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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5326532753285329

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 801
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
501
Всього голосів : 801
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 21:22

  valya написав:
  tea написав:
  zzzzzz написав:Завтра ОВГЗ на 2,8 млрд погасят, а продали сегодня всего на 0,2 млрд :x :x :x

Сумно,б*** (с)

Як поведуть себе грн/$?

Якщо Юрій61 найбличим часом не купить долари,а чекатиме курса 25.95,то йому пора переїжджати в Лохвицю.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 21:30

  Перес де Куэльяр написав:
  tea написав:Олександре - зустріч Трампа з Путіним не впливатиме на оголошення Порошенком військового стану.Більш того - ця зустріч закінчиться безрезультатно,не буде підсумкового документа,бо Путін залишиться при своїх інтересах,а Трамп - при своїх,ні про що не домовляться.Не забувайте,що Трампу на кожні переговори директиву пише республіканська партія.Може він і радий був би здати Крим Путіну,але директива не дозволить. Ну а конкурс - це ж цікаво.До цього таких конкурсів не було,хоча бажаючих прогнозистів

Щось Ви накрутили ,мабуть до кiнця не розумi€те .Головне не домовленнiсть мiж Трамп-путiн, а почути прiорiтети один одного в СвiтI .Якщо путiн почу€ вiд Трампа , наприклад : «МенI не цiКава Украiна», або « я хочу , щоб в УкраiнI був мир ,та вирiшився конфлiкт без участi РФ». Це насправдi посил на подальшI дii путiна по УкраiнI пiсля зустрiчi .Чому кремль сполохався перед вiзитом Болтона ? Навiщо ця зустрiч ,лунало вiд експертiв московIi.Бо мабуть вiдчувають , що роблять щось не те в геополiтицI.I вiд Порошенка мало що буде залежати, хоче вiн ВС чи нI , головне що почу€ путiн вiд Трампа , а потiм ми побачимо по дiях РФ .

*Відправлено з Чату

Почти, но немного не так!
Идет речь о разделении Мира-а не то,что покажут по телевизору.Посыл? Покажут,но не в том направлении!
Сама встреча это уже посыл и очень серьёзный, Украина тут только на месте Польши 1939 года.
К сожалению,из-за наших увороваев Украины там нет, поэтому что остается?
Правильно только ...
Именно так и будет,к сожалению.
Вот так!
Перес, вижу вы правильно все мыслите,но договаривайте ж до конца!
Или это я вас этому научил?)))
sinus
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 21:34

  tea написав:Згоден з виділеним. Позиція Путіна,яку він озвучить Трампу:"Ви визнаєте Крим нашим,ми виходимо з Донбасу". Трамп і радий би визнати Крим російським,але директиви від республіканської партії не дадуть йому цього зробити.Путін же їде на переговори без директив,бо є царем. По КНДР,думаю, дійдуть до якогось спільного порозуміння.

За зачиненими дверима Трамп як лiдер скаже. «вовка , Крим це Украiна , а якщо будеш розявляти ротик на материкову частину , то втратиш свою економiку , це ми американцi можемо влаштувати. Мiркуй.»

*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 03 лип, 2018 21:39, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 21:36

  sinus написав:Идет речь о разделении Мира-а не то,что покажут по телевизору.Посыл? Покажут,но не в том направлении!
Сама встреча это уже посыл и очень серьёзный, Украина тут только на месте Польши 1939 года.

Или это я вас этому научил?)))

Олександр Григорович - фантастика на другому поверсі.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 21:37

  Перес де Куэльяр написав:
  tea написав:Згоден з виділеним. Позиція Путіна,яку він озвучить Трампу:"Ви визнаєте Крим нашим,ми виходимо з Донбасу". Трамп і радий би визнати Крим російським,але директиви від республіканської партії не дадуть йому цього зробити.Путін же їде на переговори без директив,бо є царем. По КНДР,думаю, дійдуть до якогось спільного порозуміння.

За зачиненими дверима Трамп як лiдер скаже. «вовка , Крим це Украiна , а якщо будеш розявляти ротик на материкову частину , то втратиш свою економiку , це ми американцi можемо влашиувати. Мiркуй.»

*Відправлено з Чату

Як варіант - позиція Трампа може бути і такою.Хотілось би.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 21:44

  tea написав:
  sinus написав:Идет речь о разделении Мира-а не то,что покажут по телевизору.Посыл? Покажут,но не в том направлении!
Сама встреча это уже посыл и очень серьёзный, Украина тут только на месте Польши 1939 года.

Или это я вас этому научил?)))

Олександр Григорович - фантастика на другому поверсі.

К моему сожалению ..,но,что я тут могу сделать?
Только предупредить!
Но это уже не игра,это очень серьёзно!!!!
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