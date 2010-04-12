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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5320532153225323>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 801
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
501
Всього голосів : 801
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 14:55

sinus
До крупной выплаты долга МВФ все будет спокойно,а вот потом всё будет быстро.
Можете зафиксирован также этот пост для истории)))
Добре ,зафіксую.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 14:59

  Перес де Куэльяр написав:sinus Добре ,зафіксую.

Вопрос на засыпку-что бы вы сделали,чтобы остаться Президентом,если бы вы им были сейчас?
Подсказка-правильный ответ только один и он начнется в сентябре.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 15:18

Просто все будет как в прошлые годы, если не вмешается война после окончания чемпионата.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 15:21

Відповідати можуть всі!!!))) "танцуют все!"®

  sryvkin написав:А так, жизнь вообще рискованное мероприятие.
В 2012-2013 году кто-то в Донецке квартиры покупал... всі вони зараз розбагатіли і стрибають від щастя. В Северодонецке квартиры в у.е. также в 2-3 раза подешевели. Зато аренда выросла.

... ясно, дякую!
...тоді, де ж можна, пересічному, так менш-більш ненапряжно інвестувати "вільні кошти", щоб створити собі на майбутнє свій "пенсійний фонд"?
(крипту, форекси, акції і т. п. - не пропонувати!)))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 15:23

  Долярчик написав:
  sryvkin написав:А так, жизнь вообще рискованное мероприятие.
В 2012-2013 году кто-то в Донецке квартиры покупал... всі вони зараз розбагатіли і стрибають від щастя. В Северодонецке квартиры в у.е. также в 2-3 раза подешевели. Зато аренда выросла.

... ясно, дякую!
...тоді, де ж можна, пересічному, так менш-більш ненапряжно інвестувати "вільні кошти", щоб створити собі на майбутнє свій "пенсійний фонд"?
(крипту, форекси, акції і т. п. - не пропонувати!)))


В дітей треба інвестувати, в їх виховання і освіту. І буде вам свій пенсійний фонд :)
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 15:25

  sinus написав:
  Перес де Куэльяр написав:sinus Добре ,зафіксую.

Вопрос на засыпку-что бы вы сделали,чтобы остаться Президентом,если бы вы им были сейчас?
Подсказка-правильный ответ только один и он начнется в сентябре.

Вот уже много лет подряд, каждый август-сентябрь растет курс. Это предсказание на уровне "завтра встанет солнце". Смотрите не зазнайтесь как Аляк, который один раз угадал, а потом всех разочаровал.

В этом году очень много новых факторов. Взаимное введение санкций самыми крупными экономиками мира перепутало все карты. Например, украинские сталевары заявили, что это позитивно скажется на их экспорте. Китай ограничил экспорт американской аграрной продукции, где они будут покупать? И т.д.

Другие факторы: МВФ долги, новое валютное законодательство, РФ после футбола может распоясаться (а может и нет!), возможно будет новое налогообложение.

Так что, расскажите лучше что будет в январе-феврале 2019 года, когда обычно самое дно. Вот тогда мы реально оценим ваши аналитические способности.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 15:45

Re: Валютный рынок в контексте

  hxbbgaf написав:а в одно прекрасное утро доллар ожидает очень неприятная вещь...

Уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду. Его отменят (Штаты откажутся от него как от средства платежа), его курс по отношению к другим валютам резко упадет...
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 15:55

  Долярчик написав:...тоді, де ж можна, пересічному, так менш-більш ненапряжно інвестувати "вільні кошти", щоб створити собі на майбутнє свій "пенсійний фонд"?
(крипту, форекси, акції і т. п. - не пропонувати!)))


В Украине - валюта, IMHO

А вообще - драгкамни, драгметаллы, недвижимость, для диверсификации.
sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 16:08

Долярчик
Ваш вариант в принципе возможен, только для начала надо иметь эти самые 600 тыс. грн. (т.е. 22900 долл. :) ).
"Чёрные лебеди" в виде войны или ещё чего, конечно, возможны, но всё же относительно маловероятны (хотя, правда, войну в Донбассе тоже никто не ожидал, но, надеюсь, запад Украины окажется умнее востока, хотя бы наученные горьким опытом).
Другой вопрос - насколько это эффективный метод. Тогда уж проще купить эту квартиру или какую-то коммерч. недвигу и сдавать пожизненно - "накопительная пенсия". :)
Но метод не очень эффективный.
У нас пока есть варианты получше. Вы в этом году, вроде, игрались "сдам зимой, откуплю летом". Если у нас сезонность продолжится, то сдавая зимой по 29 и откупая летом даже по 27, то даже без всяких депозитов Вы за 10 лет получите такой же выигрыш. Но при этом деньги всё время будут у Вас в руках.
А в общем - дело вкуса. Кому что нравится. Кто-то может рассчитывать на рост стоимости жилья через 10 лет. Кто-то верит в крах доллара в ближайшие годы. ...

Когда у Вас эти 23 тыс. долларов не "лишние", то, на мой взгляд, лучше держать их в руках, "поближе к телу".

P.s. Драгкамни категорически не рекомендую. :x
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 16:26

  sinus написав:
  Перес де Куэльяр написав:sinus Добре ,зафіксую.

Вопрос на засыпку-что бы вы сделали,чтобы остаться Президентом,если бы вы им были сейчас?
Подсказка-правильный ответ только один и он начнется в сентябре.
Є насправді ,багато факторів по зміні курсу доляра в Украіні на зростання .І до вересня ще дуже далеко ,та все може змінитись вмить . Є ось декілька шляхів курсоутворення- 1.Це в напів мирний час 2. При війсковому фактично стані .
Тому ближчий фактор можна спрогнозувати за два тижні ,після зустрічі Трампа - путіна ,та хто кому зав"яже руки ,або розв"яже в подіях ,що зараз відбуваються на сході Украіни - від цього теж буде залежати курс і ми нікуди не дінемось ,щоб тут не прогнозували. Те ,що зростати почав доляр ,це ми вже всі зафіксували і кожен виклав свою думку ,які будуть приблизно рухи ,а також своє бачення до яких рівнів ,аналізуючи ситуацію сьогодення .тобто, поки що роблячи віщування коли краіна знаходячится в напів замороженому конфлікті з РФ,але якщо він вибухне ,то навіть Ваш прогноз 30 на вересень буде оптимістичний.Надіюсь ,що відкритоі війни не станеться ,та вересень зустрінемо з курсом 27-28.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 03 лип, 2018 16:32, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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