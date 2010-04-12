Додано: Вів 03 лип, 2018 23:51

Сибарит написав: ЛАД написав: Но если следовать логике Вашей и Сибарита, по ОВГЗ надо поступать аналогично. Но если следовать логике Вашей и Сибарита, по ОВГЗ надо поступать аналогично.

Прошу прощения, но у наших логик нет ничего общего. Я не ожидаю мер конфискационного характера и уж тем более не являюсь их сторонником. Речь идет исключительно о гарантиях клиентам на случай банкротства банков. В этом свете отказ от гарантирования валютных депозитов выглядит логично, поскольку валютные вклады повышают риск банкротства банков.

Ну и с точки зрения социальной справедливости, засилье валютных вкладов - это перекладывание всего бремени кризисов на беднейшую часть населения, которая валютных сбережений не имеет.

ЛАД написав: По первому вопросу я и о гарантиях, и о %-ых ставках. 1-2% на фоне ОВГЗ по ... (сколько там последние? 7+?) По первому вопросу я и о гарантиях, и о %-ых ставках. 1-2% на фоне ОВГЗ по ... (сколько там последние? 7+?)

Эти ставки не стоит сравнивать, особенно в случае долгосрочных облигаций. Да и не идет речь об административном ограничении размера банковских ставок. Скорее о критериях оценки рисков в деятельности банков.

Облигации покупают банки в качестве активов. Процентный доход от активов должен существенно превышать расходы от пассивов. Поэтому ставку по облигациям следует сравнивать со ставками банковских кредитов.

ЛАД написав: Фонд вроде должен компенсировать из своих средств, а не из госбюджета. Фонд вроде должен компенсировать из своих средств, а не из госбюджета.

Как показала практика, в случае большого шухера своих средств не хватает.

ЛАД написав: По правоохр. не очень понимаю, какая их роль. Вроде не слышал, чтобы по их вине возникали проблемы. По правоохр. не очень понимаю, какая их роль. Вроде не слышал, чтобы по их вине возникали проблемы.

Скорее всего, имеет место недовольство расследованием спорных случаев, которые фонд считает преступлениями. Прошу прощения, но у наших логик нет ничего общего. Я не ожидаю мер конфискационного характера и уж тем более не являюсь их сторонником. Речь идет исключительно о гарантиях клиентам на случай банкротства банков. В этом свете отказ от гарантирования валютных депозитов выглядит логично, поскольку валютные вклады повышают риск банкротства банков.Ну и с точки зрения социальной справедливости, засилье валютных вкладов - это перекладывание всего бремени кризисов на беднейшую часть населения, которая валютных сбережений не имеет.Эти ставки не стоит сравнивать, особенно в случае долгосрочных облигаций. Да и не идет речь об административном ограничении размера банковских ставок. Скорее о критериях оценки рисков в деятельности банков.Облигации покупают банки в качестве активов. Процентный доход от активов должен существенно превышать расходы от пассивов. Поэтому ставку по облигациям следует сравнивать со ставками банковских кредитов.Как показала практика, в случае большого шухера своих средств не хватает.Скорее всего, имеет место недовольство расследованием спорных случаев, которые фонд считает преступлениями.

Достаточно редкий случай, когда я во многом с Вами не согласен.1. Валютные вклады повышают риск банкротства банков, если под валютные вклады банки выдают гривневые кредиты. Так же как вал. кредиты под гривневые депозиты. Правда, механизмы рисков несколько разные, но результаты близкие. При правильном риск-менеджменте вал. вклады не хуже гривневых.Беднейшая часть населения не имеет и гривнедепо. К тому же, подавляющая часть вкладов (по сумме) принадлежит небольшой доле вкладчиков. Так что любое возмещение вкладов, если делается из бюджета, делается за счёт "беднейшая части населения".2. Когда человек делает вал. вклад, он тоже "даёт кредит" банку. Почему он должен давать кредит под 1-2%, а банк под 7%? Это можно объяснить только большей безопасностью для человека (меньшими рисками невозврата). При отказе от гарантирования вал. вкладов этот аргумент исчезает. Риски клиента приближаются к рискам банка.Когда размещение облигаций происходит на мировом рынке, иностранные инвесторы фактически дают кредит нашему минфину. Почему кредит минфину (заведомо более надёжному заёмщику, чем любой укр. банк) даётся под более высокий %, чем банк даёт физлицу?Вы не обратили внимание, я писал, что в условиях нового закона о вал. регулировании при отказе от гарантирования вкладов и 1-2% по вал. депо люди просто откажутся от вал. вкладов в наших банках и предпочтут западные. Проценты такие же низкие, а надёжность не сравнима. +вклады гарантируются. Нам (Украине) эта валюта не нужна? Или гос-во хочет получить её "безвозмездно, т.е. даром"?3. У ФГВФЛ в случае большого шухера своих средств действительно не хватает. И не может хватить, если за 2 года ложится половина банков. Точно так же не хватило бы денег Фонда в случае банкротства Привата, кот. равнялся половине всей нашей банк. системы. Мы рассчитываем, что ляжет ещё половина оставшихся банков?P.s. Пропустил."Не идет речь об административном ограничении размера банковских ставок".Вы хотите сказать, что резкое снижение ставок по вал. депо в прошлом году практически одновременно всеми банками было "рыночным"? без "административного влияния" НБУ?P.p.s. Не знаю, почемуудалил свой пост, где он сравнивал наши вал. депозиты с амер. трежерис. Доходность выше 1-2%, о надёжности говорить не приходится.