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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5318531953205321>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 801
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
501
Всього голосів : 801
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:27

Re: Валютный рынок в контексте

tehno-teplo

Хедж-фонды не раздумывая продают евро, если верить последним данным по их позициям.


Не понимаю всеобщего стремления продавать евро и скупать доллар, особенно на фоне возможного в ближайшие два года кризиса, когда, как известно, все яйца в одной корзине держать особенно опасно.
Сержик
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:35

  Сержик написав:tehno-teplo

Хедж-фонды не раздумывая продают евро, если верить последним данным по их позициям.


Не понимаю всеобщего стремления продавать евро и скупать доллар, особенно на фоне возможного в ближайшие два года кризиса, когда, как известно, все яйца в одной корзине держать особенно опасно.

Это пропаганда и трещетка со всех дыр, направленная на загон в бакс, для того и нужна, чтоб все вляпались, а в одно прекрасное утро доллар ожидает очень неприятная вещь...
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:36

  ЛАД написав:Если рассчитывать на кризис в ближайшем будущем, то как раз и надо уходить в доллар.

sinus, попробуйте написать модераторам. Хотя это вряд ли что даст. Приносить публичные извинения здесь как-то не принято, а чаще просто не отвечают. Но иногда хоть в личке признают ошибку.

Кризис зальют долларами, другого пути нет, иначе крупнейший должник в мире будет вынужден провозгласить себя банкротом.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:43

  sinus написав:
  tea написав:
  twin написав:Поки не росте, це все вплив "вихідної" валюти, але сьогодні вона має закінчитись.

З початку торгів впав на копійку,але після 12.00 почалось зростання.

Ха-ха, а чого не згадує форумчан,які писали про цей факт до свят?
Шо,залишили за старшого наглядача тут?
Тоді відповідай-чому мене заблокували на прошлому тиждні за нецензурную лексику, але я тут був в останній раз місяць по тому і нецензурную лексикою ніколи не спілкувався?
Готов відповісти?
Чи знову в кущі полізешь?
Доброго Вам дня. Згадав Вас з Вашим прогнозом на 20 червня ,що доляр почне зростати ,хочу ще раз Вас запитати .Це дійсно Вам таку інфу злили,чи Ви по інтуіціі вгадали ? Валютный рынок в контексте
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 03 лип, 2018 13:02, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:44

  hxbbgaf написав:Кризис зальют долларами, другого пути нет, иначе крупнейший должник в мире будет вынужден провозгласить себя банкротом.

Не надоело одну и ту же шарманку крутить десять лет подряд ?
"Бог умер" (с) Ницше. "Ницше умер" (с) Бог
bolex
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:45

Запорожье повы 26,10-26,15
дыня 7
абрикос ананасный 9
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edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 12:55

  edvardd написав:Запорожье повы 26,10-26,15
дыня 7
абрикос ананасный 9
помидор 8

А морковка в Ашане Радужном в Киеве 48 гривен.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 13:38

Re: Валютный рынок в контексте

Харків Гагарін 17/24
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 13:42

  Сержик написав:tehno-teplo

Хедж-фонды не раздумывая продают евро, если верить последним данным по их позициям.


Не понимаю всеобщего стремления продавать евро и скупать доллар, особенно на фоне возможного в ближайшие два года кризиса, когда, как известно, все яйца в одной корзине держать особенно опасно.

Сержик, чтобы не писать много, посмотрите графики курса евро/долл. за 2008-2009 (например, здесь http://quote-spy.com/Graph.aspx?name=FX_IDC:EURUSD&altname=http://www.forexpf.ru/chart/eurusd/) Пара упала с 1,6 в июле до 1,25 в октябре.
И с того времени на месячном графике пара находится в падающем коридоре. В феврале-марте почти дошла до верхней границы и пошла вниз.
(Отвечаю здесь, может, ещё кому пригодится).

Puente
В містах , напевно і вища - середня зменшується за рахунок села - тільки електрика і газ - а зараз реально мало споживається ...

Спасибо, не подумал. С оплатой ЖКХ в сёлах совсем не знаком.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 03 лип, 2018 13:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 13:51

  Перес де Куэльяр написав:Харків Гагарін 17/24

Если вам интересен мой дальнейший прогноз по курсу-посмотрите его на киевской ветке по недвижимости, потому что,надо же,такому случиться?
На профильной ветке блокируют за это или стирают сообщения, почему так?)))))))
sinus
 
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