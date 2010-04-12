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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 53295330533153325333> Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 801 1. Нет сбережений в валюте 10% 84 2. до 20% 6% 45 3. от 20% до 50% 7% 58 4. от 50% до 75% 14% 113 5. более 75% 63% 501 Всього голосів : 801 Додано: Сер 04 лип, 2018 08:40 Yuri_61 написав: ВЫ это утверждаете с практическим знанием дела. Вы из сферы торговли бытовой техникой? ВЫ это утверждаете с практическим знанием дела. Вы из сферы торговли бытовой техникой?



Нет, я всего лишь из "сферы" покупателей в моменты кризисов и девальвационных скачков курса . Просто жизненный опыт. Нет, я всего лишь из "сферы" покупателей в моменты кризисов и девальвационных скачков курса. Просто жизненный опыт. Mazay256 Повідомлень: 165 З нами з: 15.06.16 Подякував: 57 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 лип, 2018 08:45 Сибарит написав: ЛАД написав: Не подскажете, где посмотреть остатки на счетах казначейства на начало каждого месяца за прошлый и этот годы? Не подскажете, где посмотреть остатки на счетах казначейства на начало каждого месяца за прошлый и этот годы?

https://index.minfin.com.ua/finance/ekr/



В условиях нового Закона о вал. регулировании (если, вывод валюты из страны действительно будет упрощён) при таких условиях вал. вкладов основная масса их перетечёт в западные банки. Сумма не такая маленькая. Они не нужны Украине?

1. Он будет не настолько упрощен. Открыть счет иностранцу в приличных юрисдикциях не так уж просто. Да и финмон у них посерьезней нашего.

2. Не вижу в этом катастрофы. Эти деньги останутся деньгами наших граждан. Они будут инвестированы за рубеж и будут оттуда приносить доход. Это лучше, чем лежать у нас мертвым грузом, создавая нагрузку на банки. Самый доходный экспорт - экспорт капитала.

Основная проблема нашей экономики - не нехватка денег, а неспособность заставить работать имеющиеся. 1. Он будет не настолько упрощен. Открыть счет иностранцу в приличных юрисдикциях не так уж просто. Да и финмон у них посерьезней нашего.2. Не вижу в этом катастрофы. Эти деньги останутся деньгами наших граждан. Они будут инвестированы за рубеж и будут оттуда приносить доход. Это лучше, чем лежать у нас мертвым грузом, создавая нагрузку на банки. Самый доходный экспорт - экспорт капитала.Основная проблема нашей экономики - не нехватка денег, а неспособность заставить работать имеющиеся.

1. По словесным декларациям будет упрощён именно настолько.

Открыть счёт - проблема не очень сложная, хотя, действительно, сложнее, чем у нас. Финмон у них серьезней нашего, но вот не знаю, с каких сумм начинается. Возможно, с бОльших, чем у нас, что позволит большинству легко его пройти (обойти). Те, у кого реально крупные суммы, обычно побеспокоились, чтобы их отбелить.

2. Согласен с первой и последней фразой.

Доход, кот. будут приносить депозиты в западных банках при их ставках - цифра будет не серьёзная. Это не тот экспорт капитала, о котором Вы говорите. Это не вложения в бизнес или даже какие-то фонды. Большинство ограничится депозитами.

В результате деньги наших граждан будут работать на западную экономику, и даже когда (если) мы научимся заставлять деньги работать, вернуть их будет достаточно сложно.



P.s. Спасибо за ссылку. Сколько раз смотрел на Минфине всякое, а то, что там есть и остатки на казначейском внимания не обращал. Искал каждый раз на сайте Госказначейства.

Да, разница в цифрах между 2017 и 2018 производит впечатление.

