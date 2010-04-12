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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 лип, 2018 01:38
Сибарит написав: Вкладчик1234 написав:
Плюс огромная их часть ждёт конца года - маринуясь на депозитах, и ожидая предновогоднего "освоечного марафона"
Должен заметить, что в этом году остатки на счетах казначейства значительно скромнее, чем в прошлом. Это дает надежду на изрядное сокращение программы "освоечного марафона".
Ситуация парадоксальна, но наметившийся дефицит бюджета может способствовать ослаблению сезонности курсов.
Не подскажете, где посмотреть остатки на счетах казначейства на начало каждого месяца за прошлый и этот годы?
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