дописом заголовок: "Справедливість - тільки ТУТ!"™)))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 11:50

  Долярчик написав:
  sinus написав:Тебя и так забанят!
Я месяц был в отъезде, без доступа к интернету!
Вхожу в форум, а там забанен за нецензурную брань!
Каково?

...не даремно, Я час-від-часу пишу тут над своїм дописом заголовок: "Справедливість - тільки ТУТ!"™)))

Долярчик! Я тебе питав?
А ти ж якось взяв участь у незаконному по всім законам України прогнозу за гроші!?
Як це так тобі вдалося?
sinus
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 11:54

Перепрошую за офтоп, але людина яка не розуміє різницю між ростом ВВП та ПРИРОСТОМ ВВП до відповідного періоду минулого року (до речі цю інформацію оприлюднив також всім відомий форумчанин Адам Сміт - теж пан і гондурасець по Вашому?) і яка щє дозволяє собі ТУТ хамити, ображати інших (знущальненько так : пан, гондурасець і т.і.) не вправі ображатися за те, що його банять та труть. Вірно ЛАД? Мені дуже важко допустити, що Ви цього не розумієте, бо якщо розумієте, то це щє гірше, це тупий , примітивний тролінг і ставлення себе вищє за експертів світового банку.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Вів 03 лип, 2018 12:05, всього редагувалось 1 раз.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:00

"Постоянно за границей работает более 3 млн 200 тысяч украинских граждан", - сообщил А.Рева на церемонии запуска проекта по улучшению управления рынком труда "Инклюзивный рынок труда для рабочих мест в Украине" в Киеве во вторник.

Он также отметил, что трудовая миграция в настоящее время имеет сезонный характер. "В этом процессе, по нашим оценкам, принимает участие до 9 млн украинских граждан", - добавил министр.

https://interfax.com.ua/news/economic/515542.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:02

  Василь-Рівне написав:Перепрошую за офтоп, але людина яка не розуміє різницю між ростом ВВП та ПРИРОСТОМ ВВП до відповідного періоду минулого року і яка щє дозволяє собі ТУТ хамити, ображати інших (знущальненько так : пан, гондурасець і т.і.) не вправі ображатися за те, що його банять та труть. Вірно ЛАД? Мені дуже важко допустити, що Ви цього не розумієте, бо якщо розумієте, то це щє гірше, це тупий , примітивний тролінг і ставлення себе вищє за експертів світового банку.

Я не Лад! Подивився? Уважніше будь!
Я вчора тільки повернувся де не було доступа до інтернету місяць,а зайшов вчора в свій аккаунт, а там написано-заблоковано на тиждень за нецензурную лексику!
Ото такі тут правила і такі ж письменники!
Мені все одно,але ж виводи я зробив!
Востаннє редагувалось sinus в Вів 03 лип, 2018 12:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:03

  sinus написав:Тоді відповідай-чому мене заблокували на прошлому тиждні за нецензурную лексику, але я тут був в останній раз місяць по тому і нецензурную лексикою ніколи не спілкувався?
Готов відповісти?
Чи знову в кущі полізешь?

1.Ви писали,що є колегою Пізнайка.Не помилились?Може пацієнтом?
2.Блокувати можуть тільки модератори.Якщо є питання по блокуванню - можете їм написати в приватні.Можливо,той хто блокував,пам"ятає за що.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:04

Василь-Рівне
Василёк, а по сути можно?
И о разнице " між ростом ВВП та ПРИРОСТОМ ВВП до відповідного періоду минулого року" и какое это имеет отношение к обсуждаемой цифре 20,2%, пожалуйста.
Кстати, гондурасцем я Вас не называл, научитесь понимать прочитанное. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:08

  tea написав:
  sinus написав:Тоді відповідай-чому мене заблокували на прошлому тиждні за нецензурную лексику, але я тут був в останній раз місяць по тому і нецензурную лексикою ніколи не спілкувався?
Готов відповісти?
Чи знову в кущі полізешь?

1.Ви писали,що є колегою Пізнайка.Не помилились?Може пацієнтом?
2.Блокувати можуть тільки модератори.Якщо є питання по блокуванню - можете їм написати в приватні.Можливо,той хто блокував,пам"ятає за що.

Ви знущаєтесь?
Чи глузуете?
Повторююся ще раз-мене місяць не було на форумі,бо був там де нема доступу до інтернету,вчора повернувся, зайшов на форум,а там написано заблоковано за нецензурную лексику тиждень по тому!
Смішно?
Мені теж!
sinus
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:09

  sinus написав:Я вчора тільки повернувся де не було доступа до інтернету місяць

Зрозуміло.Пізнайкові треба було Вас фіксувати на 2 місяця.Місяця виявилось замало. :mrgreen:
tea
 
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