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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5318531953205321

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 801
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
501
Всього голосів : 801
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 13:55

  sinus написав:
  Перес де Куэльяр написав:Харків Гагарін 17/24

Если вам интересен мой дальнейший прогноз по курсу-посмотрите его на киевской ветке по недвижимости, потому что,надо же,такому случиться?
На профильной ветке блокируют за это или стирают сообщения, почему так?)))))))

А можно ссылку, пожалуйста.
P.s. Уже увидел. 30 в сентябре - это круто. Я ожидаю всё же пониже. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 13:58

  edvardd написав:Запорожье повы 26,10-26,15
дыня 7
абрикос ананасный 9
помидор 8

блин. где этот рай на земле? :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 14:08

  sinus написав:Если вам интересен мой дальнейший прогноз по курсу-посмотрите его на киевской ветке по недвижимости, потому что,надо же,такому случиться? На профильной ветке блокируют за это или стирают сообщения, почему так?)))))))

Все может быть , С чем Вы связываете цифру 30 ? Напряжение с выплатой гос.долга МВФ и при этом транша пока не будет,что повлечет уменьшение ЗВР или какие то другие события ?

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 14:26

  Перес де Куэльяр написав:
  sinus написав:Если вам интересен мой дальнейший прогноз по курсу-посмотрите его на киевской ветке по недвижимости, потому что,надо же,такому случиться? На профильной ветке блокируют за это или стирают сообщения, почему так?)))))))

Все может быть , С чем Вы связываете цифру 30 ? Напряжение с выплатой гос.долга МВФ и при этом транша пока не будет,что повлечет уменьшение ЗВР или какие то другие события ?

*Відправлено з Чату

Сценарий 2008-го. Я не о мировом кризисе,который докатится к нам в 2020,а я о любих друзях,уходя,подымут-курс-быстрое богатство перед уходом.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 14:37

Re: Валютный рынок в контексте

Херсон по прежнему держит 26,19 на отдачу

Отправлено с моего Mi MIX 2S через Tapatalk
portoz
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 14:41

  sinus написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  sinus написав:Если вам интересен мой дальнейший прогноз по курсу-посмотрите его на киевской ветке по недвижимости, потому что,надо же,такому случиться? На профильной ветке блокируют за это или стирают сообщения, почему так?)))))))

Все может быть , С чем Вы связываете цифру 30 ? Напряжение с выплатой гос.долга МВФ и при этом транша пока не будет,что повлечет уменьшение ЗВР или какие то другие события ?

*Відправлено з Чату

Сценарий 2008-го. Я не о мировом кризисе,который докатится к нам в 2020,а я о любих друзях,уходя,подымут-курс-быстрое богатство перед уходом.
С быстрым богатством понятно ,но можно и без ухода от власти курс поднять и перед выборами по сезону укрепить гривну ,что будем аплодировать еще .Но по наблюдениям я пока не вижу ,в отличии от "попередників" ,что собрались нынешние управленцы уходить и пока держат все под контролем.
Перес де Куэльяр
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