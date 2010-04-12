Додано: Вів 03 лип, 2018 16:08

Ваш вариант в принципе возможен, только для начала надо иметь эти самые 600 тыс. грн. (т.е. 22900 долл.)."Чёрные лебеди" в виде войны или ещё чего, конечно, возможны, но всё же относительно маловероятны (хотя, правда, войну в Донбассе тоже никто не ожидал, но, надеюсь, запад Украины окажется умнее востока, хотя бы наученные горьким опытом).Другой вопрос - насколько это эффективный метод. Тогда уж проще купить эту квартиру или какую-то коммерч. недвигу и сдавать пожизненно - "накопительная пенсия".Но метод не очень эффективный.У нас пока есть варианты получше. Вы в этом году, вроде, игрались "сдам зимой, откуплю летом". Если у нас сезонность продолжится, то сдавая зимой по 29 и откупая летом даже по 27, то даже без всяких депозитов Вы за 10 лет получите такой же выигрыш. Но при этом деньги всё время будут у Вас в руках.А в общем - дело вкуса. Кому что нравится. Кто-то может рассчитывать на рост стоимости жилья через 10 лет. Кто-то верит в крах доллара в ближайшие годы. ...Когда у Вас эти 23 тыс. долларов не "лишние", то, на мой взгляд, лучше держать их в руках, "поближе к телу".P.s. Драгкамни категорически не рекомендую.