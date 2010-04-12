sinus написав:............ Сама встреча это уже посыл и очень серьёзный, Украина тут только на месте Польши 1939 года. К сожалению,из-за наших увороваев Украины там нет, поэтому что остается? Правильно только ... Именно так и будет,к сожалению. Вот так! Перес, вижу вы правильно все мыслите,но договаривайте ж до конца! Или это я вас этому научил?)))
1. Тогда уж не Польши - из-за Польши началась 2-ая мировая, а Чехословакии 1938 года. 2. Украины там нет совершенно не из-за наших "увороваев". Так же , как не было чехословаков при обсуждении Мюнхенского соглашения.
Н. Чемберлен, 27 сентября 1938 года[10]: Сколь ужасной, фантастичной и неправдоподобной представляется сама мысль о том, что мы должны здесь, у себя, рыть траншеи и примерять противогазы лишь потому, что в одной далекой стране поссорились между собой люди, о которых нам ничего не известно. Ещё более невозможным представляется то, что уже принципиально улаженная ссора может стать предметом войны.
На мой взгляд, история предательства Чехословакии, наверное, самая позорная страница западноевропейской истории 20-го века. Сегодня некот. зап. политики используют такую же аргументацию. Надеюсь, в этот раз Запад вообще и Трамп, в частности, окажутся умнее. И кстати,
Чешская армия не оказала оккупантам никакого заметного сопротивления; исключение составляет только 40-минутный бой роты капитана Павлика в городе Мистек 14 марта.
Весьма печально, что в Крыму не нашлось ни одного капитана Павлика и ни одной такой роты. Все цитаты из Вики.
edvardd написав:Национальный банк Украины подсчитал, что в случае неполучения кредита Международного валютного фонда до конца года доллар в Украине вырастет до 39,4 гривен.
Что сегодня полнолуние какое-то? Не будет доллара по 39,40, не будет военных положений, не будет Путин в Харькове, не будет досрочных выборов. По каждому пункту скину первым пяти утверждающим обратное по 100 грн к Новому году, при условии, что они пообещают сделать то же самое при моей правоте.
Всё, кроме 39,40, домыслы форумных "стратегов". 39,40 не прогноз, но возможный по оценке НБУ вариант при худшем развитии событий - отсутствие сотрудничества с МВФ и падение цен на нашу экспортную продукцию. В принципе возможно, оценить вероятность такого развития событий сложно (фактически невозможно).
sinus написав:Идет речь о разделении Мира-а не то,что покажут по телевизору.Посыл? Покажут,но не в том направлении! Сама встреча это уже посыл и очень серьёзный, Украина тут только на месте Польши 1939 года.
Или это я вас этому научил?)))
Олександр Григорович - фантастика на другому поверсі.
2026800753 анамнез ясен,что пропишет коллега Фотографа спасать надо
ЛАД написав:Но если следовать логике Вашей и Сибарита, по ОВГЗ надо поступать аналогично.
Прошу прощения, но у наших логик нет ничего общего. Я не ожидаю мер конфискационного характера и уж тем более не являюсь их сторонником. Речь идет исключительно о гарантиях клиентам на случай банкротства банков. В этом свете отказ от гарантирования валютных депозитов выглядит логично, поскольку валютные вклады повышают риск банкротства банков. Ну и с точки зрения социальной справедливости, засилье валютных вкладов - это перекладывание всего бремени кризисов на беднейшую часть населения, которая валютных сбережений не имеет.
ЛАД написав:По первому вопросу я и о гарантиях, и о %-ых ставках. 1-2% на фоне ОВГЗ по ... (сколько там последние? 7+?)
Эти ставки не стоит сравнивать, особенно в случае долгосрочных облигаций. Да и не идет речь об административном ограничении размера банковских ставок. Скорее о критериях оценки рисков в деятельности банков. Облигации покупают банки в качестве активов. Процентный доход от активов должен существенно превышать расходы от пассивов. Поэтому ставку по облигациям следует сравнивать со ставками банковских кредитов.
