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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 53295330533153325333>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 801
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
501
Всього голосів : 801
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 08:40

  Yuri_61 написав:ВЫ это утверждаете с практическим знанием дела. Вы из сферы торговли бытовой техникой?


Нет, я всего лишь из "сферы" покупателей в моменты кризисов и девальвационных скачков курса :). Просто жизненный опыт.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 08:45

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Не подскажете, где посмотреть остатки на счетах казначейства на начало каждого месяца за прошлый и этот годы?

https://index.minfin.com.ua/finance/ekr/

В условиях нового Закона о вал. регулировании (если, вывод валюты из страны действительно будет упрощён) при таких условиях вал. вкладов основная масса их перетечёт в западные банки. Сумма не такая маленькая. Они не нужны Украине?

1. Он будет не настолько упрощен. Открыть счет иностранцу в приличных юрисдикциях не так уж просто. Да и финмон у них посерьезней нашего.
2. Не вижу в этом катастрофы. Эти деньги останутся деньгами наших граждан. Они будут инвестированы за рубеж и будут оттуда приносить доход. Это лучше, чем лежать у нас мертвым грузом, создавая нагрузку на банки. Самый доходный экспорт - экспорт капитала.
Основная проблема нашей экономики - не нехватка денег, а неспособность заставить работать имеющиеся.

1. По словесным декларациям будет упрощён именно настолько. :)
Открыть счёт - проблема не очень сложная, хотя, действительно, сложнее, чем у нас. Финмон у них серьезней нашего, но вот не знаю, с каких сумм начинается. Возможно, с бОльших, чем у нас, что позволит большинству легко его пройти (обойти). Те, у кого реально крупные суммы, обычно побеспокоились, чтобы их отбелить.
2. Согласен с первой и последней фразой. :)
Доход, кот. будут приносить депозиты в западных банках при их ставках - цифра будет не серьёзная. Это не тот экспорт капитала, о котором Вы говорите. Это не вложения в бизнес или даже какие-то фонды. Большинство ограничится депозитами.
В результате деньги наших граждан будут работать на западную экономику, и даже когда (если) мы научимся заставлять деньги работать, вернуть их будет достаточно сложно.

P.s. Спасибо за ссылку. Сколько раз смотрел на Минфине всякое, а то, что там есть и остатки на казначейском внимания не обращал. :oops: Искал каждый раз на сайте Госказначейства.
Да, разница в цифрах между 2017 и 2018 производит впечатление.
Но мне кажется, что в этом году зимний всплеск будет обусловлен не столько ростом госрасходов, сколько накопленными проблемами и возможным включением печатного станка. Посмотрим.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 04 лип, 2018 09:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 08:58

Ого,Лад! Вы вчера понаписывали!
Оторвались не на шутку)))
Возвращайтесь к межбанку)).
Там сегодня должны происходить интересные вещи!
Думаю опять 10 копеек в плюс пойдет не в нашу пользу.
Востаннє редагувалось sinus в Сер 04 лип, 2018 09:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:09

  sinus написав:Ого,Лад! Вы вчера понаписывали!
Оторвались не на шутку)))
Возвращайтесь к межбанку)).

Ещё рано. :)
Он только открывается.

По снижению цен в кризис маленький пример. Мицубиши аутлендер стоил до и после кризиса примерно 33-34 тыс. зелёных, в декабре 2008 - 26 тыс. с копейками - почти на треть дешевле. Это, конечно, редкий случай, в 2014-2015 такого не было, но тем не менее.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:10

  Alex2007 написав:
1/ Юрий, Вы уж как то определитесь.
2/ Зачем тогда столько графиков выкладывали на выходных если они "с большим временным лагом и не всегда правдивы"
:D
3/ может свою отдельную авторскую ветку или блог все же откроете "по мере их формирования."(мыслей вслух)?