Но мне кажется, что в этом году зимний всплеск будет обусловлен не столько ростом госрасходов, сколько накопленными проблемами и возможным включением печатного станка. Посмотрим. 1. По словесным декларациям будет упрощён именно настолько.Открыть счёт - проблема не очень сложная, хотя, действительно, сложнее, чем у нас. Финмон у них серьезней нашего, но вот не знаю, с каких сумм начинается. Возможно, с бОльших, чем у нас, что позволит большинству легко его пройти (обойти). Те, у кого реально крупные суммы, обычно побеспокоились, чтобы их отбелить.2. Согласен с первой и последней фразой.Доход, кот. будут приносить депозиты в западных банках при их ставках - цифра будет не серьёзная. Это не тот экспорт капитала, о котором Вы говорите. Это не вложения в бизнес или даже какие-то фонды. Большинство ограничится депозитами.В результате деньги наших граждан будут работать на западную экономику, и даже когда (если) мы научимся заставлять деньги работать, вернуть их будет достаточно сложно.P.s. Спасибо за ссылку. Сколько раз смотрел на Минфине всякое, а то, что там есть и остатки на казначейском внимания не обращал.Искал каждый раз на сайте Госказначейства.Да, разница в цифрах между 2017 и 2018 производит впечатление.Но мне кажется, что в этом году зимний всплеск будет обусловлен не столько ростом госрасходов, сколько накопленными проблемами и возможным включением печатного станка. Посмотрим. Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 04 лип, 2018 09:05, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 9653 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3050 раз. Подякували: 2828 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 лип, 2018 08:58 Ого,Лад! Вы вчера понаписывали!

Оторвались не на шутку)))

Возвращайтесь к межбанку)).

Там сегодня должны происходить интересные вещи!

Думаю опять 10 копеек в плюс пойдет не в нашу пользу. Востаннє редагувалось sinus в Сер 04 лип, 2018 09:10, всього редагувалось 1 раз. sinus Повідомлень: 284 З нами з: 06.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 47 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 лип, 2018 09:09 sinus написав: Ого,Лад! Вы вчера понаписывали!

Оторвались не на шутку)))

Возвращайтесь к межбанку)). Ого,Лад! Вы вчера понаписывали!Оторвались не на шутку)))Возвращайтесь к межбанку)).

Ещё рано.

Он только открывается.



По снижению цен в кризис маленький пример. Мицубиши аутлендер стоил до и после кризиса примерно 33-34 тыс. зелёных, в декабре 2008 - 26 тыс. с копейками - почти на треть дешевле. Это, конечно, редкий случай, в 2014-2015 такого не было, но тем не менее. Ещё рано.Он только открывается.По снижению цен в кризис маленький пример. Мицубиши аутлендер стоил до и после кризиса примерно 33-34 тыс. зелёных, в декабре 2008 - 26 тыс. с копейками - почти на треть дешевле. Это, конечно, редкий случай, в 2014-2015 такого не было, но тем не менее. ЛАД 2 Повідомлень: 9653 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3050 раз. Подякували: 2828 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 лип, 2018 09:10 Alex2007 написав:

1/ Юрий, Вы уж как то определитесь.

2/ Зачем тогда столько графиков выкладывали на выходных если они "с большим временным лагом и не всегда правдивы"



3/ может свою отдельную авторскую ветку или блог все же откроете "по мере их формирования."(мыслей вслух)? 1/ Юрий, Вы уж как то определитесь.2/ Зачем тогда столько графиков выкладывали на выходных если они "с большим временным лагом и не всегда правдивы"3/ может свою отдельную авторскую ветку или блог все же откроете "по мере их формирования."(мыслей вслух)?



1) не вижу противоречий в своих высказываниях, так как по графикам и индексам деловой активности и т.п. можно анализировать поведение рынков, фондовых бирж ти т.п. в прошлые предкризисные периоды но не для того, что бы по ним определить когда сейчас случится новый черный лебедь (так как, повторюсь, всегда есть временные лаги после самого события и публикацией графиков. К тому же эти новые данные не всегда правдивые. Поэтому и проспали последний кризис 2008 года;

3) поэтому правильно делал, что выкладывад графики, так как прошёл значительный период времени и они все уже скорректированы по уточнённым данным;

4) выкладыванием "мыслей в слух" здесь занимаются поголовно все, на то и форум. Сказано это было с самоиронией (поставлю там смайлик сейчас).

