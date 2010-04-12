Якщо Юрій61 найбличим часом не купить долари,а чекатиме курса 25.95,то йому пора переїжджати в Лохвицю.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 лип, 2018 21:22
Додано: Вів 03 лип, 2018 21:30
Почти, но немного не так!
Идет речь о разделении Мира-а не то,что покажут по телевизору.Посыл? Покажут,но не в том направлении!
Сама встреча это уже посыл и очень серьёзный, Украина тут только на месте Польши 1939 года.
К сожалению,из-за наших увороваев Украины там нет, поэтому что остается?
Правильно только ...
Именно так и будет,к сожалению.
Вот так!
Перес, вижу вы правильно все мыслите,но договаривайте ж до конца!
Или это я вас этому научил?)))
Додано: Вів 03 лип, 2018 21:34
За зачиненими дверима Трамп як лiдер скаже. «вовка , Крим це Украiна , а якщо будеш розявляти ротик на материкову частину , то втратиш свою економiку , це ми американцi можемо влаштувати. Мiркуй.»
*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 03 лип, 2018 21:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 03 лип, 2018 21:36
Додано: Вів 03 лип, 2018 21:37
Як варіант - позиція Трампа може бути і такою.Хотілось би.
Додано: Вів 03 лип, 2018 21:44
К моему сожалению ..,но,что я тут могу сделать?
Только предупредить!
Но это уже не игра,это очень серьёзно!!!!
Додано: Вів 03 лип, 2018 22:02
Додано: Вів 03 лип, 2018 22:09
03.07.18 21:27
Присвоение полкам армии РФ названий украинских городов подчеркивает подготовку этих частей для боевых действий против Украины, - Бутусов
Путин присвоил названия украинских городов полкам российских дивизий, которые ведут войну в Украине и развернуты на ее границах.
Присвоение полкам армии РФ названий украинских городов подчеркивает подготовку этих частей для боевых действий против Украины,
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"163-й танковый полк получил название "Нежинский", а 68-й танковый полк - "Житомирско-Берлинский". Это танковые полки 150-й мотострелковой дивизии, получившей наименование "Идрицко-Берлинской". Это название той самой 150-й дивизии, которая водружала знамя победы над рейхстагом в 1945-м. Со скандалом и грандиозным враньем, как мы помним. 150-я дивизия сформирована в 2017-м году специально для войны в Украине. Она расположена в районе Новочеркасска, в паре часов от границы с Украиной, и включена в состав новой 8-й армии Южного военного округа, в состав которой входят также 1-й и 2-й оккупационные армейские корпуса ВС РФ на Донбассе. 150-я дивизия является оперативным резервом оккупационных войск, она регулярно выдвигает свои подразделения в Украину", - отмечает Бутусов.
"150-я дивизия имеет необычный состав - у нее увеличено число танков. То есть по сравнению со штатной структурой один мотострелковый полк сокращен, и один танковый полк добавлен - два мотострелковых и два танковых полка. Степная равнинная местность на Донбассе благоприятствует применению танковых соединений. При этом 150-я дивизия оснащена новейшими российскими танками Т-72Б3, в том числе специальной "украинской" модификации образца 2015-го года. Понеся большие потерь в танках в ходе войны в Украине от действий украинской пехоты, российское командование в новой модификации усилило защиту от ручного противотанкового оружия, прежде всего типа РПГ-7 (29 августа 2014-го доброволец батальона НГУ "Донбасс" Евгений Тельнов подбил и уничтожил во время прорыва из Иловайска сразу два Т-72Б3). Т-72Б3 имеют серьезные преимущества перед украинскими танками благодаря цифровой системе управления огнем, тепловизионному танковому прицелу, и мощному двигателю в 1130 л.с. В 150-й дивизии свыше 200 танков. Это очень опасный противник", - подчеркнул главред "Цензор.НЕТ".
"Также название "Львовский" получил 6-й танковый полк ВС РФ из состава еще одной новой дивизии. Украинские названия полков подчеркивают подготовку этих частей для боевых действий против Украины. Враг готовится к продолжению войны, к активным боевым действиям. Впрочем, российские танки Т-72Б3 по-прежнему уязвимы для пушек украинских танков, для украинских противотанковых ракетных комплексов. Ключевую роль в бою играет грамотная тактика, воля и решимость экипажей. 26 августа 2014-го один из Т-72Б3 был захвачен бойцами 51-й механизированной бригады у села Агрономическое - российский экипаж бросил исправный танк при первом же обстреле. Ну и козыри есть у Украины - для новейших американских "Джавелинов" любой российский танк - это просто мишень, которая будет гарантированно уничтожена", - резюмировал Бутусов.
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*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 03 лип, 2018 22:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 03 лип, 2018 22:18
жуть
У місті Бардстаун (штат Кентуккі, США), на ґуральні Barton +1792 Distillery обвалився склад, на якому зберігалось 18 тисяч бочок з бурбоном (вид віскі, вироблений в США)
Обвалення торкнулося щонайменше половини бочок, – повідомляє Bloomberg.
Йдеться про будівлю складу, яке було побудовано в 1940-х роках. На оцінку збитків компанії-власника заводу можуть піти дні або навіть тижні.
Постраждалих при обваленні складу немає, бо в момент обвалення в ньому нікого не було.
Причини обвалення поки не встановлені. Завод планують відкрити для відвідування туристів вже невдовзі.
Повідомляється також, що завод знаходиться недалік річки. Зараз фахівці перевіряють, чи не потрапило туди віскі з розбитих бочок. Початкові зразки проб, узятих з води, не показали жодних ознак забруднення.
Национальный банк Украины подсчитал, что в случае неполучения кредита Международного валютного фонда до конца года доллар в Украине вырастет до 39,4 гривен.
Отмечается, что также в прогнозе учтено падение мировых цен на металл, поставками которого активно занимаются украинские предприятия.
Нацбанк, согласно сведениям издания, приготовил три сценария:
— базовый прогноз (с кредитом МВФ и стабилизацией цен на металл) – доллар к 2019 году будет стоить 28,7 гривен;
— без траншей МВФ – 33,7 гривен за доллар;
— без траншей МВФ и со значительным падением цен на металл – 39,4 гривен за доллар.
Также указывается, что международные резервы Украины, согласно худшему сценарию, сократятся до 7,4 млрд долларов, а реальный показатель ВВП снизится на 0,5%. В таком случае у Украины будут наблюдаться трудности с погашением внешних долгов, а внутри страны значительно вырастут потребительские цены.
Додано: Вів 03 лип, 2018 22:30
Что сегодня полнолуние какое-то?
Не будет доллара по 39,40, не будет военных положений, не будет Путин в Харькове, не будет досрочных выборов. По каждому пункту скину первым пяти утверждающим обратное по 100 грн к Новому году, при условии, что они пообещают сделать то же самое при моей правоте.
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