Китайский юань продолжает дешеветь на фоне торговой войны с США и выхода крупных инвесторов с фондового рынка страны, потерявшего почти триллион долларов капитализации с начала весны.

На торгах во вторник курс юаня опускался до отметки 6,7214 юаня за доллар - минимальной с декабря прошлого года.

Чуть больше чем за две недели с того момента, как китайский ЦБ снизил нормы резервирования для банков, освободив им почти 800 млрд юаней дополнительной ликвидности, курс китайской валюты просел на 4,7%, а с марта, когда торговая война с администрацией Дональда Трампа перешла в активную фазу, - на 6,8%.

Состоявшаяся девальвация стала рекордной в истории и превзошла по масштабу ту, что Народный банк КНР провел в августе 2015 года: тогда юань в считанные дни потерял около 5% стоимости.

Три года назад центробанку пришлось потратить около 200 млрд долларов из резервов, чтобы компенсировать отток капитала, и этот сценарий, похоже, повторяется.

Крупные китайские банки во вторник начали продажи долларов на рынке свопов, чтобы остановить девальвацию, когда курс пробил отметку 6,7 юаня за доллар, рассказали Bloomberg валютные трейдеры.

По их словам, речь идет о банках, связанных с ЦБ, который таким образом проводит негласные валютные интервенции. После масштабного валютного вброса курс юаня отскочил до 6,6850 за доллар (на 9.55 мск), а фондовый рынок страны прервал падение.

С начала года индекс Shaghai Composite потерял 20%, сигнализируя на начале "медвежьей" фазы, а на торгах во вторник освежил "дно" с марта 2016 года на отметке 2722,45 пункта, от которого "отпружинил" до 2786,89 пункта, прибавив 0,45% к концу торгов.

Девальвация 2015 года также сопровождалась массированной распродажей китайских акций, но если тогда с рынка выходили в основном розничные инвесторы, то теперь от бумаг избавляются крупные институциональные игроки, отмечает аналитик JP Morgan Николаос Панигиртцолоу.

Об этом, по его словам, свидетельствует тот факт, что объем акций, купленных с плечом, т.е. на заемные средства от брокеров, не снижается, в отличие от ситуации 2015 года. "Девальвация юаня может ускориться, если торговый спор с США выйдет на новый виток эскалации, а доллар продолжит укрепляться на глобальных рынках", - предупреждает Панигиртцолоу.