Додано: Вів 03 лип, 2018 21:16

ЛАД написав: но я всё же жду Вашего глубоко научного объяснения, в чём разница " між ростом ВВП та ПРИРОСТОМ ВВП до відповідного періоду минулого року" и какое это имеет отношение к обсуждаемой цифре 20,2%, пожалуйста.

но я всё же жду Вашего глубоко научного объяснения, в чём разница " між ростом ВВП та ПРИРОСТОМ ВВП до відповідного періоду минулого року" и какое это имеет отношение к обсуждаемой цифре 20,2%, пожалуйста.

Чому показник приросту номінального ВВП в доларах більш важливий ніж показник приросту реального ВВП?Показник приросту реального ВВП показує лише на скільки відсотків збільшено КІЛЬКІСТЬ виробленої продукції і наданих послуг. Все, більше нічого вам цей показник не покаже.Приріст реального ВВП не покаже вам динаміку росту зарплат, не покаже динаміку надходжень в бюджети, він навіть не покаже зміну ВВП. У вас навіть можлива ситуація, коли ВВП країни зменшиться, а приріст "реального ВВП" покаже у вас позитивну динаміку.Показник приросту номінального ВВП показує на скільки відсотків більше ви отримали РЕАЛЬНИХ ГРОШЕЙ. І при цьому покаже динаміку всіх ключових показників країни: зарплат, надходжень в бюджети, надходжень в пенсійні фонди.Вважаєте, що приріст реального ВВП важливий, а не приріст номінального ВВП в доларах? Ок, йдіть до свого роботодавця і скажіть, що готові працювати з той же продуктивністю не 8, а 12 годин в день і при цьому отримувати за місяць в 2 рази меншу зарплату.І я вас вітаю, ваш особистий ВВП виріс на рекордні 50%, ви тепер виробляєте на 50% товарів/надаєте послуг, а те, що ви отримуєте в 2 рази менше за місяць, то нічого страшного. Для вас же головне кількість виробленої продукції, а не гроші.Якщо ви підприємець,щось виробляєте і приріст реального ВВП для вас більш важливий, знижуйте ціни на 99% і приріст вашого реального ВВП зросте до небес. Тільки перед цим сформуйте ще грошову подушку, а то можете не встигнути за рекордними темпами приросту вашого реального ВВП.Запам'ятайте просте правило: Головне не хто більше в кількості виробляє, а хто більше заробляє грошей. Ось і все.Саме завдяки приросту доларового ВВП України в 2017 році на 20% ми маємо за рік:+32% надходження ЄСВ;+24% надходження в Бюджет;+31% надходження в місцеві бюджети%відношення боргу до ВВП зменшилось з 81% до 72%.Це приріст надходжень в доларах, щоб ви не сказали, що внаслідок девальвації, в гривнях ще більше.На графіку динаміка зміни середньої зарплати в доларах в Україні, доларового ВВП України та реального ВВП.