5 1) не вижу противоречий в своих высказываниях, так как по графикам и индексам деловой активности и т.п. можно анализировать поведение рынков, фондовых бирж ти т.п. в прошлые предкризисные периоды но не для того, что бы по ним определить когда сейчас случится новый черный лебедь (так как, повторюсь, всегда есть временные лаги после самого события и публикацией графиков. К тому же эти новые данные не всегда правдивые. Поэтому и проспали последний кризис 2008 года;3) поэтому правильно делал, что выкладывад графики, так как прошёл значительный период времени и они все уже скорректированы по уточнённым данным;4) выкладыванием "мыслей в слух" здесь занимаются поголовно все, на то и форум. Сказано это было с самоиронией (поставлю там смайлик сейчас). Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 04 лип, 2018 09:22, всього редагувалось 1 раз. Yuri_61 Повідомлень: 1019 З нами з: 30.09.15 Подякував: 142 раз. Подякували: 134 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 лип, 2018 09:13 ЛАД написав: sinus написав: Ого,Лад! Вы вчера понаписывали!

Оторвались не на шутку)))

Возвращайтесь к межбанку)). Ого,Лад! Вы вчера понаписывали!Оторвались не на шутку)))Возвращайтесь к межбанку)).

Ещё рано.

Он только открывается.



По снижению цен в кризис маленький пример. Мицубиши аутлендер стоил до и после кризиса примерно 33-34 тыс. зелёных, в декабре 2008 - 26 тыс. с копейками - почти на треть дешевле. Это, конечно, редкий случай, в 2014-2015 такого не было, но тем не менее. Ещё рано.Он только открывается.По снижению цен в кризис маленький пример. Мицубиши аутлендер стоил до и после кризиса примерно 33-34 тыс. зелёных, в декабре 2008 - 26 тыс. с копейками - почти на треть дешевле. Это, конечно, редкий случай, в 2014-2015 такого не было, но тем не менее.

Сейчас не комильфо покупать авто у дилера -посмотрите статистику продаж у дилеров и вы сами всё поймете.

Просто сравните продажи дилеров по маркам авто год к году!

По0дсказка-это не свидельствует,что люди обнищали,это говорит лишь о том,что зачем платить больше!? Сейчас не комильфо покупать авто у дилера -посмотрите статистику продаж у дилеров и вы сами всё поймете.Просто сравните продажи дилеров по маркам авто год к году!По0дсказка-это не свидельствует,что люди обнищали,это говорит лишь о том,что зачем платить больше!? Востаннє редагувалось sinus в Сер 04 лип, 2018 09:21, всього редагувалось 1 раз. sinus Повідомлень: 284 З нами з: 06.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 47 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 лип, 2018 09:18 tea написав: ЛАД написав: А при снятии гарантий или 1-2% по вал. вкладам А при снятии гарантий или 1-2% по вал. вкладам

Будуть повними дебілами,якщо знімуть гарантії.Тут і так люди ледве погоджуються розміщувати під 2-3% річних,а вони ще й гарантії хочуть зняти.

Реакція не забариться - люди знімуть гроші і обміняють на зелені долари і покладують їх під подушку. Будуть повними дебілами,якщо знімуть гарантії.Тут і так люди ледве погоджуються розміщувати під 2-3% річних,а вони ще й гарантії хочуть зняти.Реакція не забариться - люди знімуть гроші і обміняють на зелені долари і покладують їх під подушку.

не совсем понял что значит снимут и поменяют на доллары?

