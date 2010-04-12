Додано: Вів 03 лип, 2018 19:26

ЛАД написав: Но если следовать логике Вашей и Сибарита, по ОВГЗ надо поступать аналогично. Но если следовать логике Вашей и Сибарита, по ОВГЗ надо поступать аналогично.

ЛАД написав: По первому вопросу я и о гарантиях, и о %-ых ставках. 1-2% на фоне ОВГЗ по ... (сколько там последние? 7+?) По первому вопросу я и о гарантиях, и о %-ых ставках. 1-2% на фоне ОВГЗ по ... (сколько там последние? 7+?)

ЛАД написав: Фонд вроде должен компенсировать из своих средств, а не из госбюджета. Фонд вроде должен компенсировать из своих средств, а не из госбюджета.

ЛАД написав: По правоохр. не очень понимаю, какая их роль. Вроде не слышал, чтобы по их вине возникали проблемы. По правоохр. не очень понимаю, какая их роль. Вроде не слышал, чтобы по их вине возникали проблемы.

Прошу прощения, но у наших логик нет ничего общего. Я не ожидаю мер конфискационного характера и уж тем более не являюсь их сторонником. Речь идет исключительно о гарантиях клиентам на случай банкротства банков. В этом свете отказ от гарантирования валютных депозитов выглядит логично, поскольку валютные вклады повышают риск банкротства банков.Ну и с точки зрения социальной справедливости, засилье валютных вкладов - это перекладывание всего бремени кризисов на беднейшую часть населения, которая валютных сбережений не имеет.Эти ставки не стоит сравнивать, особенно в случае долгосрочных облигаций. Да и не идет речь об административном ограничении размера банковских ставок. Скорее о критериях оценки рисков в деятельности банков.Облигации покупают банки в качестве активов. Процентный доход от активов должен существенно превышать расходы от пассивов. Поэтому ставку по облигациям следует сравнивать со ставками банковских кредитов.Как показала практика, в случае большого шухера своих средств не хватает.Скорее всего, имеет место недовольство расследованием спорных случаев, которые фонд считает преступлениями.