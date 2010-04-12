Вкладчик1234 написав:Плюс огромная их часть ждёт конца года - маринуясь на депозитах, и ожидая предновогоднего "освоечного марафона"
Должен заметить, что в этом году остатки на счетах казначейства значительно скромнее, чем в прошлом. Это дает надежду на изрядное сокращение программы "освоечного марафона". Ситуация парадоксальна, но наметившийся дефицит бюджета может способствовать ослаблению сезонности курсов.
Не подскажете, где посмотреть остатки на счетах казначейства на начало каждого месяца за прошлый и этот годы?
В условиях нового Закона о вал. регулировании (если, вывод валюты из страны действительно будет упрощён) при таких условиях вал. вкладов основная масса их перетечёт в западные банки. Сумма не такая маленькая. Они не нужны Украине?
1. Он будет не настолько упрощен. Открыть счет иностранцу в приличных юрисдикциях не так уж просто. Да и финмон у них посерьезней нашего. 2. Не вижу в этом катастрофы. Эти деньги останутся деньгами наших граждан. Они будут инвестированы за рубеж и будут оттуда приносить доход. Это лучше, чем лежать у нас мертвым грузом, создавая нагрузку на банки. Самый доходный экспорт - экспорт капитала. Основная проблема нашей экономики - не нехватка денег, а неспособность заставить работать имеющиеся.
43 дюйма за 10 тысяч грн.? От такого телевизора вытекут глаза.
Так даже пишет знающий чел под ником Адам Смит, тоже ждёт что вот вот будет кризис, опасается. Ссылается на разные индексы, в т.ч. по дойче банку (плохие очень показатели). Разумеется мне он то не нужен с Вами это кризис. Но надо готовится к худшему, например, обновить бытовую технику, которая полезная
совершенно не верная позиция, в кризис надо входить в наличке, в иностранной валюте и тогда можно будет приобрести все, от бытовой техники и авто до недвижимости в полкуша
Истину глаголите! И это будет касаться всего. Начиная от бытовой техники, турпутёвок и заканчивая авто, надвижимостью и бизнесом наконец. Яркий пример это то как резко упали цены на недвигу после бума 2008 года.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8 написав:Истину глаголите! И это будет касаться всего. Начиная от бытовой техники, турпутёвок и заканчивая авто, надвижимостью и бизнесом наконец. Яркий пример это то как резко упали цены на недвигу после бума 2008 года.
Это так? И компьютеры в долларах подешевеют в кризис хотите сказать?
KirillT8 написав:Истину глаголите! И это будет касаться всего. Начиная от бытовой техники, турпутёвок и заканчивая авто, надвижимостью и бизнесом наконец. Яркий пример это то как резко упали цены на недвигу после бума 2008 года.
Это так? И компьютеры в долларах подешевеют в кризис хотите сказать?
Изначально - да. Продажи резко упадут, надо будет спихивать залежавшийся товар, получить за него хоть что-то
Докладываю: Прочёл последние посты Адама Смита. (Раньше не читал). Сам то я думаю, что все индексы, графики, графики, статистические данные публикуются с большим временным лагом и не всегда правдивы. Если "черный лебедь" случится, то будет уже поздно для нас с Вами. Ничего уже ничего с выгодой не успеет сделать, например, перекинуться выгодно для себя из валюты в валюту и т.д. и т.п. Потом, конечно, эти графики корректируют.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 04 лип, 2018 09:34, всього редагувалось 4 разів.
KirillT8 написав:Истину глаголите! И это будет касаться всего. Начиная от бытовой техники, турпутёвок и заканчивая авто, надвижимостью и бизнесом наконец. Яркий пример это то как резко упали цены на недвигу после бума 2008 года.
Это так? И компьютеры в долларах подешевеют в кризис хотите сказать?
Изначально - да. Продажи резко упадут, надо будет спихивать залежавшийся товар, получить за него хоть что-то
ВЫ это утверждаете с практическим знанием дела. Вы из сферы торговли бытовой техникой?
Yuri_61 написав:ВЫ это утверждаете с практическим знанием дела. Вы из сферы торговли бытовой техникой?
На моем опыте второй половины 2008 года продажи всего, кроме вещей повседневного спроса, упали раза в два. В СМИ гремит тревога, люди в общении обсуждают тревожные вещи, никто не знает будущего/c/. И люди начинают просто хомячит кэш на черный день. Из-за этого продажи проседают. Тут кстати отличие от часто повторяющихся у нас девальвационных всплесков, когда дело привычное, бывает часто, нужно ловить места, где не успели переоценить товар и покупать дешевле в долларовом исчислении. Чем многие успешно занимаются, и продажи растут особенно в самом начале похода вверх.
Yuri_61 написав:Докладываю: Прочёл последние посты Адама Смита. (Раньше не читал). Никаких особых откровений в его текстах для меня нет. Всё банально. Выводы его очень субъективны. Не знаю, чем он у вас всех вызывает дикмй восторг, что вы ему столько наплюсовали, что он весь в медалях. Я не разделяю вашего восхищения им. Моя мысль №1: "Все индексы, графики, графики, статистические данные публикуются с большим временным лагом и не всегда правдивы. Если "черный лебедь" случится, то будет уже поздно для нас с Вами. Ничего уже ничего с выгодой не успеет сделать, например, перекинуться выгодно для себя из валюты в валюту и т.д. и т.п." Свои мысли буду печатать периодически, по мере их формирования.
Василь-Рівне написав: Три години назад Адам Смит написав : ...
Что то я не нахожу (захожу в его профиль, там его последний пост от 26.06.2018 У него, наверное, блог есть? Где Вы нашли его пост свежий?
И да, лично я раньше его посты не читал, а сегодня начал читать и удивился, что мысли его и мои часто совпадают. Впечатление, что это не он, а я написал и забыл об этом, а теперь заново узнаю свои мысли. Хотите верьте, хотите нет. Занялся ознакомлением его постов. Пока интересно. Чай, конечно прозу лучше пишет, если он про О.О. зарисовку сам написал. То Чай настоящий писатель, что как по мне. Про Адама Смита своими впечатлениями потом поделюсь. А так, да, Чай писатель. Явный дар у него.
1/ Юрий, Вы уж как то определитесь. 2/ Зачем тогда столько графиков выкладывали на выходных если они "с большим временным лагом и не всегда правдивы"
3/ может свою отдельную авторскую ветку или блог все же откроете "по мере их формирования."(мыслей вслух)?
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 04 лип, 2018 08:41, всього редагувалось 1 раз.