ЛАД написав:Фонд вроде должен компенсировать из своих средств, а не из госбюджета.
Как показала практика, в случае большого шухера своих средств не хватает.
ЛАД написав:По правоохр. не очень понимаю, какая их роль. Вроде не слышал, чтобы по их вине возникали проблемы.
Скорее всего, имеет место недовольство расследованием спорных случаев, которые фонд считает преступлениями.
Достаточно редкий случай, когда я во многом с Вами не согласен. 1. Валютные вклады повышают риск банкротства банков, если под валютные вклады банки выдают гривневые кредиты. Так же как вал. кредиты под гривневые депозиты. Правда, механизмы рисков несколько разные, но результаты близкие. При правильном риск-менеджменте вал. вклады не хуже гривневых. Беднейшая часть населения не имеет и гривнедепо. К тому же, подавляющая часть вкладов (по сумме) принадлежит небольшой доле вкладчиков. Так что любое возмещение вкладов, если делается из бюджета, делается за счёт "беднейшая части населения". 2. Когда человек делает вал. вклад, он тоже "даёт кредит" банку. Почему он должен давать кредит под 1-2%, а банк под 7%? Это можно объяснить только большей безопасностью для человека (меньшими рисками невозврата). При отказе от гарантирования вал. вкладов этот аргумент исчезает. Риски клиента приближаются к рискам банка. Когда размещение облигаций происходит на мировом рынке, иностранные инвесторы фактически дают кредит нашему минфину. Почему кредит минфину (заведомо более надёжному заёмщику, чем любой укр. банк) даётся под более высокий %, чем банк даёт физлицу? Вы не обратили внимание, я писал, что в условиях нового закона о вал. регулировании при отказе от гарантирования вкладов и 1-2% по вал. депо люди просто откажутся от вал. вкладов в наших банках и предпочтут западные. Проценты такие же низкие, а надёжность не сравнима. + там вклады гарантируются. Нам (Украине) эта валюта не нужна? Или гос-во хочет получить её "безвозмездно, т.е. даром"? 3. У ФГВФЛ в случае большого шухера своих средств действительно не хватает. И не может хватить, если за 2 года ложится половина банков. Точно так же не хватило бы денег Фонда в случае банкротства Привата, кот. равнялся половине всей нашей банк. системы. Мы рассчитываем, что ляжет ещё половина оставшихся банков?
P.s. Пропустил. "Не идет речь об административном ограничении размера банковских ставок". Вы хотите сказать, что резкое снижение ставок по вал. депо в прошлом году практически одновременно всеми банками было "рыночным"? без "административного влияния" НБУ?
P.p.s. Не знаю, почему Ukrainian удалил свой пост, где он сравнивал наши вал. депозиты с амер. трежерис. Доходность выше 1-2%, о надёжности говорить не приходится.
ЛАД написав:Валютные вклады повышают риск банкротства банков, если под валютные вклады банки выдают гривневые кредиты.
Именно это у нас и происходит. Выдавать валютные кредиты банкам разрешено в очень ограниченном количестве случаев. Надежных заемщиков с валютным доходом на всех не хватает.
ЛАД написав:Вы хотите сказать, что резкое снижение ставок по вал. депо в прошлом году практически одновременно всеми банками было "рыночным"? без "административного влияния" НБУ?
Да. Именно по озвученной выше причине. Банки, которые были готовы так рисковать, обанкротились, а остальным валюта не нужна.
ЛАД написав:Когда человек делает вал. вклад, он тоже "даёт кредит" банку. Почему он должен давать кредит под 1-2%, а банк под 7%?
Потому что банк не готов брать этот кредит под больший процент. Согласие есть продукт взаимного непротивления сторон (с)
ЛАД написав:Нам (Украине) эта валюта не нужна? Или гос-во хочет получить её "безвозмездно, т.е. даром"?
