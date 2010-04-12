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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 5327532853295330 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 801 1. Нет сбережений в валюте 10% 84 2. до 20% 6% 45 3. от 20% до 50% 7% 58 4. от 50% до 75% 14% 113 5. более 75% 63% 501 Всього голосів : 801 Додано: Сер 04 лип, 2018 00:44 Василь-Рівне написав: ЛАД написав: Вася, моё сообщение удалили (по Вашей жалобе?) Вася, моё сообщение удалили (по Вашей жалобе?)

Не знаю, можливо.

ЛАД написав: жду Вашего глубоко научного объяснения, в чём разница " між ростом ВВП та ПРИРОСТОМ ВВП до відповідного періоду минулого року" жду Вашего глубоко научного объяснения, в чём разница " між ростом ВВП та ПРИРОСТОМ ВВП до відповідного періоду минулого року"

Якщо Ви не здатні це за два тижні зрозуміти, то вже і не зрозумієте ніколи, якщо це тупий та примітивний тролінг, то розсипати бісер перед свинями не варто

ЛАД написав: Заодно, чем Вы можете объяснить рост долл. ВВП на 20,2% Заодно, чем Вы можете объяснить рост долл. ВВП на 20,2%

Повторюю щє раз для .... ріст та приріст це різні речі, на курскомюей, теж є один троль, або просто тупий, який все просить мене це пояснити. Ви там під яким ніком? Га?

ЛАД написав: Или Вы можете только рассказывать Или Вы можете только рассказывать

До повернення ДС я тут нічого і нікому розказувати не буду. У вакханалії бруду, образ та тролінгу приймати участь немає сенсу. Хіба що модератори схаменуться, (мало в це вірю) тоді почну писати про валюту і по темі, а спілкування з тими хто не бажає розуміти елементарні речі (навмисне, чи по причині олігофренії, чи природніх вікових процесів дистрофії кори головного мозку), провокаторами або тролями мене не цікавить. Скарги писати також не збираюсь, гризіть тут горлянки один одному без моєї участі перетворюючи цю гілку в шабаш невігластва, офтопу та флуду. Не знаю, можливо.Якщо Ви не здатні це за два тижні зрозуміти, то вже і не зрозумієте ніколи, якщо це тупий та примітивний тролінг, то розсипати бісер перед свинями не вартоПовторюю щє раз для .... ріст та приріст це різні речі, на курскомюей, теж є один троль, або просто тупий, який все просить мене це пояснити. Ви там під яким ніком? Га?До повернення ДС я тут нічого і нікому розказувати не буду. У вакханалії бруду, образ та тролінгу приймати участь немає сенсу. Хіба що модератори схаменуться, (мало в це вірю) тоді почну писати про валюту і по темі, а спілкування з тими хто не бажає розуміти елементарні речі (навмисне, чи по причині олігофренії, чи природніх вікових процесів дистрофії кори головного мозку), провокаторами або тролями мене не цікавить. Скарги писати також не збираюсь, гризіть тут горлянки один одному без моєї участі перетворюючи цю гілку в шабаш невігластва, офтопу та флуду.

Василёк, Вы долгое время отсутствовали.

Думал, что Вы повышаете уровень своих зкономико-политических знаний.

Конечно, прогресс заметен. Оказывается, за время отсутствия у Вас резко вырос уровень апломба и хамства.

Я ни разу нигде не писал, что Вы тупой. Вы в этом посте поговорили и о тупости, и о троллинге, и о "вакханалії бруду, образ", и про "шабаш невігластва", и об олигофрении, и "природніх вікових процесів дистрофії кори головного мозку".

Может, после такого Вашего поста "модератори схаменуться" и забанят Вас навечно?

"До повернення ДС я тут нічого і нікому розказувати не буду." - а что, ДС Вам брат, сват, "дружбан" и при нём Вы сможете вместо аргументов хамить и при помощи жалоб удалять неугодные лично Вам посты и банить людей?



Ваш пост

По Вашей логике высокая инфляция - явление сугубо прогрессивное. И до какого уровня её надо довести - как в Венесуэле, Зимбабве, как, в конце концов, у нас в 90-х?

Если растут зарплаты и параллельно расходы, а реальный ВВП не растёт, то это в конце концов закончится так же, как при "крепких хозяйственниках" - "крепкой" девальвацией. И очень пессимистический вариант НБУ курса 39,4 может оказаться вполне оптимистическим. Но, надеюсь, в правительстве и НБУ нет таких крутых экономистов. как Вы.

