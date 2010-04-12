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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 лип, 2018 17:41
ЛАД написав:
Маразм крепчает.
Если Вы о снятии гарантии с валютных вкладов, я не вижу в этом ничего маразматического. Не должно государство перекладывать на себя все валютные риски, это уменьшает возможности влияния на экономику при помощи монетарной политики. Да и банкам так будет проще - структура вкладов перераспределится в сторону гривны.
Вот что мне не совсем понятно, зачем для повышения суммы гарантирования решение Рады? До сих пор фонд сам устанавливал лимиты гарантирования и прекрасно справлялся с этой задачей.
Правоохренители и судьи ему нужны для облегчения работы с полученными от проблемных банков активами.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 17:42
ghost написав: Долярчик написав: sryvkin написав:
А так, жизнь вообще рискованное мероприятие.
В 2012-2013 году кто-то в Донецке квартиры покупал... всі вони зараз розбагатіли і стрибають від щастя. В Северодонецке квартиры в у.е. также в 2-3 раза подешевели. Зато аренда выросла.
... ясно, дякую!
...тоді, де ж можна, пересічному, так менш-більш ненапряжно інвестувати "вільні кошти", щоб створити собі на майбутнє свій "пенсійний фонд"?
(крипту, форекси, акції і т. п. - не пропонувати!)))
В дітей треба інвестувати, в їх виховання і освіту. І буде вам свій пенсійний фонд
... на цьому форумі, це вже дуже
"заїзджена" фраза
- хоч вона і 100 % правильна!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
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Додано: Вів 03 лип, 2018 17:47
ЛАД написав:
Маразм крепчает.
Коли насувається криза,держава хоче з себе скинути гарантію по валютним вкладам.
Є ризик,що держава прийме рішення,що віддаватиме депозити гривнею по невигідному для вкладника курсу.Наприклад,якщо при негативному сценарію курс досягне 40.8,то влада може прийняти рішення віддавати депозит гривнею,наприклад, по курсу на момент укладання договору.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 17:50
Сибарит написав: ЛАД написав:
Маразм крепчает.
Если Вы о снятии гарантии с валютных вкладов, я не вижу в этом ничего маразматического. Не должно государство перекладывать на себя все валютные риски, это уменьшает возможности влияния на экономику при помощи монетарной политики. Да и банкам так будет проще - структура вкладов перераспределится в сторону гривны.
Вот что мне не совсем понятно, зачем для повышения суммы гарантирования решение Рады? До сих пор фонд сам устанавливал лимиты гарантирования и прекрасно справлялся с этой задачей.
Правоохренители и судьи ему нужны для облегчения работы с полученными от проблемных банков активами.
По первому вопросу я и о гарантиях, и о %-ых ставках. 1-2% на фоне ОВГЗ по ... (сколько там последние? 7+?)
Проще - да. Ну так ещё проще вообще без гарантий по любым вкладам. Фонд вроде должен компенсировать из своих средств, а не из госбюджета.
Решение Рады - мы же сейчас все крутые законники.
И зачем брать на себя ответственность.
По судьям - спасибо за разъяснение, понятно. Но это, скорее, вопрос к законам, а не судьям.
По правоохр. не очень понимаю, какая их роль. Вроде не слышал, чтобы по их вине возникали проблемы.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 17:58
tea написав: ЛАД написав:
Маразм крепчает.
Коли насувається криза,держава хоче з себе скинути гарантію по валютним вкладам.
Є ризик,що держава прийме рішення,що віддаватиме депозити гривнею по невигідному для вкладника курсу.Наприклад,якщо при негативному сценарію курс досягне 40.8,то влада може прийняти рішення віддавати депозит гривнею,наприклад, по курсу на момент укладання договору.
По валютным ОВГЗ тоже и так же?
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Додано: Вів 03 лип, 2018 18:04
Живите своим умом!
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Додано: Вів 03 лип, 2018 18:16
ЛАД написав: tea написав: ЛАД написав:
Маразм крепчает.
Коли насувається криза,держава хоче з себе скинути гарантію по валютним вкладам.
Є ризик,що держава прийме рішення,що віддаватиме депозити гривнею по невигідному для вкладника курсу.Наприклад,якщо при негативному сценарію курс досягне 40.8,то влада може прийняти рішення віддавати депозит гривнею,наприклад, по курсу на момент укладання договору.
По валютным ОВГЗ тоже и так же?
Наскільки я розумію - Ворушилін написав тільки про депозити.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 18:18
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Додано: Вів 03 лип, 2018 18:23
sinus написав: Перес де Куэльяр написав:sinus
Добре ,зафіксую.
Вопрос на засыпку-что бы вы сделали,чтобы остаться Президентом
,если бы вы им были сейчас?
Подсказка-правильный ответ только один и он начнется в сентябре.
Ввести військовий стан,при якому відміняються всі вибори?
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Додано: Вів 03 лип, 2018 18:27
tea написав: ЛАД написав: tea написав:
.....
Коли насувається криза,держава хоче з себе скинути гарантію по валютним вкладам.
Є ризик,що держава прийме рішення,що віддаватиме депозити гривнею по невигідному для вкладника курсу.Наприклад,якщо при негативному сценарію курс досягне 40.8,то влада може прийняти рішення віддавати депозит гривнею,наприклад, по курсу на момент укладання договору.
По валютным ОВГЗ тоже и так же?
Наскільки я розумію - Ворушилін написав тільки про депозити.
То, что Ворушилин написал только о депозитах, понятно, ОВГЗ не его епархия.
Но если следовать логике Вашей и Сибарита, по ОВГЗ надо поступать аналогично.
Это, правда, называется нехорошим словом дефолт.
А при снятии гарантий или 1-2% по вал. вкладам все вал. вклады переведут за границу, по новому закону это вроде будет разрешено. Прекрасный итог будет!
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