Государству нужна. Государство готово привлекать под 7%, все желающие могут купить облигации. Банкам не нужна. Заметьте, мы обсуждаем мнение человека, зоной ответственности которого является именно здоровье банков.
ЛАД написав:Вася, моё сообщение удалили (по Вашей жалобе?)
Не знаю, можливо.
ЛАД написав:жду Вашего глубоко научного объяснения, в чём разница " між ростом ВВП та ПРИРОСТОМ ВВП до відповідного періоду минулого року"
Якщо Ви не здатні це за два тижні зрозуміти, то вже і не зрозумієте ніколи, якщо це тупий та примітивний тролінг, то розсипати бісер перед свинями не варто
ЛАД написав:Заодно, чем Вы можете объяснить рост долл. ВВП на 20,2%
Повторюю щє раз для .... ріст та приріст це різні речі, на курскомюей, теж є один троль, або просто тупий, який все просить мене це пояснити. Ви там під яким ніком? Га?
ЛАД написав:Или Вы можете только рассказывать
До повернення ДС я тут нічого і нікому розказувати не буду. У вакханалії бруду, образ та тролінгу приймати участь немає сенсу. Хіба що модератори схаменуться, (мало в це вірю) тоді почну писати про валюту і по темі, а спілкування з тими хто не бажає розуміти елементарні речі (навмисне, чи по причині олігофренії, чи природніх вікових процесів дистрофії кори головного мозку), провокаторами або тролями мене не цікавить. Скарги писати також не збираюсь, гризіть тут горлянки один одному без моєї участі перетворюючи цю гілку в шабаш невігластва, офтопу та флуду.
Василёк, Вы долгое время отсутствовали. Думал, что Вы повышаете уровень своих зкономико-политических знаний. Конечно, прогресс заметен. Оказывается, за время отсутствия у Вас резко вырос уровень апломба и хамства. Я ни разу нигде не писал, что Вы тупой. Вы в этом посте поговорили и о тупости, и о троллинге, и о "вакханалії бруду, образ", и про "шабаш невігластва", и об олигофрении, и "природніх вікових процесів дистрофії кори головного мозку". Может, после такого Вашего поста "модератори схаменуться" и забанят Вас навечно? "До повернення ДС я тут нічого і нікому розказувати не буду." - а что, ДС Вам брат, сват, "дружбан" и при нём Вы сможете вместо аргументов хамить и при помощи жалоб удалять неугодные лично Вам посты и банить людей?
Ваш пост https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4399891#p4399891 представляет собой попытку "умными" словами прикрыть Вашу вопиющую некомпетентность как в экономике, так и в бизнесе. О логике просто промолчу. По Вашей логике высокая инфляция - явление сугубо прогрессивное. И до какого уровня её надо довести - как в Венесуэле, Зимбабве, как, в конце концов, у нас в 90-х? Если растут зарплаты и параллельно расходы, а реальный ВВП не растёт, то это в конце концов закончится так же, как при "крепких хозяйственниках" - "крепкой" девальвацией. И очень пессимистический вариант НБУ курса 39,4 может оказаться вполне оптимистическим. Но, надеюсь, в правительстве и НБУ нет таких крутых экономистов. как Вы. От того, что растут зарплаты и параллельно расходы, жизнь обычного человека не улучшается. Максимум, что "улучшается" это зарплаты руководства Нафтогаза, Укрзализници и пр. Если Вам от этого легче, то позвольте спросить, они Вам % отстёгивают? Обычному человеку как-то всё равно равна ли его зарплата при пересчёте в валюту 100 долл. или 500 долл., если их одинаково не хватает на нормальную жизнь. Ему важно, что он может купить на свою зарплату. Это, конечно, не о Вас - Вас будет греть мысль, что Ваша зарплата в пересчёте равна 500 долл. и плевать, что за эти 500 долл. Вы не сможете обогреть свой дом (квартиру?) и будете сидеть дома в тулупе, что за эти 500 долл. Вы не сможете купить холодильник или прокормить семью. Ну и, повторю, без роста реального ВВП, о кот. Вы так пренебрежительно пишете, Ваша зарплата не долго будет равна 500 долл., а достаточно быстро к Вашему удивлению опять превратится в 100 долларов. Простите, но устал с Вами общаться. Чао!
