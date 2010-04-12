ДС - the best! Предлагаю присвоить почётное звание "Лучший прогнозист всех времён и народов"!
Вторые июльские торги валютного межбанка, по всей видимости, дадут возможность регулятору компенсировать нынешние потери на СКВ-интервенцию выкупом долларовых излишков. Последние высоковероятны из-за отложенного за 28-29 июня предложения СКВ, упавшей на счета экспортеров в это время.
А вот в дальнейшем рискнем предположить возвращение на межбанк «зеленых быков», которые без лишнего фанатизма вернут на рынок доллара «ползучее» его подорожание на фоне тонкого из-за сезона отпусков рынка.
sinus написав:Тебя и так забанят! Я месяц был в отъезде, без доступа к интернету! Вхожу в форум, а там забанен за нецензурную брань! Каково?
...не даремно, Я час-від-часу пишу тут над своїм дописом заголовок: "Справедливість - тільки ТУТ!"™)))
Долярчик! Я тебе питав? А ти ж якось взяв участь у незаконному по всім законам України прогнозу за гроші!? Як це так тобі вдалося?
... дійсно, як?)))) .. варіанти відповідей: 1)...маю тут блат 2) Я же Чай, Я же Лібо, Я же Агаз, Я же ЛАД....Я же Акурт і т. д? 3)...під кожним вищеперечисленим ніком моя жінка..... теща.... тесть..... кум.... сват..... брат...
Сінус, що ж ти так оплашав? - старість?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4