Додано: Сер 04 лип, 2018 01:19

Сибарит написав: ЛАД написав: Валютные вклады повышают риск банкротства банков, если под валютные вклады банки выдают гривневые кредиты. Валютные вклады повышают риск банкротства банков, если под валютные вклады банки выдают гривневые кредиты.

Именно это у нас и происходит. Выдавать валютные кредиты банкам разрешено в очень ограниченном количестве случаев. Надежных заемщиков с валютным доходом на всех не хватает. Именно это у нас и происходит. Выдавать валютные кредиты банкам разрешено в очень ограниченном количестве случаев. Надежных заемщиков с валютным доходом на всех не хватает.

ЛАД написав: Вы хотите сказать, что резкое снижение ставок по вал. депо в прошлом году практически одновременно всеми банками было "рыночным"? без "административного влияния" НБУ? Вы хотите сказать, что резкое снижение ставок по вал. депо в прошлом году практически одновременно всеми банками было "рыночным"? без "административного влияния" НБУ?

Да. Именно по озвученной выше причине. Банки, которые были готовы так рисковать, обанкротились, а остальным валюта не нужна. Да. Именно по озвученной выше причине. Банки, которые были готовы так рисковать, обанкротились, а остальным валюта не нужна.

ЛАД написав: Когда человек делает вал. вклад, он тоже "даёт кредит" банку. Почему он должен давать кредит под 1-2%, а банк под 7%? Когда человек делает вал. вклад, он тоже "даёт кредит" банку. Почему он должен давать кредит под 1-2%, а банк под 7%?

Потому что банк не готов брать этот кредит под больший процент. Согласие есть продукт взаимного непротивления сторон (с) Потому что банк не готов брать этот кредит под больший процент. Согласие есть продукт взаимного непротивления сторон (с)

ЛАД написав: Нам (Украине) эта валюта не нужна? Или гос-во хочет получить её "безвозмездно, т.е. даром"? Нам (Украине) эта валюта не нужна? Или гос-во хочет получить её "безвозмездно, т.е. даром"?

Государству нужна. Государство готово привлекать под 7%, все желающие могут купить облигации. Банкам не нужна. Заметьте, мы обсуждаем мнение человека, зоной ответственности которого является именно здоровье банков. Государству нужна. Государство готово привлекать под 7%, все желающие могут купить облигации. Банкам не нужна. Заметьте, мы обсуждаем мнение человека, зоной ответственности которого является именно здоровье банков.

действительно

Не в таком уж ограниченном. Насколько знаю, главное требование - наличие вал. доходов у заёмщика. Сумму и кол-во вал. вкладов можно регулировать рыночными методами - снижением ставки, что в общем-то и делается. Для этого не нужно снимать гарантии.Позволю себе не согласиться. Лень сейчас искать ссылки, но хорошо помню прошлогодние "намёки" НБУ банкам, у кот. ставки были немного выше, чем у других (уже в процессе снижения, когда речь не шла о 8-10%, а о 5-6%). И хорошо помню, как в мае меня упрашивали принести деньги под 5% и звонила раз 10 нач. отделения, а уже в июле спокойно отдавали деньги без единого слова. Массовые банкротства закончились практически осенью 2016. Простите, не верю в чисто рыночный характер таких изменений. (Замечу, не считаю это таким уж отрицательным явлением)Верно. Но есть и понятие "монопольный сговор".При этом инициатором выступал "сговора" НБУ.Гос-вопривлекать под 7% на мировом рынке ипривлекать под такой % у собственного населения. Несколько лет назад было пробное размещение госзайма, рассчитанного на население (правда, не помню, займ был вал. или гривневый). Насколько знаю, размещение прошло достаточно успешно. Но ... продолжения не последовало. Причин не знаю.Проблемы разместить такой займ никакой не вижу. В Союзе при значительно более скромных тогдашних технических возможностях такие займы весьма регулярно размещались (конечно, не валютные - зачем валюта советскому человеку?).Я расцениваю это однозначно как желание раздеть население в пользу банков - заставить население отнести валюту в банки под 2,5% и ниже, а затем взять у банков под 7%. Учитывая, что возврат % банкам пойдёт за счёт населения (а больше взять не с кого, в конечном итоге все выплаты всех долгов происходят за счёт населения - Вам это объяснять не нужно).С последней фразой согласен.P.s. И ещё раз напомню момент, кот. Вы почему-то пропускаете у меня.В условиях нового Закона о вал. регулировании (если, вывод валюты из страныбудет упрощён) при таких условиях вал. вкладов основная масса их перетечёт в западные банки. Сумма не такая маленькая. Они не нужны Украине?