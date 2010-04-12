Додано: Вів 03 лип, 2018 20:14

sinus написав: tea написав: Ввести військовий стан,при якому відміняються всі вибори? Ввести військовий стан,при якому відміняються всі вибори?

В точку!Прямое попадание! Зачем Трамп встречается с Путиным?

Перес тоже молодец,что догадался о чем я!

Тогда сами понимаете какой будет курс!

Наверное даже Бог не знает этого!

Поэтому, Чай ,я не вижу целесообразности вашего конкурса,именно по этой причине!

Согласитесь-это не смешно даже, совсем не смешно. В точку!Прямое попадание! Зачем Трамп встречается с Путиным?Перес тоже молодец,что догадался о чем я!Тогда сами понимаете какой будет курс!Наверное даже Бог не знает этого!Поэтому, Чай ,я не вижу целесообразности вашего конкурса,именно по этой причине!Согласитесь-это не смешно даже, совсем не смешно.

Не будет никакого военного положения. С каких фигов его вводить? Во времена Дебальцево и Иловайска не вводили военное положение, так как мотивировать населению и зарубежным друзьям введение военного положения в период относительного - относительно тех периодов - затишья ? Начать освободительный поход по хорватскому варианту? Сомнительно, близкий к нулю на сегодня вариант. Тут два холма освободили, и десять человек полегло. А в донецком крае тех холмов немеряно. Как по мне, практически уже полностью понятно, что идет вариант глубокой заморозки ситуации на долгие годы. Возможно с новой Радой и новым Президентом будут какие-то подвижки и новые идеи с нашей стороны, а скорее всего ничего не поменяется и тогда.