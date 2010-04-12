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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 лип, 2018 19:04
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ЛАД
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Додано: Вів 03 лип, 2018 19:26
ЛАД написав:
Но если следовать логике Вашей и Сибарита, по ОВГЗ надо поступать аналогично.
Прошу прощения, но у наших логик нет ничего общего. Я не ожидаю мер конфискационного характера и уж тем более не являюсь их сторонником. Речь идет исключительно о гарантиях клиентам на случай банкротства банков. В этом свете отказ от гарантирования валютных депозитов выглядит логично, поскольку валютные вклады повышают риск банкротства банков.
Ну и с точки зрения социальной справедливости, засилье валютных вкладов - это перекладывание всего бремени кризисов на беднейшую часть населения, которая валютных сбережений не имеет.
ЛАД написав:
По первому вопросу я и о гарантиях, и о %-ых ставках. 1-2% на фоне ОВГЗ по ... (сколько там последние? 7+?)
Эти ставки не стоит сравнивать, особенно в случае долгосрочных облигаций. Да и не идет речь об административном ограничении размера банковских ставок. Скорее о критериях оценки рисков в деятельности банков.
Облигации покупают банки в качестве активов. Процентный доход от активов должен существенно превышать расходы от пассивов. Поэтому ставку по облигациям следует сравнивать со ставками банковских кредитов.
ЛАД написав:
Фонд вроде должен компенсировать из своих средств, а не из госбюджета.
Как показала практика, в случае большого шухера своих средств не хватает.
ЛАД написав:
По правоохр. не очень понимаю, какая их роль. Вроде не слышал, чтобы по их вине возникали проблемы.
Скорее всего, имеет место недовольство расследованием спорных случаев, которые фонд считает преступлениями.
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Сибарит
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Додано: Вів 03 лип, 2018 19:33
Сибариту-по валютным вкладам-я думаю,что гарантию их отменяют,потому что это логично,потому что не населению,ни банкам уже не интересны сами валютные вклады.
Другими словами это просто подведение законодательной базы под очевидное и не более!
Востаннє редагувалось sinus
в Вів 03 лип, 2018 19:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 19:50
ЛАД написав:
Вася, моё сообщение удалили (по Вашей жалобе?)
Не знаю, можливо.
ЛАД написав:
жду Вашего глубоко научного объяснения, в чём разница " між ростом ВВП та ПРИРОСТОМ ВВП до відповідного періоду минулого року"
Якщо Ви не здатні це за два тижні зрозуміти, то вже і не зрозумієте ніколи, якщо це тупий та примітивний тролінг, то розсипати бісер перед свинями не варто
ЛАД написав:
Заодно, чем Вы можете объяснить рост долл. ВВП на 20,2%
Повторюю щє раз для .... ріст та приріст це різні речі, на курскомюей, теж є один троль, або просто тупий, який все просить мене це пояснити. Ви там під яким ніком? Га?
ЛАД написав:
Или Вы можете только рассказывать
До повернення ДС я тут нічого і нікому розказувати не буду. У вакханалії бруду, образ та тролінгу приймати участь немає сенсу. Хіба що модератори схаменуться, (мало в це вірю) тоді почну писати про валюту і по темі, а спілкування з тими хто не бажає розуміти елементарні речі (навмисне, чи по причині олігофренії, чи природніх вікових процесів дистрофії кори головного мозку), провокаторами або тролями мене не цікавить. Скарги писати також не збираюсь, гризіть тут горлянки один одному без моєї участі перетворюючи цю гілку в шабаш невігластва, офтопу та флуду.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне
в Вів 03 лип, 2018 19:53, всього редагувалось 2 разів.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
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Василь-Рівне
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Додано: Вів 03 лип, 2018 19:51
75stasstas75 написав:
но мы помним и мантры па 25.5 в июне, нет , на этот раз скорее всего попрет вверх раньше осени, к зиме 30 - даже не сомневаюсь
Эти мантры по 25.5 в июне только в вашем воображении, а вот последние вагоны по 26.20 или в мае по 33 - тут постоянно на форуме.
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pesikot
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Додано: Вів 03 лип, 2018 19:52
sinus написав:
В точку!Прямое попадание! Зачем Трамп встречается с Путиным?
Перес тоже молодец,что догадался о чем я!
Тогда сами понимаете какой будет курс!
Наверное даже Бог не знает этого!
Поэтому, Чай ,я не вижу целесообразности вашего конкурса,именно по этой причине!
Согласитесь-это не смешно даже, совсем не смешно.
о! все методички по кругу.
Теперь достали методичку о введении военного положения.
Я заинтригован
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Додано: Вів 03 лип, 2018 19:54
Но тут надо всё-таки здраво понимать, что доходы бюджета год к году выросли, а недополучил бюджет потому что ставят нереальные планы, надувая радостными ожиданиями при подготовке бюджета.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 19:54
pesikot написав:
Эти мантры по 25.5 в июне только в вашем воображении, а вот последние вагоны по 26.20 или в мае по 33 - тут постоянно на форуме.
ну почему же в моем воображении, довольно часто некоторые персонажи тут писали по 25.5 в июне, поищите по форуму если есть сомнения
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Додано: Вів 03 лип, 2018 19:56
ЛАД написав:
чем Вы можете объяснить рост долл. ВВП на 20,2%, если не 19%-ой инфляцией и надо ли этому радоваться?
Хоч я й не Вася, але мене також обурила маніпулятивність яка межує з зрадофільством....
Що перше - кінь чи підвода?
Так само - як відбувається ріст ВВП ?
Спочатку ріст цін а потім доходів чи спочатку ріст доходів а потім цін ?
Так от
Якщо ми , припускаючи що ціни на комуналку чи послуги більше врегульовані в розвинутих країнах і пробуємо підняти свої ціни на комуналку і послуги всередині держави з одночасним підняттям доходів населення- це страшно бо інфляція , чи це правильно бо інтеграція в світовий ринок?
Тому
Якщо ми піднімаємо доходи ( а збільшення доходів працівників=збільшенню собівартості, що в свою чергу= збільшенню ціни ) і цим піднімаємо ціни на свою продукцію - при сталому курсі долара - це правильні кроки чи ні, якщо при цьому
а - ВВП у фізичних вимірах(в штуках/кілограмах) росте на 2,1% ( тобто це реальне збільшення споживання на 2,1% нашим населенням)
б - ВВП в доларах росте на 20% ( тобто наше населення стає багатшим по відношенню до зовнішніх іноземних країн що педерації що ЄС з США і іншими)
То така інфляція правильна і корисна чи згубна?...
Ви свою інформацію подали таким чином що це погано , хоча насправді реальність якраз доводить правильність наших кроків( може повільність - тут я не сперечаюсь . мені б також хотілось пошвидше) , але напрямок в якому рухаємось- вірний.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Вів 03 лип, 2018 20:00
ЛАД написав:
"Чёрные лебеди" в виде войны или ещё чего, конечно, возможны, но всё же относительно маловероятны (хотя, правда, войну в Донбассе тоже никто не ожидал,
Если речь идет о "накоплении пенсионного фонда", то рассматриваемый промежуток должен составлять лет 20-40 на само накопление, плюс еще лет 15-30, которые вы собираетесь этим фондом пользоваться.
А теперь оглянитесь назад в историю, и оцените количество случавшихся "черных лебедей" на таких отрезках времени. Революция и война 10х, голод 30х, война 40х, перестройка 80х, лихие 90е, война 10х... какой "пенсионный фонд" выдержал бы эти потрясения?.. Разве что золотишко под грушей...
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