Вася, моё сообщение удалили (по Вашей жалобе?), но я всё же жду Вашего глубоко научного объяснения, в чём разница " між ростом ВВП та ПРИРОСТОМ ВВП до відповідного періоду минулого року" и какое это имеет отношение к обсуждаемой цифре 20,2%, пожалуйста. Заодно, чем Вы можете объяснить рост долл. ВВП на 20,2%, если не 19%-ой инфляцией и надо ли этому радоваться? Или Вы можете только рассказывать, что " це тупий , примітивний тролінг і ставлення себе вищє за експертів світового банку."? Кстати, на меня Вы пожаловались, а на свой пост https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4399412#p4399412 забыли?
Ирина_, простите, я к Вам обращался Пт 29 июн, 2018 20:19 на параллельной ветке. Не могли бы Вы ответить? Потому что мне не понятно, например, удаление постов о росте долгов по ЖКХ (имеет отношение к валюте, т.к. говорит о нехватке грн у населения) и падении рейтингов Путина в России (это, вроде, для нас положительный факт). Прошу учесть, что я не обсуждаю Ваши действия, не такие важные посты, чтобы о них спорить, просто хочу понять, что можно (нужно) писать на ветке, а что нельзя. С уважением, ЛАД.
75stasstas75 написав:Похоже ракета, о которой так часто писал Zebra уже на старте...
Если постоянно мантрить на дождь, то рано или поздно дождь пойдёт. Но не от мантр. Постоянно говорить о том, что гривна упадёт по отношению к доллару, всё равно что говорить "Завтра встанет солнце" (с) кто-то из форумчан. Рано или поздно это случится. Но мы помним "последние вагоны по 26.20" и "в мае будет по 33"
pesikot написав: Если постоянно мантрить на дождь, то рано или поздно дождь пойдёт. Но не от мантр. Постоянно говорить о том, что гривна упадёт по отношению к доллару, всё равно что говорить "Завтра встанет солнце" (с) кто-то из форумчан. Рано или поздно это случится. Но мы помним "последние вагоны по 26.20" и "в мае будет по 33"
но мы помним и мантры па 25.5 в июне, нет , на этот раз скорее всего попрет вверх раньше осени, к зиме 30 - даже не сомневаюсь
Вопрос на засыпку-что бы вы сделали,чтобы остаться Президентом,если бы вы им были сейчас? Подсказка-правильный ответ только один и он начнется в сентябре.
Ввести військовий стан,при якому відміняються всі вибори?
В точку!Прямое попадание! Зачем Трамп встречается с Путиным? Перес тоже молодец,что догадался о чем я! Тогда сами понимаете какой будет курс! Наверное даже Бог не знает этого! Поэтому, Чай ,я не вижу целесообразности вашего конкурса,именно по этой причине! Согласитесь-это не смешно даже, совсем не смешно.
Востаннє редагувалось sinus в Вів 03 лип, 2018 19:19, всього редагувалось 2 разів.