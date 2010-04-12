|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 лип, 2018 09:30
Доброго ранку панове .Бачу дехто ще не лягав і строчить на гілці поспішаючи, поки ДС у відпусці.То пішли трохи вгору Гагарін 20/30 . МБ 33/41.
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 1573
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 550 раз.
- Подякували: 562 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 04 лип, 2018 09:31
ЛАД написав: sinus написав:
.......
Сейчас не комильфо покупать авто у дилера -посмотрите статистику продаж у дилеров и вы сами всё поймете.
Просто сравните продажи дилеров по маркам авто год к году!
Подсказка-это не свидельствует,что люди обнищали,это говорит лишь о том,что зачем платить больше!?
Я рассматривал это именно как признак обнищания.
А где покупают новые
машины?
Уже не где!
Смысл?
Если можно купить тазик с европейскими номерами?
Это не обнищание-а психология-зачем платить больше?
Смотрите статистику продаж дилеров за последние годы-там все увидите.
-
sinus
-
-
- Повідомлень: 284
- З нами з: 06.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 лип, 2018 09:32
Перес де Куэльяр написав:
Доброго ранку панове .Бачу дехто ще не лягав і строчить на гілці поспішаючи, поки ДС у відпусці.То пішли трохи вгору Гагарін 20/30 . МБ 33/41.
)))) Я ж на це і натякав))
Дякую!
Востаннє редагувалось sinus
в Сер 04 лип, 2018 09:39, всього редагувалось 1 раз.
-
sinus
-
-
- Повідомлень: 284
- З нами з: 06.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 лип, 2018 09:39
ЛАД, официальная версия про привлечение денег физиков под % валютных ОВГЗ - не выгодно из-за дополнительных административно-операционных затрат. Во времена СССР труд стоил дешево, а сейчас дефицит кадров.
Вчера зашел в Приват - сидит голубоглазка в окошке и улыбается в 32 зуба "у меня интернета нет, никакую операцию осуществить не могу" - это наглядная эффективность госсобственности.
Все разговоры о ВВП и валютных сбережениях, которые якобы будут работать на нас из-за границы в случае их вывода - это какие-то извращенные сказки на валютной ветке. Наша экономика импортоориентированна, энерго- и трудозатратна. Наша налоговая система не позволяет развиваться производству здесь (это я еще молчу про суды, брелков и прочих правохренителей), а значит - с каждым днем в стране будет меньше денег и людей. Мы УЖЕ сырьевой и трудовой придаток, что будет дальше представить не сложно, но патриоты могут продолжать рассказывать про рост ВВП и про Юля придет блокчейном биткоины заведет. Только зачем делать это в трезвомыслящей ветке?
-
striped
-
-
- Повідомлень: 901
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 562 раз.
- Подякували: 272 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 лип, 2018 09:42
sinus написав:
Там сегодня должны происходить интересные вещи!
Думаю опять 10 копеек в плюс пойдет не в нашу пользу.
Олександр Григорович - Ви,часом,не брат Ваєнги?
-
tea
-
-
- Повідомлень: 14676
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 178 раз.
- Подякували: 1786 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Сер 04 лип, 2018 09:43
striped написав:
ЛАД, официальная версия про привлечение денег физиков под % валютных ОВГЗ - не выгодно из-за дополнительных административно-операционных затрат. Во времена СССР труд стоил дешево, а сейчас дефицит кадров.
Вчера зашел в Приват - сидит голубоглазка в окошке и улыбается в 32 зуба "у меня интернета нет, никакую операцию осуществить не могу" - это наглядная эффективность госсобственности.
Все разговоры о ВВП и валютных сбережениях, которые якобы будут работать на нас из-за границы в случае их вывода - это какие-то извращенные сказки на валютной ветке. Наша экономика импортоориентированна, энерго- и трудозатратна. Наша налоговая система не позволяет развиваться производству здесь (это я еще молчу про суды, брелков и прочих правохренителей), а значит - с каждым днем в стране будет меньше денег и людей. Мы УЖЕ сырьевой и трудовой придаток, что будет дальше представить не сложно, но патриоты могут продолжать рассказывать про рост ВВП и про Юля придет блокчейном биткоины заведет. Только зачем делать это в трезвомыслящей ветке?
Сегодня вых
одной?
Мысли ваши одобряю,но есть форум и валютная ветка!
Сейчас Межбанк пошел в рост,как я и говорил,прогнозируемые 10 копеек,вечером опять откатится-Пила!
-
sinus
-
-
- Повідомлень: 284
- З нами з: 06.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 лип, 2018 09:48
tea написав: sinus написав:
Там сегодня должны происходить интересные вещи!
Думаю опять 10 копеек в плюс пойдет не в нашу пользу.
Олександр Григорович - Ви,часом,не брат Ваєнги?
Чай,а давай завтра встретимся? Посидим как когда-то?
Может,хватит?
Подумай об этом!
-
sinus
-
-
- Повідомлень: 284
- З нами з: 06.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 лип, 2018 09:49
ЛАД написав: Василь-Рівне написав:
"До повернення ДС я тут нічого і нікому розказувати не буду."
Чао!
М П Мусоргский из оперы "Борис Годунов" Хор:
"На Кого Ты Нас Покидаешь Отец Наш"(скачать)Модератор:
«Товарищ Василь,
я вам докладываю
не по службе,
а по душе.
Товарищ Василь,
работа адовая
будет сделана
и делается уже.
Освещаем,
одеваем нищь и о́голь,
ширится добыча
угля и руды...
А рядом с этим,конешно,
много,много
разных ЛАДов
Устаешь
отбиваться и отгрызаться.
Многие без вас
отбились от рук.
Очень много
разных мерзавцев
ходят по нашей земле
и вокруг.
Нету им
ни числа,
ни клички,
целая
лента типов
тянется.
Мы их всех,
конешно, скрутим,
но всех скрутить
ужасно трудно (без Вас).
Василь, вернись я всё прощу!(ЛАД
)
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 3677
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 1685 раз.
- Подякували: 884 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 лип, 2018 09:51
sinus написав: tea написав: sinus написав:
Там сегодня должны происходить интересные вещи!
Думаю опять 10 копеек в плюс пойдет не в нашу пользу.
Олександр Григорович - Ви,часом,не брат Ваєнги?
Чай,а давай завтра встретимся? Посидим как когда-то?
Может,хватит?
Подумай об этом!
Охана?
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 3677
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 1685 раз.
- Подякували: 884 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|12582
|1391597
|
|
|6300
|1334804
|
Пон 02 лип, 2018 11:55
ЛОБ
|
|158
|241499
|
|