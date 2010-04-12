Додано: Сер 04 лип, 2018 09:39

ЛАД, официальная версия про привлечение денег физиков под % валютных ОВГЗ - не выгодно из-за дополнительных административно-операционных затрат. Во времена СССР труд стоил дешево, а сейчас дефицит кадров.



Вчера зашел в Приват - сидит голубоглазка в окошке и улыбается в 32 зуба "у меня интернета нет, никакую операцию осуществить не могу" - это наглядная эффективность госсобственности.



Все разговоры о ВВП и валютных сбережениях, которые якобы будут работать на нас из-за границы в случае их вывода - это какие-то извращенные сказки на валютной ветке. Наша экономика импортоориентированна, энерго- и трудозатратна. Наша налоговая система не позволяет развиваться производству здесь (это я еще молчу про суды, брелков и прочих правохренителей), а значит - с каждым днем в стране будет меньше денег и людей. Мы УЖЕ сырьевой и трудовой придаток, что будет дальше представить не сложно, но патриоты могут продолжать рассказывать про рост ВВП и про Юля придет блокчейном биткоины заведет. Только зачем делать это в трезвомыслящей ветке?