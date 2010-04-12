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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 53255326532753285329>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 801
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
501
Всього голосів : 801
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 20:01

  freeze написав:Но тут надо всё-таки здраво понимать, что доходы бюджета год к году выросли, а недополучил бюджет потому что ставят нереальные планы, надувая радостными ожиданиями при подготовке бюджета.

Но ведь расходы никто сокращать не будет ;-)
Плюс огромная их часть ждёт конца года - маринуясь на депозитах, и ожидая предновогоднего "освоечного марафона"
Поэтому сейчас и наблюдаем гривнедефицит, и локальное аномальное укрепление. В конце года ситуация развернётся в противоположную сторону
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 20:06

Re: Валютный рынок в контексте

  Вкладчик1234 написав:Плюс огромная их часть ждёт конца года - маринуясь на депозитах, и ожидая предновогоднего "освоечного марафона"

Должен заметить, что в этом году остатки на счетах казначейства значительно скромнее, чем в прошлом. Это дает надежду на изрядное сокращение программы "освоечного марафона".
Ситуация парадоксальна, но наметившийся дефицит бюджета может способствовать ослаблению сезонности курсов.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 20:06

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Но тут надо всё-таки здраво понимать, что доходы бюджета год к году выросли, а недополучил бюджет потому что ставят нереальные планы, надувая радостными ожиданиями при подготовке бюджета.

Но ведь расходы никто сокращать не будет ;-)
Плюс огромная их часть ждёт конца года - маринуясь на депозитах, и ожидая предновогоднего "освоечного марафона"
Поэтому сейчас и наблюдаем гривнедефицит, и локальное аномальное укрепление. В конце года ситуация развернётся в противоположную сторону

Так ведь нет накоплений у пересичных, тут вещают от этом постоянно, всё коммуналка съела и расходы на продукты :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 20:07

  sinus написав:по валютным вкладам-я думаю,что гарантию их отменяют,потому что это логично


Отменяют? Можно ссылку?..
sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 20:12

  Сибарит написав:
  Вкладчик1234 написав:Плюс огромная их часть ждёт конца года - маринуясь на депозитах, и ожидая предновогоднего "освоечного марафона"

Должен заметить, что в этом году остатки на счетах казначейства значительно скромнее, чем в прошлом. Это дает надежду на изрядное сокращение программы "освоечного марафона".
Ситуация парадоксальна, но наметившийся дефицит бюджета может способствовать ослаблению сезонности курсов.

А местные бюджеты где хранятся?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 20:14

  sinus написав:
  tea написав:Ввести військовий стан,при якому відміняються всі вибори?

В точку!Прямое попадание! Зачем Трамп встречается с Путиным?
Перес тоже молодец,что догадался о чем я!
Тогда сами понимаете какой будет курс!
Наверное даже Бог не знает этого!
Поэтому, Чай ,я не вижу целесообразности вашего конкурса,именно по этой причине!
Согласитесь-это не смешно даже, совсем не смешно.


Не будет никакого военного положения. С каких фигов его вводить? Во времена Дебальцево и Иловайска не вводили военное положение, так как мотивировать населению и зарубежным друзьям введение военного положения в период относительного - относительно тех периодов - затишья ? Начать освободительный поход по хорватскому варианту? Сомнительно, близкий к нулю на сегодня вариант. Тут два холма освободили, и десять человек полегло. А в донецком крае тех холмов немеряно. Как по мне, практически уже полностью понятно, что идет вариант глубокой заморозки ситуации на долгие годы. Возможно с новой Радой и новым Президентом будут какие-то подвижки и новые идеи с нашей стороны, а скорее всего ничего не поменяется и тогда.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 20:14

  ЛАД написав:А при снятии гарантий или 1-2% по вал. вкладам

Будуть повними дебілами,якщо знімуть гарантії.Тут і так люди ледве погоджуються розміщувати під 2-3% річних,а вони ще й гарантії хочуть зняти.
Реакція не забариться - люди знімуть гроші і обміняють на зелені долари і покладують їх під подушку.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 20:17

  ЛАД написав: Там фото документа, так что цитировать не могу.

Я б за це повідомлення Вам три плюси поставив би.Фактично - маємо дорожню карту.
В мене тільки два риторичних питання.
1.Чи хтось з уряду,наприклад,міністр фінансів,долучався до складання трьох сценаріїв?
2.Не вистачає четвертого сценарію,коли кредит МВФ дадуть і разом з тим впадуть ціни на метал.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 20:23

  sinus написав:
  tea написав:
  sinus написав:Вопрос на засыпку-что бы вы сделали,чтобы остаться Президентом,если бы вы им были сейчас?
Подсказка-правильный ответ только один и он начнется в сентябре.

Ввести військовий стан,при якому відміняються всі вибори?

В точку!Прямое попадание! Зачем Трамп встречается с Путиным?
Перес тоже молодец,что догадался о чем я!
Тогда сами понимаете какой будет курс!
Наверное даже Бог не знает этого!
Поэтому, Чай ,я не вижу целесообразности вашего конкурса,именно по этой причине!
Согласитесь-это не смешно даже, совсем не смешно.

Олександре - зустріч Трампа з Путіним не впливатиме на оголошення Порошенком військового стану.Більш того - ця зустріч закінчиться безрезультатно,не буде підсумкового документа,бо Путін залишиться при своїх інтересах,а Трамп - при своїх,ні про що не домовляться.Не забувайте,що Трампу на кожні переговори директиву пише республіканська партія.Може він і радий був би здати Крим Путіну,але директива не дозволить.
Ну а конкурс - це ж цікаво.До цього таких конкурсів не було,хоча бажаючих прогнозистів вистачало.А зараз є можливість сформувати призовий фонд і грати.Крім того - розпочався конкурс в конкурсі з грошовою винагородою для переможця у 500 грн.
Так що долучайтесь.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 20:32

Re: Валютный рынок в контексте

  Вкладчик1234 написав:А местные бюджеты где хранятся?

Все бюджеты в казначействе.
А вот попадают ли они в статистику остатков, я не знаю.
Сибарит
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