От того, что растут зарплаты и параллельно расходы, жизнь обычного человека не улучшается. Максимум, что "улучшается" это зарплаты руководства Нафтогаза, Укрзализници и пр. Если Вам от этого легче, то позвольте спросить, они Вам % отстёгивают?

Обычному человеку как-то всё равно равна ли его зарплата при пересчёте в валюту 100 долл. или 500 долл., если их одинаково не хватает на нормальную жизнь. Ему важно, что он может купить на свою зарплату. Это, конечно, не о Вас - Вас будет греть мысль, что Ваша зарплата в пересчёте равна 500 долл. и плевать, что за эти 500 долл. Вы не сможете обогреть свой дом (квартиру?) и будете сидеть дома в тулупе, что за эти 500 долл. Вы не сможете купить холодильник или прокормить семью.

Ну и, повторю, без роста реального ВВП, о кот. Вы так пренебрежительно пишете, Ваша зарплата не долго будет равна 500 долл., а достаточно быстро к Вашему удивлению опять превратится в 100 долларов.

Простите, но устал с Вами общаться.

Чао! Василёк, Вы долгое время отсутствовали.Думал, что Вы повышаете уровень своих зкономико-политических знаний.Конечно, прогресс заметен. Оказывается, за время отсутствия у Вас резко вырос уровень апломба и хамства., что Вы тупой. Вы в этом посте поговорили и о тупости, и о троллинге, и о "вакханалії бруду, образ", и про "шабаш невігластва", и об олигофрении, и "природніх вікових процесів дистрофії кори головного мозку".Может, после такого Вашего поста "модератори схаменуться" и забанят Вас навечно?"До повернення ДС я тут нічого і нікому розказувати не буду." - а что, ДС Вам брат, сват, "дружбан" и при нём Вы сможете вместо аргументов хамить и при помощи жалоб удалять неугодные лично Вам посты и банить людей?Ваш пост https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4399891#p4399891 представляет собой попытку "умными" словами прикрыть Вашу вопиющую некомпетентность как в экономике, так и в бизнесе. О логике просто промолчу.По Вашей логике высокая инфляция - явление сугубо прогрессивное. И до какого уровня её надо довести - как в Венесуэле, Зимбабве, как, в конце концов, у нас в 90-х?Если растут зарплаты и параллельно расходы, а реальный ВВП не растёт, то это в конце концов закончится так же, как при "крепких хозяйственниках" - "крепкой" девальвацией. Ивариант НБУ курса 39,4 может оказаться вполне оптимистическим. Но, надеюсь, в правительстве и НБУ нет таких крутых экономистов. как Вы.От того, что растут зарплаты и параллельно расходы, жизнь обычного человека не улучшается. Максимум, что "улучшается" это зарплаты руководства Нафтогаза, Укрзализници и пр. Если Вам от этого легче, то позвольте спросить, они Вам % отстёгивают?Обычному человеку как-то всё равно равна ли его зарплата при пересчёте в валюту 100 долл. или 500 долл., если их одинаково не хватает на нормальную жизнь. Ему важно, что он может купить на свою зарплату. Это, конечно, не о Вас - Вас будет греть мысль, что Ваша зарплата в пересчёте равна 500 долл. и плевать, что за эти 500 долл. Вы не сможете обогреть свой дом (квартиру?) и будете сидеть дома в тулупе, что за эти 500 долл. Вы не сможете купить холодильник или прокормить семью.Ну и, повторю, без роста реального ВВП, о кот. Вы так пренебрежительно пишете, Ваша зарплата не долго будет равна 500 долл., а достаточно быстро к Вашему удивлению опять превратится в 100 долларов.Простите, но устал с Вами общаться.Чао! ЛАД 2 Повідомлень: 9651 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3050 раз. Подякували: 2831 раз. Профіль 2 4 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 лип, 2018 01:19 Сибарит написав: ЛАД написав: Валютные вклады повышают риск банкротства банков, если под валютные вклады банки выдают гривневые кредиты. Валютные вклады повышают риск банкротства банков, если под валютные вклады банки выдают гривневые кредиты.

Именно это у нас и происходит. Выдавать валютные кредиты банкам разрешено в очень ограниченном количестве случаев. Надежных заемщиков с валютным доходом на всех не хватает. Именно это у нас и происходит. Выдавать валютные кредиты банкам разрешено в очень ограниченном количестве случаев. Надежных заемщиков с валютным доходом на всех не хватает.

