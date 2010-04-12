Нет, я всего лишь из "сферы" покупателей в моменты кризисов и девальвационных скачков курса . Просто жизненный опыт.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 лип, 2018 08:40
Додано: Сер 04 лип, 2018 08:45
1. По словесным декларациям будет упрощён именно настолько.
Открыть счёт - проблема не очень сложная, хотя, действительно, сложнее, чем у нас. Финмон у них серьезней нашего, но вот не знаю, с каких сумм начинается. Возможно, с бОльших, чем у нас, что позволит большинству легко его пройти (обойти). Те, у кого реально крупные суммы, обычно побеспокоились, чтобы их отбелить.
2. Согласен с первой и последней фразой.
Доход, кот. будут приносить депозиты в западных банках при их ставках - цифра будет не серьёзная. Это не тот экспорт капитала, о котором Вы говорите. Это не вложения в бизнес или даже какие-то фонды. Большинство ограничится депозитами.
В результате деньги наших граждан будут работать на западную экономику, и даже когда (если) мы научимся заставлять деньги работать, вернуть их будет достаточно сложно.
P.s. Спасибо за ссылку. Сколько раз смотрел на Минфине всякое, а то, что там есть и остатки на казначейском внимания не обращал. Искал каждый раз на сайте Госказначейства.
Да, разница в цифрах между 2017 и 2018 производит впечатление.
Но мне кажется, что в этом году зимний всплеск будет обусловлен не столько ростом госрасходов, сколько накопленными проблемами и возможным включением печатного станка. Посмотрим.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 04 лип, 2018 09:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 04 лип, 2018 08:58
Ого,Лад! Вы вчера понаписывали!
Оторвались не на шутку)))
Возвращайтесь к межбанку)).
Там сегодня должны происходить интересные вещи!
Думаю опять 10 копеек в плюс пойдет не в нашу пользу.
Востаннє редагувалось sinus в Сер 04 лип, 2018 09:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 04 лип, 2018 09:09
Ещё рано.
Он только открывается.
По снижению цен в кризис маленький пример. Мицубиши аутлендер стоил до и после кризиса примерно 33-34 тыс. зелёных, в декабре 2008 - 26 тыс. с копейками - почти на треть дешевле. Это, конечно, редкий случай, в 2014-2015 такого не было, но тем не менее.
Додано: Сер 04 лип, 2018 09:10
1) не вижу противоречий в своих высказываниях, так как по графикам и индексам деловой активности и т.п. можно анализировать поведение рынков, фондовых бирж ти т.п. в прошлые предкризисные периоды но не для того, что бы по ним определить когда сейчас случится новый черный лебедь (так как, повторюсь, всегда есть временные лаги после самого события и публикацией графиков. К тому же эти новые данные не всегда правдивые. Поэтому и проспали последний кризис 2008 года;
3) поэтому правильно делал, что выкладывад графики, так как прошёл значительный период времени и они все уже скорректированы по уточнённым данным;
4) выкладыванием "мыслей в слух" здесь занимаются поголовно все, на то и форум. Сказано это было с самоиронией (поставлю там смайлик сейчас).
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Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 04 лип, 2018 09:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 04 лип, 2018 09:13
Сейчас не комильфо покупать авто у дилера -посмотрите статистику продаж у дилеров и вы сами всё поймете.
Просто сравните продажи дилеров по маркам авто год к году!
По0дсказка-это не свидельствует,что люди обнищали,это говорит лишь о том,что зачем платить больше!?
Востаннє редагувалось sinus в Сер 04 лип, 2018 09:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 04 лип, 2018 09:18
не совсем понял что значит снимут и поменяют на доллары?
ведь снимать будут в банке и так доллары если вдруг решат снять гарантии с валютных вкладов.
Додано: Сер 04 лип, 2018 09:22
Yuri_61
По п.1 Вы не поняли - Alex2007 призывал Вас определиться с отношением к Адаму Смиту, о кот. Вы высказали с промежутком 1,5 дня почти противоположные мнения. Впрочем, у Вас это бывает довольно часто.
Не все проспали. Альяк тогда ещё то ли в начале лета, то ли даже весной просто кричал о грядущем кризисе. Это если говорить о том, что было у нас. Были и на Западе люди, говорившие о кризисе. Так что о графиках Вы напрасно так пренебрежительно.
Додано: Сер 04 лип, 2018 09:25
Я рассматривал это именно как признак обнищания.
А где покупают новые машины?
Додано: Сер 04 лип, 2018 09:29
Когда мысли во многом совпадают, я это и называю банальными мыслями (привычными). Никакого другого смысла я не вкладывал. Значит неправильно я выразился. Сейчас поправлю текст.
Графики очень полезны. Но они с большим опозданием публикуются.
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