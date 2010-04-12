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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 лип, 2018 21:22
valya написав: tea написав:
Сумно,б*** (с)
Як поведуть себе грн/$?
Якщо Юрій61 найбличим часом не купить долари,а чекатиме курса 25.95,то йому пора переїжджати в Лохвицю.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 21:30
Перес де Куэльяр написав: tea написав:
Олександре - зустріч Трампа з Путіним не впливатиме на оголошення Порошенком військового стану.Більш того - ця зустріч закінчиться безрезультатно,не буде підсумкового документа,бо Путін залишиться при своїх інтересах,а Трамп - при своїх,ні про що не домовляться.Не забувайте,що Трампу на кожні переговори директиву пише республіканська партія.Може він і радий був би здати Крим Путіну,але директива не дозволить. Ну а конкурс - це ж цікаво.До цього таких конкурсів не було,хоча бажаючих прогнозистів
Щось Ви накрутили ,мабуть до кiнця не розумi€те .Головне не домовленнiсть мiж Трамп-путiн, а почути прiорiтети один одного в СвiтI .Якщо путiн почу€ вiд Трампа , наприклад : «МенI не цiКава Украiна», або « я хочу , щоб в УкраiнI був мир ,та вирiшився конфлiкт без участi РФ». Це насправдi посил на подальшI дii путiна по УкраiнI пiсля зустрiчi .Чому кремль сполохався перед вiзитом Болтона ? Навiщо ця зустрiч ,лунало вiд експертiв московIi.Бо мабуть вiдчувають , що роблять щось не те в геополiтицI.I вiд Порошенка мало що буде залежати, хоче вiн ВС чи нI , головне що почу€ путiн вiд Трампа , а потiм ми побачимо по дiях РФ .*Відправлено з Чату
Почти, но немного не так!
Идет речь о разделении Мира-а не то,что покажут по телевизору.Посыл? Покажут,но не в том направлении!
Сама встреча это уже посыл и очень серьёзный, Украина тут только на месте Польши 1939 года.
К сожалению,из-за наших увороваев Украины там нет, поэтому что остается?
Правильно только ...
Именно так и будет,к сожалению.
Вот так!
Перес, вижу вы правильно все мыслите,но договаривайте ж до конца!
Или это я вас этому научил?)))
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Додано: Вів 03 лип, 2018 21:34
tea написав:
Згоден з виділеним. Позиція Путіна,яку він озвучить Трампу:"Ви визнаєте Крим нашим,ми виходимо з Донбасу". Трамп і радий би визнати Крим російським,але директиви від республіканської партії не дадуть йому цього зробити.Путін же їде на переговори без директив,бо є царем. По КНДР,думаю, дійдуть до якогось спільного порозуміння.
За зачиненими дверима Трамп як лiдер скаже. «вовка , Крим це Украiна , а якщо будеш розявляти ротик на материкову частину , то втратиш свою економiку , це ми американцi можемо влаштувати. Мiркуй.»*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Вів 03 лип, 2018 21:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 21:36
sinus написав:Идет речь о разделении Мира
-а не то,что покажут по телевизору.Посыл? Покажут,но не в том направлении!
Сама встреча это уже посыл и очень серьёзный, Украина тут только на месте Польши 1939 года.
Или это я вас этому научил?)))
Олександр Григорович - фантастика на другому поверсі.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 21:37
Перес де Куэльяр написав: tea написав:
Згоден з виділеним. Позиція Путіна,яку він озвучить Трампу:"Ви визнаєте Крим нашим,ми виходимо з Донбасу". Трамп і радий би визнати Крим російським,але директиви від республіканської партії не дадуть йому цього зробити.Путін же їде на переговори без директив,бо є царем. По КНДР,думаю, дійдуть до якогось спільного порозуміння.
За зачиненими дверима Трамп як лiдер скаже. «вовка , Крим це Украiна , а якщо будеш розявляти ротик на материкову частину , то втратиш свою економiку , це ми американцi можемо влашиувати. Мiркуй.»*Відправлено з Чату
Як варіант - позиція Трампа може бути і такою.Хотілось би.
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Додано: Вів 03 лип, 2018 21:44
tea написав: sinus написав:Идет речь о разделении Мира
-а не то,что покажут по телевизору.Посыл? Покажут,но не в том направлении!
Сама встреча это уже посыл и очень серьёзный, Украина тут только на месте Польши 1939 года.
Или это я вас этому научил?)))
Олександр Григорович - фантастика на другому поверсі.
К моему сожалению ..,но,что я тут могу сделать?
Только предупредить!
Но это уже не игра,это очень серьёзно!!!!
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