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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 лип, 2018 13:55
sinus написав: Перес де Куэльяр написав:
Харків Гагарін 17/24
Если вам интересен мой дальнейший прогноз по курсу-посмотрите его на киевской ветке по недвижимости, потому что,надо же,такому случиться?
На профильной ветке блокируют за это или стирают сообщения, почему так?)))))))
А можно ссылку, пожалуйста.
P.s. Уже увидел. 30 в сентябре - это круто. Я ожидаю всё же пониже.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 13:58
edvardd написав:
Запорожье повы 26,10-26,15
дыня 7
абрикос ананасный 9
помидор 8
блин. где этот рай на земле?
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Додано: Вів 03 лип, 2018 14:08
sinus написав:
Если вам интересен мой дальнейший прогноз по курсу-посмотрите его на киевской ветке по недвижимости, потому что,надо же,такому случиться? На профильной ветке блокируют за это или стирают сообщения, почему так?)))))))
Все может быть , С чем Вы связываете цифру 30 ? Напряжение с выплатой гос.долга МВФ и при этом транша пока не будет,что повлечет уменьшение ЗВР или какие то другие события ?*Відправлено з Чату
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Перес де Куэльяр
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Додано: Вів 03 лип, 2018 14:26
Перес де Куэльяр написав: sinus написав:
Если вам интересен мой дальнейший прогноз по курсу-посмотрите его на киевской ветке по недвижимости, потому что,надо же,такому случиться? На профильной ветке блокируют за это или стирают сообщения, почему так?)))))))
Все может быть , С чем Вы связываете цифру 30 ? Напряжение с выплатой гос.долга МВФ и при этом транша пока не будет,что повлечет уменьшение ЗВР или какие то другие события ?*Відправлено з Чату
Сценарий 2008-го. Я не о мировом кризисе,который докатится к нам в 2020,а я о любих друзях,уходя,подымут-курс-быстрое богатство перед уходом.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 14:37
Херсон по прежнему держит 26,19 на отдачу
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Додано: Вів 03 лип, 2018 14:41
sinus написав: Перес де Куэльяр написав: sinus написав:
Если вам интересен мой дальнейший прогноз по курсу-посмотрите его на киевской ветке по недвижимости, потому что,надо же,такому случиться? На профильной ветке блокируют за это или стирают сообщения, почему так?)))))))
Все может быть , С чем Вы связываете цифру 30 ? Напряжение с выплатой гос.долга МВФ и при этом транша пока не будет,что повлечет уменьшение ЗВР или какие то другие события ?*Відправлено з Чату
Сценарий 2008-го. Я не о мировом кризисе,который докатится к нам в 2020,а я о любих друзях,уходя,подымут-курс-быстрое богатство перед уходом.
С быстрым богатством понятно ,но можно и без ухода от власти курс поднять и перед выборами по сезону укрепить гривну ,что будем аплодировать еще .Но по наблюдениям я пока не вижу ,в отличии от "попередників" ,что собрались нынешние управленцы уходить и пока держат все под контролем.
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Перес де Куэльяр
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