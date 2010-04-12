RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5329533053315332

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 801
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
501
Всього голосів : 801
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:30

Re: Валютный рынок в контексте

Доброго ранку панове .Бачу дехто ще не лягав і строчить на гілці поспішаючи, поки ДС у відпусці.То пішли трохи вгору Гагарін 20/30 . МБ 33/41.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1573
З нами з: 06.01.17
Подякував: 550 раз.
Подякували: 562 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:31

  ЛАД написав:
  sinus написав:.......
Сейчас не комильфо покупать авто у дилера -посмотрите статистику продаж у дилеров и вы сами всё поймете.
Просто сравните продажи дилеров по маркам авто год к году!
Подсказка-это не свидельствует,что люди обнищали,это говорит лишь о том,что зачем платить больше!?

Я рассматривал это именно как признак обнищания.
А где покупают новые машины?

Уже не где!
Смысл?
Если можно купить тазик с европейскими номерами?
Это не обнищание-а психология-зачем платить больше?
Смотрите статистику продаж дилеров за последние годы-там все увидите.
sinus
 
Повідомлень: 284
З нами з: 06.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:32

  Перес де Куэльяр написав:Доброго ранку панове .Бачу дехто ще не лягав і строчить на гілці поспішаючи, поки ДС у відпусці.То пішли трохи вгору Гагарін 20/30 . МБ 33/41.

)))) Я ж на це і натякав))
Дякую!
Востаннє редагувалось sinus в Сер 04 лип, 2018 09:39, всього редагувалось 1 раз.
sinus
 
Повідомлень: 284
З нами з: 06.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:39

Re: Валютный рынок в контексте

ЛАД, официальная версия про привлечение денег физиков под % валютных ОВГЗ - не выгодно из-за дополнительных административно-операционных затрат. Во времена СССР труд стоил дешево, а сейчас дефицит кадров.

Вчера зашел в Приват - сидит голубоглазка в окошке и улыбается в 32 зуба "у меня интернета нет, никакую операцию осуществить не могу" - это наглядная эффективность госсобственности.

Все разговоры о ВВП и валютных сбережениях, которые якобы будут работать на нас из-за границы в случае их вывода - это какие-то извращенные сказки на валютной ветке. Наша экономика импортоориентированна, энерго- и трудозатратна. Наша налоговая система не позволяет развиваться производству здесь (это я еще молчу про суды, брелков и прочих правохренителей), а значит - с каждым днем в стране будет меньше денег и людей. Мы УЖЕ сырьевой и трудовой придаток, что будет дальше представить не сложно, но патриоты могут продолжать рассказывать про рост ВВП и про Юля придет блокчейном биткоины заведет. Только зачем делать это в трезвомыслящей ветке?
striped
 
Повідомлень: 901
З нами з: 10.12.08
Подякував: 562 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:42

  sinus написав:Там сегодня должны происходить интересные вещи!
Думаю опять 10 копеек в плюс пойдет не в нашу пользу.

Олександр Григорович - Ви,часом,не брат Ваєнги? :mrgreen:
tea
 
Повідомлень: 14676
З нами з: 15.11.08
Подякував: 178 раз.
Подякували: 1786 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:43

  striped написав:ЛАД, официальная версия про привлечение денег физиков под % валютных ОВГЗ - не выгодно из-за дополнительных административно-операционных затрат. Во времена СССР труд стоил дешево, а сейчас дефицит кадров.

Вчера зашел в Приват - сидит голубоглазка в окошке и улыбается в 32 зуба "у меня интернета нет, никакую операцию осуществить не могу" - это наглядная эффективность госсобственности.

Все разговоры о ВВП и валютных сбережениях, которые якобы будут работать на нас из-за границы в случае их вывода - это какие-то извращенные сказки на валютной ветке. Наша экономика импортоориентированна, энерго- и трудозатратна. Наша налоговая система не позволяет развиваться производству здесь (это я еще молчу про суды, брелков и прочих правохренителей), а значит - с каждым днем в стране будет меньше денег и людей. Мы УЖЕ сырьевой и трудовой придаток, что будет дальше представить не сложно, но патриоты могут продолжать рассказывать про рост ВВП и про Юля придет блокчейном биткоины заведет. Только зачем делать это в трезвомыслящей ветке?

Сегодня вых
одной?
Мысли ваши одобряю,но есть форум и валютная ветка!
Сейчас Межбанк пошел в рост,как я и говорил,прогнозируемые 10 копеек,вечером опять откатится-Пила!
sinus
 
Повідомлень: 284
З нами з: 06.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:48

  tea написав:
  sinus написав:Там сегодня должны происходить интересные вещи!
Думаю опять 10 копеек в плюс пойдет не в нашу пользу.

Олександр Григорович - Ви,часом,не брат Ваєнги? :mrgreen:

Чай,а давай завтра встретимся? Посидим как когда-то?
Может,хватит?
Подумай об этом!
sinus
 
Повідомлень: 284
З нами з: 06.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:49

  ЛАД написав:
  Василь-Рівне написав:"До повернення ДС я тут нічого і нікому розказувати не буду."
Чао!


М П Мусоргский из оперы "Борис Годунов"
Хор: "На Кого Ты Нас Покидаешь Отец Наш"(скачать)

Модератор:

«Товарищ Василь,
я вам докладываю
не по службе,
а по душе.
Товарищ Василь,
работа адовая
будет сделана
и делается уже.
Освещаем,
одеваем нищь и о́голь,
ширится добыча
угля и руды...
А рядом с этим,конешно,
много,много
разных ЛАДов

Устаешь
отбиваться и отгрызаться.
Многие без вас
отбились от рук.
Очень много
разных мерзавцев
ходят по нашей земле
и вокруг.
Нету им
ни числа,
ни клички,
целая
лента типов
тянется.
Мы их всех,
конешно, скрутим,
но всех скрутить
ужасно трудно (без Вас).

Василь, вернись я всё прощу!(ЛАД)
prodigy
 
Повідомлень: 3677
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1685 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:51

  sinus написав:
  tea написав:
  sinus написав:Там сегодня должны происходить интересные вещи!
Думаю опять 10 копеек в плюс пойдет не в нашу пользу.

Олександр Григорович - Ви,часом,не брат Ваєнги? :mrgreen:

Чай,а давай завтра встретимся? Посидим как когда-то?
Может,хватит?
Подумай об этом!


Охана?
prodigy
 
Повідомлень: 3677
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1685 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5329533053315332
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, KirillT8, Mazay256, prodigy, sinus, tea і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1257, 1258, 1259
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12582 1391597
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 лип, 2018 20:53
artist_007
Валютный рынок в мире 1 ... 629, 630, 631
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6300 1334804
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 лип, 2018 11:55
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
158 241499
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:42
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.