1) не вижу противоречий в своих высказываниях, так как по графикам и индексам деловой активности и т.п. можно анализировать поведение рынков, фондовых бирж ти т.п. в прошлые предкризисные периоды но не для того, что бы по ним определить когда сейчас случится новый черный лебедь (так как, повторюсь, всегда есть временные лаги после самого события и публикацией графиков. К тому же эти новые данные не всегда правдивые. Поэтому и проспали последний кризис 2008 года;
3) поэтому правильно делал, что выкладывад графики, так как прошёл значительный период времени и они все уже скорректированы по уточнённым данным;
4) выкладыванием "мыслей в слух" здесь занимаются поголовно все, на то и форум. Сказано это было с самоиронией (поставлю там смайлик сейчас).
5
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 04 лип, 2018 09:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:13

  ЛАД написав:
  sinus написав:Ого,Лад! Вы вчера понаписывали!
Оторвались не на шутку)))
Возвращайтесь к межбанку)).

Ещё рано. :)
Он только открывается.

По снижению цен в кризис маленький пример. Мицубиши аутлендер стоил до и после кризиса примерно 33-34 тыс. зелёных, в декабре 2008 - 26 тыс. с копейками - почти на треть дешевле. Это, конечно, редкий случай, в 2014-2015 такого не было, но тем не менее.

Сейчас не комильфо покупать авто у дилера -посмотрите статистику продаж у дилеров и вы сами всё поймете.
Просто сравните продажи дилеров по маркам авто год к году!
По0дсказка-это не свидельствует,что люди обнищали,это говорит лишь о том,что зачем платить больше!?
Востаннє редагувалось sinus в Сер 04 лип, 2018 09:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:18

  tea написав:
  ЛАД написав:А при снятии гарантий или 1-2% по вал. вкладам

Будуть повними дебілами,якщо знімуть гарантії.Тут і так люди ледве погоджуються розміщувати під 2-3% річних,а вони ще й гарантії хочуть зняти.
Реакція не забариться - люди знімуть гроші і обміняють на зелені долари і покладують їх під подушку.

не совсем понял что значит снимут и поменяют на доллары?
ведь снимать будут в банке и так доллары если вдруг решат снять гарантии с валютных вкладов.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:22

Yuri_61
По п.1 Вы не поняли - Alex2007 призывал Вас определиться с отношением к Адаму Смиту, о кот. Вы высказали с промежутком 1,5 дня почти противоположные мнения. Впрочем, у Вас это бывает довольно часто.

Поэтому и проспали последний кризис 2008 года;

Не все проспали. Альяк тогда ещё то ли в начале лета, то ли даже весной просто кричал о грядущем кризисе. Это если говорить о том, что было у нас. Были и на Западе люди, говорившие о кризисе. Так что о графиках Вы напрасно так пренебрежительно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:25

  sinus написав:.......
Сейчас не комильфо покупать авто у дилера -посмотрите статистику продаж у дилеров и вы сами всё поймете.
Просто сравните продажи дилеров по маркам авто год к году!
Подсказка-это не свидельствует,что люди обнищали,это говорит лишь о том,что зачем платить больше!?

Я рассматривал это именно как признак обнищания.
А где покупают новые машины?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:29

  ЛАД написав:Yuri_61
По п.1 Вы не поняли - Alex2007 призывал Вас определиться с отношением к Адаму Смиту, о кот. Вы высказали с промежутком 1,5 дня почти противоположные мнения. Впрочем, у Вас это бывает довольно часто.

Поэтому и проспали последний кризис 2008 года;

Не все проспали. Альяк тогда ещё то ли в начале лета, то ли даже весной просто кричал о грядущем кризисе. Это если говорить о том, что было у нас. Были и на Западе люди, говорившие о кризисе. Так что о графиках Вы напрасно так пренебрежительно.


Когда мысли во многом совпадают, я это и называю банальными мыслями (привычными). Никакого другого смысла я не вкладывал. Значит неправильно я выразился. Сейчас поправлю текст.
Графики очень полезны. Но они с большим опозданием публикуются.
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