sinus написав:............ Сама встреча это уже посыл и очень серьёзный, Украина тут только на месте Польши 1939 года. К сожалению,из-за наших увороваев Украины там нет, поэтому что остается? Правильно только ... Именно так и будет,к сожалению. Вот так! Перес, вижу вы правильно все мыслите,но договаривайте ж до конца! Или это я вас этому научил?)))
1. Тогда уж не Польши - из-за Польши началась 2-ая мировая, а Чехословакии 1938 года. 2. Украины там нет совершенно не из-за наших "увороваев". Так же , как не было чехословаков при обсуждении Мюнхенского соглашения.
Н. Чемберлен, 27 сентября 1938 года[10]: Сколь ужасной, фантастичной и неправдоподобной представляется сама мысль о том, что мы должны здесь, у себя, рыть траншеи и примерять противогазы лишь потому, что в одной далекой стране поссорились между собой люди, о которых нам ничего не известно. Ещё более невозможным представляется то, что уже принципиально улаженная ссора может стать предметом войны.
На мой взгляд, история предательства Чехословакии, наверное, самая позорная страница западноевропейской истории 20-го века. Сегодня некот. зап. политики используют такую же аргументацию. Надеюсь, в этот раз Запад вообще и Трамп, в частности, окажутся умнее. И кстати,
Чешская армия не оказала оккупантам никакого заметного сопротивления; исключение составляет только 40-минутный бой роты капитана Павлика в городе Мистек 14 марта.
Весьма печально, что в Крыму не нашлось ни одного капитана Павлика и ни одной такой роты. Все цитаты из Вики.
edvardd написав:Национальный банк Украины подсчитал, что в случае неполучения кредита Международного валютного фонда до конца года доллар в Украине вырастет до 39,4 гривен.
Что сегодня полнолуние какое-то? Не будет доллара по 39,40, не будет военных положений, не будет Путин в Харькове, не будет досрочных выборов. По каждому пункту скину первым пяти утверждающим обратное по 100 грн к Новому году, при условии, что они пообещают сделать то же самое при моей правоте.
Всё, кроме 39,40, домыслы форумных "стратегов". 39,40 не прогноз, но возможный по оценке НБУ вариант при худшем развитии событий - отсутствие сотрудничества с МВФ и падение цен на нашу экспортную продукцию. В принципе возможно, оценить вероятность такого развития событий сложно (фактически невозможно).
sinus написав:Идет речь о разделении Мира-а не то,что покажут по телевизору.Посыл? Покажут,но не в том направлении! Сама встреча это уже посыл и очень серьёзный, Украина тут только на месте Польши 1939 года.
Или это я вас этому научил?)))
Олександр Григорович - фантастика на другому поверсі.
2026800753 анамнез ясен,что пропишет коллега Фотографа спасать надо