ведь снимать будут в банке и так доллары если вдруг решат снять гарантии с валютных вкладов. не совсем понял что значит снимут и поменяют на доллары?ведь снимать будут в банке и так доллары если вдруг решат снять гарантии с валютных вкладов. mephala Повідомлень: 3183 З нами з: 07.04.14 Подякував: 24 раз. Подякували: 476 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 лип, 2018 09:22 Yuri_61

По п.1 Вы не поняли - Alex2007 призывал Вас определиться с отношением к Адаму Смиту, о кот. Вы высказали с промежутком 1,5 дня почти противоположные мнения. Впрочем, у Вас это бывает довольно часто.



Поэтому и проспали последний кризис 2008 года;

Не все проспали. Альяк тогда ещё то ли в начале лета, то ли даже весной просто кричал о грядущем кризисе. Это если говорить о том, что было у нас. Были и на Западе люди, говорившие о кризисе. Так что о графиках Вы напрасно так пренебрежительно. По п.1 Вы не поняли -призывал Вас определиться с отношением к Адаму Смиту, о кот. Вы высказали с промежутком 1,5 дня почти противоположные мнения. Впрочем, у Вас это бывает довольно часто.Не все проспали. Альяк тогда ещё то ли в начале лета, то ли даже весной просто кричал о грядущем кризисе. Это если говорить о том, что было у нас. Были и на Западе люди, говорившие о кризисе. Так что о графиках Вы напрасно так пренебрежительно. ЛАД 2 Повідомлень: 9653 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3050 раз. Подякували: 2828 раз. Профіль 2 4 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 лип, 2018 09:25 sinus написав: .......

Сейчас не комильфо покупать авто у дилера -посмотрите статистику продаж у дилеров и вы сами всё поймете.

Просто сравните продажи дилеров по маркам авто год к году!

Подсказка-это не свидельствует,что люди обнищали,это говорит лишь о том,что зачем платить больше!? .......Сейчас не комильфо покупать авто у дилера -посмотрите статистику продаж у дилеров и вы сами всё поймете.Просто сравните продажи дилеров по маркам авто год к году!Подсказка-это не свидельствует,что люди обнищали,это говорит лишь о том,что зачем платить больше!?

Я рассматривал это именно как признак обнищания.

А где покупают новые машины? Я рассматривал это именно как признак обнищания.А где покупаютмашины? ЛАД 2 Повідомлень: 9653 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3050 раз. Подякували: 2828 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 лип, 2018 09:29 ЛАД написав: Yuri_61

По п.1 Вы не поняли - Alex2007 призывал Вас определиться с отношением к Адаму Смиту, о кот. Вы высказали с промежутком 1,5 дня почти противоположные мнения. Впрочем, у Вас это бывает довольно часто.



Поэтому и проспали последний кризис 2008 года;

Не все проспали. Альяк тогда ещё то ли в начале лета, то ли даже весной просто кричал о грядущем кризисе. Это если говорить о том, что было у нас. Были и на Западе люди, говорившие о кризисе. Так что о графиках Вы напрасно так пренебрежительно. По п.1 Вы не поняли -призывал Вас определиться с отношением к Адаму Смиту, о кот. Вы высказали с промежутком 1,5 дня почти противоположные мнения. Впрочем, у Вас это бывает довольно часто.Не все проспали. Альяк тогда ещё то ли в начале лета, то ли даже весной просто кричал о грядущем кризисе. Это если говорить о том, что было у нас. Были и на Западе люди, говорившие о кризисе. Так что о графиках Вы напрасно так пренебрежительно.



Когда мысли во многом совпадают, я это и называю банальными мыслями (привычными). Никакого другого смысла я не вкладывал. Значит неправильно я выразился. Сейчас поправлю текст.

Графики очень полезны. Но они с большим опозданием публикуются. Когда мысли во многом совпадают, я это и называю банальными мыслями (привычными). Никакого другого смысла я не вкладывал. Значит неправильно я выразился. Сейчас поправлю текст.Графики очень полезны. Но они с большим опозданием публикуются. Yuri_61 Повідомлень: 1019 З нами з: 30.09.15 Подякував: 142 раз. Подякували: 134 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 53295330533153325333> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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