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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5326532753285329>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 801
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
501
Всього голосів : 801
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 20:36

  sinus написав:Сибариту-по валютным вкладам-я думаю,что гарантию их отменяют,потому что это логично,потому что не населению,ни банкам уже не интересны сами валютные вклады.
Другими словами это просто подведение законодательной базы под очевидное и не более!

Олександре - поки що Ворушилін закинув вудочку,щоб дізнатись ерекцію населення.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 20:40

  tea написав:
  sinus написав:Вопрос на засыпку-что бы вы сделали,чтобы остаться Президентом,если бы вы им были сейчас?
Подсказка-правильный ответ только один и он начнется в сентябре.

Ввести військовий стан,при якому відміняються всі вибори?

В точку!Прямое попадание! Зачем Трамп встречается с Путиным?
Перес тоже молодец,что догадался о чем я!
Тогда сами понимаете какой будет курс!
Наверное даже Бог не знает этого!
Поэтому, Чай ,я не вижу целесообразности вашего конкурса,именно по этой причине!
Согласитесь-это не смешно даже, совсем не смешно.[/quote]
Олександре - зустріч Трампа з Путіним не впливатиме на оголошення Порошенком військового стану.Більш того - ця зустріч закінчиться безрезультатно,не буде підсумкового документа,бо Путін залишиться при своїх інтересах,а Трамп - при своїх,ні про що не домовляться.Не забувайте,що Трампу на кожні переговори директиву пише республіканська партія.Може він і радий був би здати Крим Путіну,але директива не дозволить.
Ну а конкурс - це ж цікаво.До цього таких конкурсів не було,хоча бажаючих прогнозистів вистачало.А зараз є можливість сформувати призовий фонд і грати.Крім того - розпочався конкурс в конкурсі з грошовою винагородою для переможця у 500 грн.
Так що долучайтесь.[/quote]
Так, дуже дякую,за ваше особисте,алеж з нашоі ситуації я бачу тільки 2 варіанта виходу-або по сценарію любих друзів, або останнє,що ви написали.
Інших варіантів нема!
На жаль,це чиста аналітика з я кою я згоден.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 20:43

  tea написав:
  sinus написав:Сибариту-по валютным вкладам-я думаю,что гарантию их отменяют,потому что это логично,потому что не населению,ни банкам уже не интересны сами валютные вклады.
Другими словами это просто подведение законодательной базы под очевидное и не более!

Олександре - поки що Ворушилін закинув вудочку,щоб дізнатись ерекцію населення.

А я про що написав?
І годі мене називати Александром!
Вас тоді ще не було))))
А я вже був.)))
sinus
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 20:46

  sinus написав:І годі мене називати Александром!
Вас тоді ще не було))))
А я вже був.)))

Якщо хочете,можу звертатись Олександр Григорович.Бо мене дійсно в 1955 році ще не було,а Ви вже були.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 20:48

  tea написав:
  sinus написав:І годі мене називати Александром!
Вас тоді ще не було))))
А я вже був.)))

Якщо хочете,можу звертатись Олександр Григорович.Бо мене дійсно в 1955 році ще не було,а Ви вже були.

Не вгадав!
Мені чужі лаври не потрібні, розумію про кого йдеться,але ж не вгадав!
Міркуй, друже!
sinus
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 20:50

  sinus написав:
  tea написав:
  sinus написав:І годі мене називати Александром!
Вас тоді ще не було))))
А я вже був.)))

Якщо хочете,можу звертатись Олександр Григорович.Бо мене дійсно в 1955 році ще не було,а Ви вже були.

Не вгадав!
Мені чужі лаври не потрібні, розумію про кого йдеться,але ж не вгадав!

Дарма Ви так робите.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 21:06

  tea написав:
  ЛАД написав:А при снятии гарантий или 1-2% по вал. вкладам

Будуть повними дебілами,якщо знімуть гарантії.Тут і так люди ледве погоджуються розміщувати під 2-3% річних,а вони ще й гарантії хочуть зняти.
Реакція не забариться - люди знімуть гроші і обміняють на зелені долари і покладують їх під подушку.

