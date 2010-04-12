ЛАД написав:Вася, моё сообщение удалили (по Вашей жалобе?)
Не знаю, можливо.
ЛАД написав:жду Вашего глубоко научного объяснения, в чём разница " між ростом ВВП та ПРИРОСТОМ ВВП до відповідного періоду минулого року"
Якщо Ви не здатні це за два тижні зрозуміти, то вже і не зрозумієте ніколи, якщо це тупий та примітивний тролінг, то розсипати бісер перед свинями не варто
ЛАД написав:Заодно, чем Вы можете объяснить рост долл. ВВП на 20,2%
Повторюю щє раз для .... ріст та приріст це різні речі, на курскомюей, теж є один троль, або просто тупий, який все просить мене це пояснити. Ви там під яким ніком? Га?
ЛАД написав:Или Вы можете только рассказывать
До повернення ДС я тут нічого і нікому розказувати не буду. У вакханалії бруду, образ та тролінгу приймати участь немає сенсу. Хіба що модератори схаменуться, (мало в це вірю) тоді почну писати про валюту і по темі, а спілкування з тими хто не бажає розуміти елементарні речі (навмисне, чи по причині олігофренії, чи природніх вікових процесів дистрофії кори головного мозку), провокаторами або тролями мене не цікавить. Скарги писати також не збираюсь, гризіть тут горлянки один одному без моєї участі перетворюючи цю гілку в шабаш невігластва, офтопу та флуду.
Василёк, Вы долгое время отсутствовали. Думал, что Вы повышаете уровень своих зкономико-политических знаний. Конечно, прогресс заметен. Оказывается, за время отсутствия у Вас резко вырос уровень апломба и хамства. Я ни разу нигде не писал, что Вы тупой. Вы в этом посте поговорили и о тупости, и о троллинге, и о "вакханалії бруду, образ", и про "шабаш невігластва", и об олигофрении, и "природніх вікових процесів дистрофії кори головного мозку". Может, после такого Вашего поста "модератори схаменуться" и забанят Вас навечно? "До повернення ДС я тут нічого і нікому розказувати не буду." - а что, ДС Вам брат, сват, "дружбан" и при нём Вы сможете вместо аргументов хамить и при помощи жалоб удалять неугодные лично Вам посты и банить людей?
Ваш пост https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4399891#p4399891 представляет собой попытку "умными" словами прикрыть Вашу вопиющую некомпетентность как в экономике, так и в бизнесе. О логике просто промолчу. По Вашей логике высокая инфляция - явление сугубо прогрессивное. И до какого уровня её надо довести - как в Венесуэле, Зимбабве, как, в конце концов, у нас в 90-х? Если растут зарплаты и параллельно расходы, а реальный ВВП не растёт, то это в конце концов закончится так же, как при "крепких хозяйственниках" - "крепкой" девальвацией. И очень пессимистический вариант НБУ курса 39,4 может оказаться вполне оптимистическим. Но, надеюсь, в правительстве и НБУ нет таких крутых экономистов. как Вы. От того, что растут зарплаты и параллельно расходы, жизнь обычного человека не улучшается. Максимум, что "улучшается" это зарплаты руководства Нафтогаза, Укрзализници и пр. Если Вам от этого легче, то позвольте спросить, они Вам % отстёгивают? Обычному человеку как-то всё равно равна ли его зарплата при пересчёте в валюту 100 долл. или 500 долл., если их одинаково не хватает на нормальную жизнь. Ему важно, что он может купить на свою зарплату. Это, конечно, не о Вас - Вас будет греть мысль, что Ваша зарплата в пересчёте равна 500 долл. и плевать, что за эти 500 долл. Вы не сможете обогреть свой дом (квартиру?) и будете сидеть дома в тулупе, что за эти 500 долл. Вы не сможете купить холодильник или прокормить семью. Ну и, повторю, без роста реального ВВП, о кот. Вы так пренебрежительно пишете, Ваша зарплата не долго будет равна 500 долл., а достаточно быстро к Вашему удивлению опять превратится в 100 долларов. Простите, но устал с Вами общаться. Чао!
ЛАД написав:Валютные вклады повышают риск банкротства банков, если под валютные вклады банки выдают гривневые кредиты.
Именно это у нас и происходит. Выдавать валютные кредиты банкам разрешено в очень ограниченном количестве случаев. Надежных заемщиков с валютным доходом на всех не хватает.
Не в таком уж ограниченном. Насколько знаю, главное требование - наличие вал. доходов у заёмщика. Сумму и кол-во вал. вкладов можно регулировать рыночными методами - снижением ставки, что в общем-то и делается. Для этого не нужно снимать гарантии.
ЛАД написав:Вы хотите сказать, что резкое снижение ставок по вал. депо в прошлом году практически одновременно всеми банками было "рыночным"? без "административного влияния" НБУ?
Да. Именно по озвученной выше причине. Банки, которые были готовы так рисковать, обанкротились, а остальным валюта не нужна.
