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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 53195320532153225323>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 801
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
501
Всього голосів : 801
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:10

"Діра" в держбюджеті перевищила 14 мільярдів — Казначейство
https://www.epravda.com.ua/news/2018/07/3/638330/
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ДС - the best!
Предлагаю присвоить почётное звание "Лучший прогнозист всех времён и народов"! :)
Вторые июльские торги валютного межбанка, по всей видимости, дадут возможность регулятору компенсировать нынешние потери на СКВ-интервенцию выкупом долларовых излишков. Последние высоковероятны из-за отложенного за 28-29 июня предложения СКВ, упавшей на счета экспортеров в это время.

А вот в дальнейшем рискнем предположить возвращение на межбанк «зеленых быков», которые без лишнего фанатизма вернут на рынок доллара «ползучее» его подорожание на фоне тонкого из-за сезона отпусков рынка.

US

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4395774#p4395774
Если предсказать понедельник было относительно несложно, то попасть в яблочко во вторник ...
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:12

  sinus написав:Смішно?
Мені теж!

Ну Ви хоч сьогодні себе стриманіше ведіть.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:14

  tea написав:
  sinus написав:Я вчора тільки повернувся де не було доступа до інтернету місяць

Зрозуміло.Пізнайкові треба було Вас фіксувати на 2 місяця.Місяця виявилось замало. :mrgreen:

Ответа лучшего я и не ждал-только личные оскорбления в мой адресс,за что меня видимо опять забанят,чтобы не смог ответить.))
Кстати,Холява никогда не работал врачом и никогда им не был))))
sinus
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:15

  sinus написав:Кстати,Холява никогда не работал врачом и никогда им не был))))

А Ви з ним знайомі?
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:16

  tea написав:
  sinus написав:Кстати,Холява никогда не работал врачом и никогда им не был))))

А Ви з ним знайомі?

Мало того,я и с вами знаком))
sinus
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:17

  sinus написав:
  tea написав:А Ви з ним знайомі?

Мало того,я и с вами знаком))

А Ви з якого міста?
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:19

  sinus написав:
  Долярчик написав:
  sinus написав:Тебя и так забанят!
Я месяц был в отъезде, без доступа к интернету!
Вхожу в форум, а там забанен за нецензурную брань!
Каково?

...не даремно, Я час-від-часу пишу тут над своїм дописом заголовок: "Справедливість - тільки ТУТ!"™)))

Долярчик! Я тебе питав?
А ти ж якось взяв участь у незаконному по всім законам України прогнозу за гроші!?
Як це так тобі вдалося?

... дійсно, як?))))
.. варіанти відповідей:
1)...маю тут блат :lol:
2) Я же Чай, Я же Лібо, Я же Агаз, Я же ЛАД....Я же Акурт і т. д? :mrgreen:
3)...під кожним вищеперечисленим ніком моя жінка..... теща.... тесть..... кум.... сват..... брат... :mrgreen:

Сінус, що ж ти так оплашав? - старість? :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:22

  tea написав:
  sinus написав:
  tea написав:А Ви з ним знайомі?

Мало того,я и с вами знаком))

А Ви з якого міста?

Я поки чекаю відповідь на те-за що мене заблокували?
Як хтось відповідь мені надасть з длказами-тоді далі поспілкуємося-гаразд?
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:24

  sinus написав:
  tea написав:З початку торгів впав на копійку,але після 12.00 почалось зростання.

Ха-ха, а чого не згадує форумчан,які писали про цей факт до свят?

Пізнайко - прочитайте цю фразу. :wink: Про щось каже? :roll:
tea
 
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