Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 лип, 2018 12:27
tehno-teplo
Хедж-фонды не раздумывая продают евро, если верить последним данным по их позициям.
Не понимаю всеобщего стремления продавать евро и скупать доллар, особенно на фоне возможного в ближайшие два года кризиса, когда, как известно, все яйца в одной корзине держать особенно опасно.
Сержик
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Додано: Вів 03 лип, 2018 12:35
Сержик написав: tehno-teplo
Хедж-фонды не раздумывая продают евро, если верить последним данным по их позициям.
Не понимаю всеобщего стремления продавать евро и скупать доллар, особенно на фоне возможного в ближайшие два года кризиса, когда, как известно, все яйца в одной корзине держать особенно опасно.
Это пропаганда и трещетка со всех дыр, направленная на загон в бакс, для того и нужна, чтоб все вляпались, а в одно прекрасное утро доллар ожидает очень неприятная вещь...
hxbbgaf
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Додано: Вів 03 лип, 2018 12:36
ЛАД написав:
Если рассчитывать на кризис в ближайшем будущем, то как раз и надо уходить в доллар.
sinus
, попробуйте написать модераторам. Хотя это вряд ли что даст. Приносить публичные извинения здесь как-то не принято, а чаще просто не отвечают. Но иногда хоть в личке признают ошибку.
Кризис зальют долларами, другого пути нет, иначе крупнейший должник в мире будет вынужден провозгласить себя банкротом.
hxbbgaf
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Додано: Вів 03 лип, 2018 12:43
sinus написав: tea написав: twin написав:
Поки не росте, це все вплив "вихідної" валюти, але сьогодні вона має закінчитись.
З початку торгів впав на копійку,але після 12.00 почалось зростання.
Ха-ха, а чого не згадує форумчан,які писали про цей факт до свят?
Шо,залишили за старшого наглядача тут?
Тоді відповідай-чому мене заблокували на прошлому тиждні за нецензурную лексику, але я тут був в останній раз місяць по тому і нецензурную лексикою ніколи не спілкувався?
Готов відповісти?
Чи знову в кущі полізешь?
Доброго Вам дня. Згадав Вас з Вашим прогнозом на 20 червня ,що доляр почне зростати ,хочу ще раз Вас запитати .Це дійсно Вам таку інфу злили,чи Ви по інтуіціі вгадали ?
Валютный рынок в контексте
Востаннє редагувалось
Перес де Куэльяр
в Вів 03 лип, 2018 13:02, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Додано: Вів 03 лип, 2018 12:44
hxbbgaf написав:
Кризис зальют долларами, другого пути нет, иначе крупнейший должник в мире будет вынужден провозгласить себя банкротом.
Не надоело одну и ту же шарманку крутить десять лет подряд ?
"Бог умер" (с) Ницше. "Ницше умер" (с) Бог
bolex
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Додано: Вів 03 лип, 2018 12:45
Запорожье повы 26,10-26,15
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edvardd
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Додано: Вів 03 лип, 2018 12:55
edvardd написав:
Запорожье повы 26,10-26,15
дыня 7
абрикос ананасный 9
помидор 8
А морковка в Ашане Радужном в Киеве 48 гривен.
hxbbgaf
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Додано: Вів 03 лип, 2018 13:38
Харків Гагарін 17/24
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Додано: Вів 03 лип, 2018 13:42
Сержик написав: tehno-teplo
Хедж-фонды не раздумывая продают евро, если верить последним данным по их позициям.
Не понимаю всеобщего стремления продавать евро и скупать доллар, особенно на фоне возможного в ближайшие два года кризиса, когда, как известно, все яйца в одной корзине держать особенно опасно.
Сержик, чтобы не писать много, посмотрите графики курса евро/долл. за 2008-2009 (например, здесь
http://quote-spy.com/Graph.aspx?name=FX_IDC:EURUSD&altname=http://www.forexpf.ru/chart/eurusd/
) Пара упала с 1,6 в июле до 1,25 в октябре.
И с того времени на месячном графике пара находится в падающем коридоре. В феврале-марте почти дошла до верхней границы и пошла вниз.
(Отвечаю здесь, может, ещё кому пригодится).
Puente
В містах , напевно і вища - середня зменшується за рахунок села - тільки електрика і газ - а зараз реально мало споживається ...
Спасибо, не подумал. С оплатой ЖКХ в сёлах совсем не знаком.
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ЛАД
в Вів 03 лип, 2018 13:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 13:51
Перес де Куэльяр написав:
Харків Гагарін 17/24
Если вам интересен мой дальнейший прогноз по курсу-посмотрите его на киевской ветке по недвижимости, потому что,надо же,такому случиться?
На профильной ветке блокируют за это или стирают сообщения, почему так?)))))))
sinus
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