Позволю себе не согласиться. Лень сейчас искать ссылки, но хорошо помню прошлогодние "намёки" НБУ банкам, у кот. ставки были немного выше, чем у других (уже в процессе снижения, когда речь не шла о 8-10%, а о 5-6%). И хорошо помню, как в мае меня упрашивали принести деньги под 5% и звонила раз 10 нач. отделения, а уже в июле спокойно отдавали деньги без единого слова. Массовые банкротства закончились практически осенью 2016. Простите, не верю в чисто рыночный характер таких изменений. (Замечу, не считаю это таким уж отрицательным явлением)
ЛАД написав:Когда человек делает вал. вклад, он тоже "даёт кредит" банку. Почему он должен давать кредит под 1-2%, а банк под 7%?
Потому что банк не готов брать этот кредит под больший процент. Согласие есть продукт взаимного непротивления сторон (с)
Верно. Но есть и понятие "монопольный сговор". При этом инициатором выступал "сговора" НБУ.
ЛАД написав:Нам (Украине) эта валюта не нужна? Или гос-во хочет получить её "безвозмездно, т.е. даром"?
Государству нужна. Государство готово привлекать под 7%, все желающие могут купить облигации. Банкам не нужна. Заметьте, мы обсуждаем мнение человека, зоной ответственности которого является именно здоровье банков.
Гос-во готово привлекать под 7% на мировом рынке и не готово привлекать под такой % у собственного населения. Несколько лет назад было пробное размещение госзайма, рассчитанного на население (правда, не помню, займ был вал. или гривневый). Насколько знаю, размещение прошло достаточно успешно. Но ... продолжения не последовало. Причин не знаю. Проблемы разместить такой займ никакой не вижу. В Союзе при значительно более скромных тогдашних технических возможностях такие займы весьма регулярно размещались (конечно, не валютные - зачем валюта советскому человеку? ). Я расцениваю это однозначно как желание раздеть население в пользу банков - заставить население отнести валюту в банки под 2,5% и ниже, а затем взять у банков под 7%. Учитывая, что возврат % банкам пойдёт за счёт населения (а больше взять не с кого, в конечном итоге все выплаты всех долгов происходят за счёт населения - Вам это объяснять не нужно). С последней фразой согласен.
P.s. И ещё раз напомню момент, кот. Вы почему-то пропускаете у меня. В условиях нового Закона о вал. регулировании (если, вывод валюты из страны действительно будет упрощён) при таких условиях вал. вкладов основная масса их перетечёт в западные банки. Сумма не такая маленькая. Они не нужны Украине?
Вкладчик1234 написав:Плюс огромная их часть ждёт конца года - маринуясь на депозитах, и ожидая предновогоднего "освоечного марафона"
Должен заметить, что в этом году остатки на счетах казначейства значительно скромнее, чем в прошлом. Это дает надежду на изрядное сокращение программы "освоечного марафона". Ситуация парадоксальна, но наметившийся дефицит бюджета может способствовать ослаблению сезонности курсов.
Не подскажете, где посмотреть остатки на счетах казначейства на начало каждого месяца за прошлый и этот годы?
В условиях нового Закона о вал. регулировании (если, вывод валюты из страны действительно будет упрощён) при таких условиях вал. вкладов основная масса их перетечёт в западные банки. Сумма не такая маленькая. Они не нужны Украине?
1. Он будет не настолько упрощен. Открыть счет иностранцу в приличных юрисдикциях не так уж просто. Да и финмон у них посерьезней нашего. 2. Не вижу в этом катастрофы. Эти деньги останутся деньгами наших граждан. Они будут инвестированы за рубеж и будут оттуда приносить доход. Это лучше, чем лежать у нас мертвым грузом, создавая нагрузку на банки. Самый доходный экспорт - экспорт капитала. Основная проблема нашей экономики - не нехватка денег, а неспособность заставить работать имеющиеся.
43 дюйма за 10 тысяч грн.? От такого телевизора вытекут глаза.
Так даже пишет знающий чел под ником Адам Смит, тоже ждёт что вот вот будет кризис, опасается. Ссылается на разные индексы, в т.ч. по дойче банку (плохие очень показатели). Разумеется мне он то не нужен с Вами это кризис. Но надо готовится к худшему, например, обновить бытовую технику, которая полезная
совершенно не верная позиция, в кризис надо входить в наличке, в иностранной валюте и тогда можно будет приобрести все, от бытовой техники и авто до недвижимости в полкуша
Истину глаголите! И это будет касаться всего. Начиная от бытовой техники, турпутёвок и заканчивая авто, надвижимостью и бизнесом наконец. Яркий пример это то как резко упали цены на недвигу после бума 2008 года.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8 написав:Истину глаголите! И это будет касаться всего. Начиная от бытовой техники, турпутёвок и заканчивая авто, надвижимостью и бизнесом наконец. Яркий пример это то как резко упали цены на недвигу после бума 2008 года.
Это так? И компьютеры в долларах подешевеют в кризис хотите сказать?