Китайский юань рухнул рекордно в истории на фоне торговой войны с США
Китайский юань продолжает дешеветь на фоне торговой войны с США и выхода крупных инвесторов с фондового рынка страны, потерявшего почти триллион долларов капитализации с начала весны. На торгах во вторник курс юаня опускался до отметки 6,7214 юаня за доллар - минимальной с декабря прошлого года. Чуть больше чем за две недели с того момента, как китайский ЦБ снизил нормы резервирования для банков, освободив им почти 800 млрд юаней дополнительной ликвидности, курс китайской валюты просел на 4,7%, а с марта, когда торговая война с администрацией Дональда Трампа перешла в активную фазу, - на 6,8%. Состоявшаяся девальвация стала рекордной в истории и превзошла по масштабу ту, что Народный банк КНР провел в августе 2015 года: тогда юань в считанные дни потерял около 5% стоимости. Три года назад центробанку пришлось потратить около 200 млрд долларов из резервов, чтобы компенсировать отток капитала, и этот сценарий, похоже, повторяется. Крупные китайские банки во вторник начали продажи долларов на рынке свопов, чтобы остановить девальвацию, когда курс пробил отметку 6,7 юаня за доллар, рассказали Bloomberg валютные трейдеры. По их словам, речь идет о банках, связанных с ЦБ, который таким образом проводит негласные валютные интервенции. После масштабного валютного вброса курс юаня отскочил до 6,6850 за доллар (на 9.55 мск), а фондовый рынок страны прервал падение. С начала года индекс Shaghai Composite потерял 20%, сигнализируя на начале "медвежьей" фазы, а на торгах во вторник освежил "дно" с марта 2016 года на отметке 2722,45 пункта, от которого "отпружинил" до 2786,89 пункта, прибавив 0,45% к концу торгов. Девальвация 2015 года также сопровождалась массированной распродажей китайских акций, но если тогда с рынка выходили в основном розничные инвесторы, то теперь от бумаг избавляются крупные институциональные игроки, отмечает аналитик JP Morgan Николаос Панигиртцолоу. Об этом, по его словам, свидетельствует тот факт, что объем акций, купленных с плечом, т.е. на заемные средства от брокеров, не снижается, в отличие от ситуации 2015 года. "Девальвация юаня может ускориться, если торговый спор с США выйдет на новый виток эскалации, а доллар продолжит укрепляться на глобальных рынках", - предупреждает Панигиртцолоу.
Вкладчик1234 написав:Чуть больше чем за две недели с того момента, как китайский ЦБ снизил нормы резервирования для банков, освободив им почти 800 млрд юаней дополнительной ликвидности, курс китайской валюты просел на 4,7%, а с марта, когда торговая война с администрацией Дональда Трампа перешла в активную фазу, - на 6,8%. Состоявшаяся девальвация стала рекордной в истории и превзошла по масштабу ту, что Народный банк КНР провел в августе 2015 года: тогда юань в считанные дни потерял около 5% стоимости.
если приложить к гривне, то 4.7% = 1 грн 6.8% = 1.5 грн на самом деле - не много, для колебаний в пределах года
Вопрос на засыпку-что бы вы сделали,чтобы остаться Президентом,если бы вы им были сейчас? Подсказка-правильный ответ только один и он начнется в сентябре.
Є насправді ,багато факторів по зміні курсу доляра в Украіні на зростання .І до вересня ще дуже далеко ,та все може змінитись вмить . Є ось декілька шляхів курсоутворення- 1.Це в напів мирний час 2. При війсковому фактично стані . Тому ближчий фактор можна спрогнозувати за два тижні ,після зустрічі Трампа - путіна ,та хто кому зав"яже руки ,або розв"яже в подіях ,що зараз відбуваються на сході Украіни - від цього теж буде залежати курс і ми нікуди не дінемось ,щоб тут не прогнозували. Те ,що зростати почав доляр ,це ми вже всі зафіксували і кожен виклав свою думку ,які будуть приблизно рухи ,а також своє бачення до яких рівнів ,аналізуючи ситуацію сьогодення .тобто, поки що роблячи віщування коли краіна знаходячится в напів замороженому конфлікті з РФ,але якщо він вибухне ,то навіть Ваш прогноз 30 на вересень буде оптимістичний.Надіюсь ,що відкритоі війни не станеться ,та вересень зустрінемо з курсом 27-28.
Супер! Это правильный ответ! Извините,что недооценивал вас ранее! Лучше бы даже мне не удалось написать.