Буду в первых рядах "людей" )))
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 21:07

  tea написав:Олександре - зустріч Трампа з Путіним не впливатиме на оголошення Порошенком військового стану.Більш того - ця зустріч закінчиться безрезультатно,не буде підсумкового документа,бо Путін залишиться при своїх інтересах,а Трамп - при своїх,ні про що не домовляться.Не забувайте,що Трампу на кожні переговори директиву пише республіканська партія.Може він і радий був би здати Крим Путіну,але директива не дозволить. Ну а конкурс - це ж цікаво.До цього таких конкурсів не було,хоча бажаючих прогнозистів

Щось Ви накрутили ,мабуть до кiнця не розумi€те .Головне не домовленнiсть мiж Трамп-путiн, а почути прiорiтети один одного в СвiтI .Якщо путiн почу€ вiд Трампа , наприклад : «МенI не цiКава Украiна», або « я хочу , щоб в УкраiнI був мир ,та вирiшився конфлiкт без участi РФ». Це насправдi посил на подальшI дii путiна по УкраiнI пiсля зустрiчi .Чому кремль сполохався перед вiзитом Болтона ? Навiщо ця зустрiч ,лунало вiд експертiв московIi.Бо мабуть вiдчувають , що роблять щось не те в геополiтицI.I вiд Порошенка мало що буде залежати, хоче вiн ВС чи нI , головне що почу€ путiн вiд Трампа , а потiм ми побачимо по дiях РФ .

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 21:14

  Перес де Куэльяр написав:а почути прiорiтети один одного в СвiтI .Якщо путiн почу€ вiд Трампа , наприклад : «МенI не цiКава Украiна», або « я хочу , щоб в УкраiнI був мир ,та вирiшився конфлiкт без участi РФ». Це насправдi посил на подальшI дii путiна по УкраiнI пiсля зустрiчi

Згоден з виділеним.
Позиція Путіна,яку він озвучить Трампу:"Ви визнаєте Крим нашим,ми виходимо з Донбасу".
Трамп і радий би визнати Крим російським,але директиви від республіканської партії не дадуть йому цього зробити.Путін же їде на переговори без директив,бо є царем.
По КНДР,думаю, дійдуть до якогось спільного порозуміння.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 21:16

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:но я всё же жду Вашего глубоко научного объяснения, в чём разница " між ростом ВВП та ПРИРОСТОМ ВВП до відповідного періоду минулого року" и какое это имеет отношение к обсуждаемой цифре 20,2%, пожалуйста.

Останнє моє (не моє) пояснення до виходу ДС з відпустки, або до дати припинення ТУТ шабашу флуду, офтопу, образ та тролінгу:

Чому показник приросту номінального ВВП в доларах більш важливий ніж показник приросту реального ВВП?

Показник приросту реального ВВП показує лише на скільки відсотків збільшено КІЛЬКІСТЬ виробленої продукції і наданих послуг. Все, більше нічого вам цей показник не покаже.

Приріст реального ВВП не покаже вам динаміку росту зарплат, не покаже динаміку надходжень в бюджети, він навіть не покаже зміну ВВП. У вас навіть можлива ситуація, коли ВВП країни зменшиться, а приріст "реального ВВП" покаже у вас позитивну динаміку.
Показник приросту номінального ВВП показує на скільки відсотків більше ви отримали РЕАЛЬНИХ ГРОШЕЙ. І при цьому покаже динаміку всіх ключових показників країни: зарплат, надходжень в бюджети, надходжень в пенсійні фонди.

Вважаєте, що приріст реального ВВП важливий, а не приріст номінального ВВП в доларах? Ок, йдіть до свого роботодавця і скажіть, що готові працювати з той же продуктивністю не 8, а 12 годин в день і при цьому отримувати за місяць в 2 рази меншу зарплату.

І я вас вітаю, ваш особистий ВВП виріс на рекордні 50%, ви тепер виробляєте на 50% товарів/надаєте послуг, а те, що ви отримуєте в 2 рази менше за місяць, то нічого страшного. Для вас же головне кількість виробленої продукції, а не гроші.

Якщо ви підприємець,щось виробляєте і приріст реального ВВП для вас більш важливий, знижуйте ціни на 99% і приріст вашого реального ВВП зросте до небес. Тільки перед цим сформуйте ще грошову подушку, а то можете не встигнути за рекордними темпами приросту вашого реального ВВП.

Запам'ятайте просте правило: Головне не хто більше в кількості виробляє, а хто більше заробляє грошей. Ось і все.

Саме завдяки приросту доларового ВВП України в 2017 році на 20% ми маємо за рік:

+32% надходження ЄСВ;

+24% надходження в Бюджет;

+31% надходження в місцеві бюджети%

відношення боргу до ВВП зменшилось з 81% до 72%.

Це приріст надходжень в доларах, щоб ви не сказали, що внаслідок девальвації, в гривнях ще більше.
На графіку динаміка зміни середньої зарплати в доларах в Україні, доларового ВВП України та реального ВВП.

Зображення
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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