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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5328532953305331

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 801
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
501
Всього голосів : 801
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 01:38

  Сибарит написав:
  Вкладчик1234 написав:Плюс огромная их часть ждёт конца года - маринуясь на депозитах, и ожидая предновогоднего "освоечного марафона"

Должен заметить, что в этом году остатки на счетах казначейства значительно скромнее, чем в прошлом. Это дает надежду на изрядное сокращение программы "освоечного марафона".
Ситуация парадоксальна, но наметившийся дефицит бюджета может способствовать ослаблению сезонности курсов.

Не подскажете, где посмотреть остатки на счетах казначейства на начало каждого месяца за прошлый и этот годы?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 05:03

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Не подскажете, где посмотреть остатки на счетах казначейства на начало каждого месяца за прошлый и этот годы?

https://index.minfin.com.ua/finance/ekr/

В условиях нового Закона о вал. регулировании (если, вывод валюты из страны действительно будет упрощён) при таких условиях вал. вкладов основная масса их перетечёт в западные банки. Сумма не такая маленькая. Они не нужны Украине?

1. Он будет не настолько упрощен. Открыть счет иностранцу в приличных юрисдикциях не так уж просто. Да и финмон у них посерьезней нашего.
2. Не вижу в этом катастрофы. Эти деньги останутся деньгами наших граждан. Они будут инвестированы за рубеж и будут оттуда приносить доход. Это лучше, чем лежать у нас мертвым грузом, создавая нагрузку на банки. Самый доходный экспорт - экспорт капитала.
Основная проблема нашей экономики - не нехватка денег, а неспособность заставить работать имеющиеся.
Сибарит
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  #<1 ... 5328532953305331
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