Не в таком уж ограниченном. Насколько знаю, главное требование - наличие вал. доходов у заёмщика. Сумму и кол-во вал. вкладов можно регулировать рыночными методами - снижением ставки, что в общем-то и делается. Для этого не нужно снимать гарантии.

ЛАД написав: Вы хотите сказать, что резкое снижение ставок по вал. депо в прошлом году практически одновременно всеми банками было "рыночным"? без "административного влияния" НБУ? Вы хотите сказать, что резкое снижение ставок по вал. депо в прошлом году практически одновременно всеми банками было "рыночным"? без "административного влияния" НБУ?

Да. Именно по озвученной выше причине. Банки, которые были готовы так рисковать, обанкротились, а остальным валюта не нужна. Да. Именно по озвученной выше причине. Банки, которые были готовы так рисковать, обанкротились, а остальным валюта не нужна.

Позволю себе не согласиться. Лень сейчас искать ссылки, но хорошо помню прошлогодние "намёки" НБУ банкам, у кот. ставки были немного выше, чем у других (уже в процессе снижения, когда речь не шла о 8-10%, а о 5-6%). И хорошо помню, как в мае меня упрашивали принести деньги под 5% и звонила раз 10 нач. отделения, а уже в июле спокойно отдавали деньги без единого слова. Массовые банкротства закончились практически осенью 2016. Простите, не верю в чисто рыночный характер таких изменений. (Замечу, не считаю это таким уж отрицательным явлением)

ЛАД написав: Когда человек делает вал. вклад, он тоже "даёт кредит" банку. Почему он должен давать кредит под 1-2%, а банк под 7%? Когда человек делает вал. вклад, он тоже "даёт кредит" банку. Почему он должен давать кредит под 1-2%, а банк под 7%?

Потому что банк не готов брать этот кредит под больший процент. Согласие есть продукт взаимного непротивления сторон (с) Потому что банк не готов брать этот кредит под больший процент. Согласие есть продукт взаимного непротивления сторон (с)

Верно. Но есть и понятие "монопольный сговор". При этом инициатором выступал "сговора" НБУ.

ЛАД написав: Нам (Украине) эта валюта не нужна? Или гос-во хочет получить её "безвозмездно, т.е. даром"? Нам (Украине) эта валюта не нужна? Или гос-во хочет получить её "безвозмездно, т.е. даром"?

Государству нужна. Государство готово привлекать под 7%, все желающие могут купить облигации. Банкам не нужна. Заметьте, мы обсуждаем мнение человека, зоной ответственности которого является именно здоровье банков. Государству нужна. Государство готово привлекать под 7%, все желающие могут купить облигации. Банкам не нужна. Заметьте, мы обсуждаем мнение человека, зоной ответственности которого является именно здоровье банков.

Гос-во готово привлекать под 7% на мировом рынке и не готово привлекать под такой % у собственного населения. Несколько лет назад было пробное размещение госзайма, рассчитанного на население (правда, не помню, займ был вал. или гривневый). Насколько знаю, размещение прошло достаточно успешно. Но ... продолжения не последовало. Причин не знаю.

Проблемы разместить такой займ никакой не вижу. В Союзе при значительно более скромных тогдашних технических возможностях такие займы весьма регулярно размещались (конечно, не валютные - зачем валюта советскому человеку? ).

Я расцениваю это однозначно как желание раздеть население в пользу банков - заставить население отнести валюту в банки под 2,5% и ниже, а затем взять у банков под 7%. Учитывая, что возврат % банкам пойдёт за счёт населения (а больше взять не с кого, в конечном итоге все выплаты всех долгов происходят за счёт населения - Вам это объяснять не нужно).

С последней фразой согласен.



P.s. И ещё раз напомню момент, кот. Вы почему-то пропускаете у меня.