ЛАД написав:Валютные вклады повышают риск банкротства банков, если под валютные вклады банки выдают гривневые кредиты.
Именно это у нас и происходит. Выдавать валютные кредиты банкам разрешено в очень ограниченном количестве случаев. Надежных заемщиков с валютным доходом на всех не хватает.
Не в таком уж ограниченном. Насколько знаю, главное требование - наличие вал. доходов у заёмщика. Сумму и кол-во вал. вкладов можно регулировать рыночными методами - снижением ставки, что в общем-то и делается. Для этого не нужно снимать гарантии.
ЛАД написав:Вы хотите сказать, что резкое снижение ставок по вал. депо в прошлом году практически одновременно всеми банками было "рыночным"? без "административного влияния" НБУ?
Да. Именно по озвученной выше причине. Банки, которые были готовы так рисковать, обанкротились, а остальным валюта не нужна.
Позволю себе не согласиться. Лень сейчас искать ссылки, но хорошо помню прошлогодние "намёки" НБУ банкам, у кот. ставки были немного выше, чем у других (уже в процессе снижения, когда речь не шла о 8-10%, а о 5-6%). И хорошо помню, как в мае меня упрашивали принести деньги под 5% и звонила раз 10 нач. отделения, а уже в июле спокойно отдавали деньги без единого слова. Массовые банкротства закончились практически осенью 2016. Простите, не верю в чисто рыночный характер таких изменений. (Замечу, не считаю это таким уж отрицательным явлением)
ЛАД написав:Когда человек делает вал. вклад, он тоже "даёт кредит" банку. Почему он должен давать кредит под 1-2%, а банк под 7%?
Потому что банк не готов брать этот кредит под больший процент. Согласие есть продукт взаимного непротивления сторон (с)
Верно. Но есть и понятие "монопольный сговор". При этом инициатором выступал "сговора" НБУ.
ЛАД написав:Нам (Украине) эта валюта не нужна? Или гос-во хочет получить её "безвозмездно, т.е. даром"?
Государству нужна. Государство готово привлекать под 7%, все желающие могут купить облигации. Банкам не нужна. Заметьте, мы обсуждаем мнение человека, зоной ответственности которого является именно здоровье банков.
Гос-во готово привлекать под 7% на мировом рынке и не готово привлекать под такой % у собственного населения. Несколько лет назад было пробное размещение госзайма, рассчитанного на население (правда, не помню, займ был вал. или гривневый). Насколько знаю, размещение прошло достаточно успешно. Но ... продолжения не последовало. Причин не знаю. Проблемы разместить такой займ никакой не вижу. В Союзе при значительно более скромных тогдашних технических возможностях такие займы весьма регулярно размещались (конечно, не валютные - зачем валюта советскому человеку? ). Я расцениваю это однозначно как желание раздеть население в пользу банков - заставить население отнести валюту в банки под 2,5% и ниже, а затем взять у банков под 7%. Учитывая, что возврат % банкам пойдёт за счёт населения (а больше взять не с кого, в конечном итоге все выплаты всех долгов происходят за счёт населения - Вам это объяснять не нужно). С последней фразой согласен.
P.s. И ещё раз напомню момент, кот. Вы почему-то пропускаете у меня. В условиях нового Закона о вал. регулировании (если, вывод валюты из страны действительно будет упрощён) при таких условиях вал. вкладов основная масса их перетечёт в западные банки. Сумма не такая маленькая. Они не нужны Украине?