Национальный банк Украины разработал стратегию на случай неполучения очередного транша от Международного валютного фонда и падения мировых цен на металл В частности, к концу следующего года при негативном прогнозе курс доллара может достичь 39,4 грн. Об этом говорится в документе, который имеется в распоряжении "ДС".
В НБУ подготовили документ с тремя сценариями:
- базовый (согласно которому курс к концу 2019 года - 28,7 грн/долл.) - без траншей МВФ, - без траншей МВФ и в случае падения цен на металл.
ЛАД написав:В частности, к концу следующего года при негативном прогнозе курс доллара может достичь 39,4 грн. Об этом говорится в документе, который имеется в распоряжении
І це ж питання тільки в одному транші.Тобто або уряд піднімає ціни на газ для населення,секвеструє бюджет і вносить поправку в АКС,або курс 39 на кінець наступного року. Є ще один ньюанс - політичний.Спочатку Україна обере президента.Потім,коли ми вже знатимемо прізвище президента,обиратимемо новий склад ВР.Для президента буде бажано,щоб у ВР його фракція і союзники набрали більшість. Ну й ще один показник.Там написано,що в разі негативного сценарію,ЗВР на кінець наступного року будуть трохи більше 7 млрд.дол.,а значить новому президенту доведеться просити в МВФ нову програму фінансування,а значить МВФ вимагатиме цін на газ у 16-17 тис.за тисячу кубів при курсі 39.40. П.П.С.Доречі,при середньому сценарію,якщо не буде транша МВФ,а ціни на метал не впадуть,то курс на кінець цього року - 31.80.А це входить в діапазон мого прогнозу,який я вказую в конкурсі.
Востаннє редагувалось tea в Вів 03 лип, 2018 17:20, всього редагувалось 2 разів.
Сообщается о готовящемся совместном проекте Tesla и The Pacific Gas and Electric Company (PG&E), одной из крупнейших электрических компаний США, наметивших создание в Калифорнии крупной аккумуляторной системы ёмкостью до 1,1 ГВт•ч
Новое хранилище энергии станет самым крупным энергетическим проектом Tesla с момента начала её деятельности, сообщает «3Dnews».
На прошлой неделе компания PG&E, обслуживающая около 16 млн потребителей в Северной и Центральной Калифорнии, представила в Калифорнийскую комиссию по коммунальным услугам (CPUC) на утверждение четыре новых проекта по созданию хранилищ энергии, в одном из которых будет участвовать Tesla. ............... В случае одобрения CPUC первый из проектов PG&E будет запущен в конце 2019 года, остальные проекты - к концу 2020 года.
Евросоюз остановил выделение первого транша макрофинансовой Молдове в результате отмены результатов выборов в Кишиневе. ............... В Еврокомиссии напомнили, что финансовая поддержка ЕС обусловлена нескоторыми факторами.
«Она зависит от успешного внедрения определенных экономических мер, а также выполнения политических условий - уважения демократических механизмов, соблюдение верховенства права и уважения прав человека», - говорится в ответе пресс-службы Еврокомиссии.
Также в Еврокомиссии подчеркнули, что политических условий Молдова не выполнила.
«Оценка, проведенная Еврокомиссией совместно с Европейской службой внешней политики, показала, что политические условия не были выполнены. Этот вывод был сделан исходя из последних событий в Молдове и, в частности, решение Высшей судебной палаты от 25 июня о признании недействительными результатов выборов в Кишиневе «, - заявили в Еврокомиссии.
Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Константин Ворушилин считает, что государственная гарантия не должна распространяться на валютные депозиты.
«Я бы снял гарантии по валютным вкладам. Государство должно гарантировать вклады в национальной валюте. Никто же не запрещает населению держать сбережения в инвалюте, это личное пожелание каждого. Но я вообще считают, что стоимость валютного депозита должна быть не больше 1-2%», - сообщил Константин Ворушилин.
При этом он сказал, когда стоит ожидать повышение гарантий по вкладам.
«Очень надеюсь, что осенью внесем законопроект в сессионный зал (о повышении институциональной способности ФГВФЛ. - Ред.). И в этом законопроекте надеемся прописать все необходимые позиции, чтобы Фонд был более мощным. И мы понимаем, что для стабильности государства нам нужно повышать гарантии по вкладам... Думаю, что мы в состоянии повысить гарантии до 800 тыс. грн, но для этого нам нужны скоординированные действия всех - и правоохранителей, и судей по целому ряду вопросов, связанных с деятельностью Фонда», - добавил Ворушилин.