В условиях нового Закона о вал. регулировании (если, вывод валюты из страны действительно будет упрощён) при таких условиях вал. вкладов основная масса их перетечёт в западные банки. Сумма не такая маленькая. Они не нужны Украине? Не в таком уж ограниченном. Насколько знаю, главное требование - наличие вал. доходов у заёмщика. Сумму и кол-во вал. вкладов можно регулировать рыночными методами - снижением ставки, что в общем-то и делается. Для этого не нужно снимать гарантии.Позволю себе не согласиться. Лень сейчас искать ссылки, но хорошо помню прошлогодние "намёки" НБУ банкам, у кот. ставки были немного выше, чем у других (уже в процессе снижения, когда речь не шла о 8-10%, а о 5-6%). И хорошо помню, как в мае меня упрашивали принести деньги под 5% и звонила раз 10 нач. отделения, а уже в июле спокойно отдавали деньги без единого слова. Массовые банкротства закончились практически осенью 2016. Простите, не верю в чисто рыночный характер таких изменений. (Замечу, не считаю это таким уж отрицательным явлением)Верно. Но есть и понятие "монопольный сговор".При этом инициатором выступал "сговора" НБУ.Гос-вопривлекать под 7% на мировом рынке ипривлекать под такой % у собственного населения. Несколько лет назад было пробное размещение госзайма, рассчитанного на население (правда, не помню, займ был вал. или гривневый). Насколько знаю, размещение прошло достаточно успешно. Но ... продолжения не последовало. Причин не знаю.Проблемы разместить такой займ никакой не вижу. В Союзе при значительно более скромных тогдашних технических возможностях такие займы весьма регулярно размещались (конечно, не валютные - зачем валюта советскому человеку?).Я расцениваю это однозначно как желание раздеть население в пользу банков - заставить население отнести валюту в банки под 2,5% и ниже, а затем взять у банков под 7%. Учитывая, что возврат % банкам пойдёт за счёт населения (а больше взять не с кого, в конечном итоге все выплаты всех долгов происходят за счёт населения - Вам это объяснять не нужно).С последней фразой согласен.P.s. И ещё раз напомню момент, кот. Вы почему-то пропускаете у меня.В условиях нового Закона о вал. регулировании (если, вывод валюты из страныбудет упрощён) при таких условиях вал. вкладов основная масса их перетечёт в западные банки. Сумма не такая маленькая. Они не нужны Украине? ЛАД 2 Повідомлень: 9651 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3050 раз. Подякували: 2831 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 лип, 2018 01:36 freeze написав: zzzzzz написав: Держ бюджет недополучил 14 млрд грн доходов за перое полугоди , или них только за июнь недобор составил 11 млрд



https://www.facebook.com/evgeny.istrebi ... 7397711911 Держ бюджет недополучил 14 млрд грн доходов за перое полугоди , или них только за июнь недобор составил 11 млрд



Но тут надо всё-таки здраво понимать, что доходы бюджета год к году выросли, а недополучил бюджет потому что ставят нереальные планы, надувая радостными ожиданиями при подготовке бюджета. Но тут надо всё-таки здраво понимать, что доходы бюджета год к году выросли, а недополучил бюджет потому что ставят нереальные планы, надувая радостными ожиданиями при подготовке бюджета.

Основное объяснение - высокий курс гривни, заметно выше прогнозного (объяснение не моё, но я с ним согласен ). Основное объяснение - высокий курс гривни, заметно выше прогнозного (объяснение не моё, но я с ним согласен). ЛАД 2 Повідомлень: 9651 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3050 раз. Подякували: 2831 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 лип, 2018 01:38 Сибарит написав: Вкладчик1234 написав: Плюс огромная их часть ждёт конца года - маринуясь на депозитах, и ожидая предновогоднего "освоечного марафона" Плюс огромная их часть ждёт конца года - маринуясь на депозитах, и ожидая предновогоднего "освоечного марафона"

Должен заметить, что в этом году остатки на счетах казначейства значительно скромнее, чем в прошлом. Это дает надежду на изрядное сокращение программы "освоечного марафона".

Ситуация парадоксальна, но наметившийся дефицит бюджета может способствовать ослаблению сезонности курсов. Должен заметить, что в этом году остатки на счетах казначейства значительно скромнее, чем в прошлом. Это дает надежду на изрядное сокращение программы "освоечного марафона".Ситуация парадоксальна, но наметившийся дефицит бюджета может способствовать ослаблению сезонности курсов.

