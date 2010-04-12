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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 801
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
501
Всього голосів : 801
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:30

Re: Валютный рынок в контексте

Доброго ранку панове .Бачу дехто ще не лягав і строчить на гілці поспішаючи, поки ДС у відпусТці.То пішли трохи вгору Гагарін 20/30 . МБ 33/41.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 04 лип, 2018 10:21, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:31

  ЛАД написав:
  sinus написав:.......
Сейчас не комильфо покупать авто у дилера -посмотрите статистику продаж у дилеров и вы сами всё поймете.
Просто сравните продажи дилеров по маркам авто год к году!
Подсказка-это не свидельствует,что люди обнищали,это говорит лишь о том,что зачем платить больше!?

Я рассматривал это именно как признак обнищания.
А где покупают новые машины?

Уже не где!
Смысл?
Если можно купить тазик с европейскими номерами?
Это не обнищание-а психология-зачем платить больше?
Смотрите статистику продаж дилеров за последние годы-там все увидите.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:32

  Перес де Куэльяр написав:Доброго ранку панове .Бачу дехто ще не лягав і строчить на гілці поспішаючи, поки ДС у відпусці.То пішли трохи вгору Гагарін 20/30 . МБ 33/41.

)))) Я ж на це і натякав))
Дякую!
Востаннє редагувалось sinus в Сер 04 лип, 2018 09:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:39

Re: Валютный рынок в контексте

ЛАД, официальная версия про привлечение денег физиков под % валютных ОВГЗ - не выгодно из-за дополнительных административно-операционных затрат. Во времена СССР труд стоил дешево, а сейчас дефицит кадров.

Вчера зашел в Приват - сидит голубоглазка в окошке и улыбается в 32 зуба "у меня интернета нет, никакую операцию осуществить не могу" - это наглядная эффективность госсобственности.

Все разговоры о ВВП и валютных сбережениях, которые якобы будут работать на нас из-за границы в случае их вывода - это какие-то извращенные сказки на валютной ветке. Наша экономика импортоориентированна, энерго- и трудозатратна. Наша налоговая система не позволяет развиваться производству здесь (это я еще молчу про суды, брелков и прочих правохренителей), а значит - с каждым днем в стране будет меньше денег и людей. Мы УЖЕ сырьевой и трудовой придаток, что будет дальше представить не сложно, но патриоты могут продолжать рассказывать про рост ВВП и про Юля придет блокчейном биткоины заведет. Только зачем делать это в трезвомыслящей ветке?
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:43

  striped написав:ЛАД, официальная версия про привлечение денег физиков под % валютных ОВГЗ - не выгодно из-за дополнительных административно-операционных затрат. Во времена СССР труд стоил дешево, а сейчас дефицит кадров.

Вчера зашел в Приват - сидит голубоглазка в окошке и улыбается в 32 зуба "у меня интернета нет, никакую операцию осуществить не могу" - это наглядная эффективность госсобственности.

Все разговоры о ВВП и валютных сбережениях, которые якобы будут работать на нас из-за границы в случае их вывода - это какие-то извращенные сказки на валютной ветке. Наша экономика импортоориентированна, энерго- и трудозатратна. Наша налоговая система не позволяет развиваться производству здесь (это я еще молчу про суды, брелков и прочих правохренителей), а значит - с каждым днем в стране будет меньше денег и людей. Мы УЖЕ сырьевой и трудовой придаток, что будет дальше представить не сложно, но патриоты могут продолжать рассказывать про рост ВВП и про Юля придет блокчейном биткоины заведет. Только зачем делать это в трезвомыслящей ветке?

Сегодня вых
одной?
Мысли ваши одобряю,но есть форум и валютная ветка!
Сейчас Межбанк пошел в рост,как я и говорил,прогнозируемые 10 копеек,вечером опять откатится-Пила!
sinus
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 09:55

  Yuri_61 написав:
  KirillT8 написав:Истину глаголите!
И это будет касаться всего. Начиная от бытовой техники, турпутёвок и заканчивая авто, надвижимостью и бизнесом наконец. Яркий пример это то как резко упали цены на недвигу после бума 2008 года. :D

Это так?
И компьютеры в долларах подешевеют в кризис хотите сказать?


Да. Посредники по всей цепочке ужмутся в % накрутки. И быстрее распродадут запасы чтобы уйти в надёжный доллар.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:08

  Yuri_61 написав:
  Mazay256 написав:
  Yuri_61 написав:Это так?
И компьютеры в долларах подешевеют в кризис хотите сказать?


Изначально - да. Продажи резко упадут, надо будет спихивать залежавшийся товар, получить за него хоть что-то

ВЫ это утверждаете с практическим знанием дела. Вы из сферы торговли бытовой техникой?

не знаю как мелкие продаваны а про крупные сети мне говорили немного по другому.
большинство товара что стоит у них куплен за кредитные деньги которые в гривне.
и когда идет обвал гривны им все равно - кредиты то взяты в гривне.
потому крупные сети во время обвала даже специально не поднимают цены что бы продать быстрее чем ожидалось товар и соответственно заплатить меньше процентов по кредиту. а если задрать цены то народ перестанет покупать - и в итоге проценты то тикают да и товар морально устаревает с падением оборота.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:10

  Перес де Куэльяр написав:... відпусТці...
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:11

  striped написав:Вчера зашел в Приват - сидит голубоглазка в окошке и улыбается в 32 зуба "у меня интернета нет, никакую операцию осуществить не могу" - это наглядная эффективность госсобственности.

вообще ни о чем, во времена Коломойского сколько раз там было что программа не работала? забывать стали? или в банкоматах кэша не было? коротка память? интернет может не работать по многим причинам, и в целом это не касается системы, простой частный случай
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:14

Re: Валютный рынок в контексте

ПУМБ 25/45 ,а ЧР щось на гальмах зсовує котирування,якщо МБ відросте ,то й готівці прийдеться підніматись вгору ,бо в Банки понесуть "зелені".
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 04 лип, 2018 10:17, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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