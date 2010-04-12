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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 лип, 2018 18:34
Re: Валютный рынок в контексте
похоже сегодня все новости навевают не самые лучшие мысли насчет курса гривни в скором будущем...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Вів 03 лип, 2018 18:43
Вася, моё сообщение удалили (по Вашей жалобе?), но я всё же жду Вашего глубоко научного объяснения, в чём разница " між ростом ВВП та ПРИРОСТОМ ВВП до відповідного періоду минулого року" и какое это имеет отношение к обсуждаемой цифре 20,2%, пожалуйста.
Заодно, чем Вы можете объяснить рост долл. ВВП на 20,2%, если не 19%-ой инфляцией и надо ли этому радоваться?
Или Вы можете только рассказывать, что " це тупий , примітивний тролінг і ставлення себе вищє за експертів світового банку."?
Кстати, на меня Вы пожаловались, а на свой пост https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4399412#p4399412 забыли?
Додано: Вів 03 лип, 2018 18:50
Держ бюджет недополучил 14 млрд грн доходов за перое полугоди , или них только за июнь недобор составил 11 млрд
Живите своим умом!
Додано: Вів 03 лип, 2018 18:53
Вже була сьогодні ця інформація viewtopic.php?p=4399412#p4399412
Додано: Вів 03 лип, 2018 18:54
Ирина_, простите, я к Вам обращался Пт 29 июн, 2018 20:19 на параллельной ветке. Не могли бы Вы ответить?
Потому что мне не понятно, например, удаление постов о росте долгов по ЖКХ (имеет отношение к валюте, т.к. говорит о нехватке грн у населения) и падении рейтингов Путина в России (это, вроде, для нас положительный факт).
Прошу учесть, что я не обсуждаю Ваши действия, не такие важные посты, чтобы о них спорить, просто хочу понять, что можно (нужно) писать на ветке, а что нельзя.
С уважением, ЛАД.
Додано: Вів 03 лип, 2018 18:54
Если постоянно мантрить на дождь, то рано или поздно дождь пойдёт. Но не от мантр.
Постоянно говорить о том, что гривна упадёт по отношению к доллару, всё равно что говорить "Завтра встанет солнце" (с) кто-то из форумчан. Рано или поздно это случится.
Но мы помним "последние вагоны по 26.20" и "в мае будет по 33"
Додано: Вів 03 лип, 2018 18:56
Як поведуть себе грн/$?
*******
Додано: Вів 03 лип, 2018 18:56
но мы помним и мантры па 25.5 в июне, нет , на этот раз скорее всего попрет вверх раньше осени, к зиме 30 - даже не сомневаюсь
Додано: Вів 03 лип, 2018 19:00
В точку!Прямое попадание! Зачем Трамп встречается с Путиным?
Перес тоже молодец,что догадался о чем я!
Тогда сами понимаете какой будет курс!
Наверное даже Бог не знает этого!
Поэтому, Чай ,я не вижу целесообразности вашего конкурса,именно по этой причине!
Согласитесь-это не смешно даже, совсем не смешно.
Востаннє редагувалось sinus в Вів 03 лип, 2018 19:19, всього редагувалось 2 разів.
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