Не подскажете, где посмотреть остатки на счетах казначейства на начало каждого месяца за прошлый и этот годы? Не подскажете, где посмотреть остатки на счетах казначейства на начало каждого месяца за прошлый и этот годы? ЛАД 2 Повідомлень: 9651 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3050 раз. Подякували: 2831 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 лип, 2018 05:03 Re: Валютный рынок в контексте ЛАД написав: Не подскажете, где посмотреть остатки на счетах казначейства на начало каждого месяца за прошлый и этот годы? Не подскажете, где посмотреть остатки на счетах казначейства на начало каждого месяца за прошлый и этот годы?

https://index.minfin.com.ua/finance/ekr/



В условиях нового Закона о вал. регулировании (если, вывод валюты из страны действительно будет упрощён) при таких условиях вал. вкладов основная масса их перетечёт в западные банки. Сумма не такая маленькая. Они не нужны Украине?

1. Он будет не настолько упрощен. Открыть счет иностранцу в приличных юрисдикциях не так уж просто. Да и финмон у них посерьезней нашего.

2. Не вижу в этом катастрофы. Эти деньги останутся деньгами наших граждан. Они будут инвестированы за рубеж и будут оттуда приносить доход. Это лучше, чем лежать у нас мертвым грузом, создавая нагрузку на банки. Самый доходный экспорт - экспорт капитала.

Основная проблема нашей экономики - не нехватка денег, а неспособность заставить работать имеющиеся. 1. Он будет не настолько упрощен. Открыть счет иностранцу в приличных юрисдикциях не так уж просто. Да и финмон у них посерьезней нашего.2. Не вижу в этом катастрофы. Эти деньги останутся деньгами наших граждан. Они будут инвестированы за рубеж и будут оттуда приносить доход. Это лучше, чем лежать у нас мертвым грузом, создавая нагрузку на банки. Самый доходный экспорт - экспорт капитала.Основная проблема нашей экономики - не нехватка денег, а неспособность заставить работать имеющиеся. Сибарит

Повідомлень: 3005 З нами з: 02.09.15 Подякував: 518 раз. Подякували: 900 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 лип, 2018 07:42 kharkov_val написав: Yuri_61 написав: Сержик написав: холява



43 дюйма за 10 тысяч грн.? От такого телевизора вытекут глаза. 43 дюйма за 10 тысяч грн.? От такого телевизора вытекут глаза.



Так даже пишет знающий чел под ником Адам Смит, тоже ждёт что вот вот будет кризис, опасается. Ссылается на разные индексы, в т.ч. по дойче банку (плохие очень показатели). Разумеется мне он то не нужен с Вами это кризис. Но надо готовится к худшему, например, обновить бытовую технику, которая полезная Так даже пишет знающий чел под ником Адам Смит, тоже ждёт что вот вот будет кризис, опасается. Ссылается на разные индексы, в т.ч. по дойче банку (плохие очень показатели). Разумеется мне он то не нужен с Вами это кризис. Но надо готовится к худшему, например, обновить бытовую технику, которая полезная совершенно не верная позиция, в кризис надо входить в наличке, в иностранной валюте и тогда можно будет приобрести все, от бытовой техники и авто до недвижимости в полкуша совершенно не верная позиция, в кризис надо входить в наличке, в иностранной валюте и тогда можно будет приобрести все, от бытовой техники и авто до недвижимости в полкуша

Истину глаголите!

И это будет касаться всего. Начиная от бытовой техники, турпутёвок и заканчивая авто, надвижимостью и бизнесом наконец. Яркий пример это то как резко упали цены на недвигу после бума 2008 года. Истину глаголите!И это будет касаться всего. Начиная от бытовой техники, турпутёвок и заканчивая авто, надвижимостью и бизнесом наконец. Яркий пример это то как резко упали цены на недвигу после бума 2008 года. Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива KirillT8

Повідомлень: 486 З нами з: 11.01.11 Подякував: 98 раз. Подякували: 103 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 лип, 2018 08:02 KirillT8 написав: Истину глаголите!

И это будет касаться всего. Начиная от бытовой техники, турпутёвок и заканчивая авто, надвижимостью и бизнесом наконец. Яркий пример это то как резко упали цены на недвигу после бума 2008 года. Истину глаголите!И это будет касаться всего. Начиная от бытовой техники, турпутёвок и заканчивая авто, надвижимостью и бизнесом наконец. Яркий пример это то как резко упали цены на недвигу после бума 2008 года.

Это так?

И компьютеры в долларах подешевеют в кризис хотите сказать? Это так?И компьютеры в долларах подешевеют в кризис хотите сказать? Yuri_61 Повідомлень: 1015 З нами з: 30.09.15 Подякував: 142 раз. Подякували: 133 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 5327532853295330 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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