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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 53235324532553265327>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 801
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
501
Всього голосів : 801
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 18:34

Re: Валютный рынок в контексте

похоже сегодня все новости навевают не самые лучшие мысли насчет курса гривни в скором будущем...
https://economics.unian.net/finance/101 ... tvert.html
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 18:43

Вася, моё сообщение удалили (по Вашей жалобе?), но я всё же жду Вашего глубоко научного объяснения, в чём разница " між ростом ВВП та ПРИРОСТОМ ВВП до відповідного періоду минулого року" и какое это имеет отношение к обсуждаемой цифре 20,2%, пожалуйста.
Заодно, чем Вы можете объяснить рост долл. ВВП на 20,2%, если не 19%-ой инфляцией и надо ли этому радоваться?
Или Вы можете только рассказывать, что " це тупий , примітивний тролінг і ставлення себе вищє за експертів світового банку."?
Кстати, на меня Вы пожаловались, а на свой пост https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4399412#p4399412 забыли? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 18:43

Похоже ракета, о которой так часто писал Zebra уже на старте...
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 18:50

Держ бюджет недополучил 14 млрд грн доходов за перое полугоди , или них только за июнь недобор составил 11 млрд

https://www.facebook.com/evgeny.istrebi ... 7397711911
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 18:53

  zzzzzz написав:Держ бюджет недополучил 14 млрд грн доходов за перое полугоди , или них только за июнь недобор составил 11 млрд

https://www.facebook.com/evgeny.istrebi ... 7397711911

Вже була сьогодні ця інформація viewtopic.php?p=4399412#p4399412
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 18:54

Ирина_, простите, я к Вам обращался Пт 29 июн, 2018 20:19 на параллельной ветке. Не могли бы Вы ответить?
Потому что мне не понятно, например, удаление постов о росте долгов по ЖКХ (имеет отношение к валюте, т.к. говорит о нехватке грн у населения) и падении рейтингов Путина в России (это, вроде, для нас положительный факт).
Прошу учесть, что я не обсуждаю Ваши действия, не такие важные посты, чтобы о них спорить, просто хочу понять, что можно (нужно) писать на ветке, а что нельзя.
С уважением, ЛАД.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 18:54

  75stasstas75 написав:Похоже ракета, о которой так часто писал Zebra уже на старте...

Если постоянно мантрить на дождь, то рано или поздно дождь пойдёт. Но не от мантр.
Постоянно говорить о том, что гривна упадёт по отношению к доллару, всё равно что говорить "Завтра встанет солнце" (с) кто-то из форумчан. Рано или поздно это случится.
Но мы помним "последние вагоны по 26.20" и "в мае будет по 33"
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 18:56

  tea написав:
  zzzzzz написав:Завтра ОВГЗ на 2,8 млрд погасят, а продали сегодня всего на 0,2 млрд :x :x :x

Сумно,б*** (с)

Як поведуть себе грн/$?
*******
valya
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 18:56

  pesikot написав: Если постоянно мантрить на дождь, то рано или поздно дождь пойдёт. Но не от мантр. Постоянно говорить о том, что гривна упадёт по отношению к доллару, всё равно что говорить "Завтра встанет солнце" (с) кто-то из форумчан. Рано или поздно это случится. Но мы помним "последние вагоны по 26.20" и "в мае будет по 33"

но мы помним и мантры па 25.5 в июне, нет , на этот раз скорее всего попрет вверх раньше осени, к зиме 30 - даже не сомневаюсь
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 19:00

  tea написав:
  sinus написав:
  Перес де Куэльяр написав:sinus Добре ,зафіксую.

Вопрос на засыпку-что бы вы сделали,чтобы остаться Президентом,если бы вы им были сейчас?
Подсказка-правильный ответ только один и он начнется в сентябре.

Ввести військовий стан,при якому відміняються всі вибори?

В точку!Прямое попадание! Зачем Трамп встречается с Путиным?
Перес тоже молодец,что догадался о чем я!
Тогда сами понимаете какой будет курс!
Наверное даже Бог не знает этого!
Поэтому, Чай ,я не вижу целесообразности вашего конкурса,именно по этой причине!
Согласитесь-это не смешно даже, совсем не смешно.
Востаннє редагувалось sinus в Вів 03 лип, 2018 19:19, всього редагувалось 2 разів.
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