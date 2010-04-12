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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 53315332533353345335>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 801
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
501
Всього голосів : 801
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:16

таємниці підприємницької діяльності®)))

...ще Я Юрі-61 поясню, так як Я "торгаш"))) і товар закупляю ~ на 80% в дол.... - а ціну ставлю, відповідно, в грн...

... так от, якщо курс доляра "поліз вперед", то Я не спішу "перебивати/підвищувати" ціни, а вичікую два тижні, а то й місяць, або більше(залежить від ситуації, на скільки швидко зростає курс і яка панічна ситуейшн), з надією, що курс повернеться у своє русло! - та й якщо Я зразу підніму ціни, а конкуренти - ні, то в мене взагалі, продажів не буде...

... і от, якщо наступного разу виявиться, що курс не просто злетів, а це вже прийшла криза... - то той, хто сидить на мішках нікомунепотрібного™, має отой місяць часу(а то й більше), щоб поміняти свої долярчики і за гривню купляти ще "дешевий" товар, який просто тупо не встигли підвищити.....
... якось так ¥ :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:25

  mephala написав:не знаю как мелкие продаваны а про крупные сети мне говорили немного по другому.
большинство товара что стоит у них куплен за кредитные деньги которые в гривне.


Многие крупные сети, например, Эпицентр практически ничего не покупает ни за какие кредитные деньги, он по большей части вообще ничего не покупает. А берет на реализацию от многочисленных поставщиков, причем берет на реализацию в фиксированных ценах в гривне, и бывает, что выплачивает не совсем сразу продажи.
Ту некоторую часть товара, что они сами заказывают в Китае или Польше, берут тоже с отсрочкой платежа, крупные сети умеют жестко работать с поставщиками и производителями )))
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:30

  freeze написав:
  mephala написав:не знаю как мелкие продаваны а про крупные сети мне говорили немного по другому.
большинство товара что стоит у них куплен за кредитные деньги которые в гривне.


Многие крупные сети, например, Эпицентр практически ничего не покупает ни за какие кредитные деньги, он по большей части вообще ничего не покупает. А берет на реализацию от многочисленных поставщиков, причем берет на реализацию в фиксированных ценах в гривне, и бывает, что выплачивает не совсем сразу продажи.
Ту некоторую часть товара, что они сами заказывают в Китае или Польше, берут тоже с отсрочкой платежа, крупные сети умеют жестко работать с поставщиками и производителями )))

А что говорить об ритейлерах бытовой техники и электроники! У них мало того, что товар не свой (под реализацию с отсрочкой), так ещё и 99% помещений - аренда.

Относительно валюты - ценники у основных ритейлеров переписываются чуть ли не онлайн, вместе с дорожанием доллара. Когда доллар дешевеет - ценники опускаются с большим скрипом :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:31

  Долярчик написав:.
... і от, якщо наступного разу виявиться, що курс не просто злетів, а це вже прийшла криза... - то той, хто сидить на мішках нікомунепотрібного™, має отой місяць часу(а то й більше), щоб поміняти свої долярчики і за гривню купляти ще "дешевий" товар, який просто тупо не встигли підвищити.....
... якось так ¥ :D


Плюсую, Вы подтвердили мои наблюдения и умозаключения по этому вопросу.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:50

Re: Валютный рынок в контексте

Хотел в твиттере зарегистрироваться, чтоб Адама Смита почитать, а там требуют номер телефона ввести. А ниже пишут, что СМС небесплатно с кодом. Что за байда?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:59

Растём вроде бы сильно, быстро и уверенно, но ... обороты никакие.
На 11.30 32.68 - 26.4449 ; вчера 104.14 - 26.2886.
Первая цифра - объём в млн. долл., вторая - курс.
Итого рост на 15,63 коп., но обороты втрое ниже.

А тем временем торговые пока не войны:
В ответ на запрет китайскому мобильному оператору China Mobile выходить на американский рынок, суд китайского города Фучжоу наложил временный запрет на продажи в КНР чипов американской компании Micron.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Хотя в самой компании пока заявляют, что официального решения суда не получали, акции Micron на бирже Nasdaq рухнули более чем на 5%.
.......

http://biz.liga.net/ekonomika/it/novosti/kitay-zablokiroval-prodaji-chipov-iz-ssha?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
И
Китай призывал Европейский союз объединить усилия во Всемирной торговой организации (ВТО) против политики президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters со ссылкой на европейских чиновников.

По данным агентства, с такой инициативой на встречах в Брюсселе, Берлине и Пекине выступал экономический советник председателя КНР, вице-премьер госсовета Лю Хэ, а также министр иностранных дел Китая Ван И.

Отмечается, что взамен Китай предлагал открыть отрасли для европейских инвестиций. Однако в Европейском союза эту идею не поддержали. "Китай хочет, чтобы Европейский союз объединился с Пекином против Вашингтона. Мы на это не пойдем, мы им об этом сообщили", - рассказал один из источников агентству. ...

https://zn.ua/ECONOMICS/kitay-predlozhil-es-obedinitsya-v-borbe-s-torgovoy-politikoy-ssha-288226_.html?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:06

  ЛАД написав:Растём вроде бы сильно, быстро и уверенно, но ... обороты никакие.
На 11.30 32.68 - 26.4449 ; вчера 104.14 - 26.2886.

Не забувайте,що вчора валюту продавали за 3 дні.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:09

[quote="4400190:ЛАД"]Растём вроде бы сильно, быстро и уверенно, но ... обороты никакие.
На 11.30 32.68 - 26.4449 ; вчера 104.14 - 26.2886.
Первая цифра - объём в млн. долл., вторая - курс.
Итого рост на 15,63 коп., но обороты втрое ниже.
-------------------------------------------------
пшик,а не рост.с таким же успехом и откатимся. 8)
Востаннє редагувалось сірий в Сер 04 лип, 2018 11:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:09

  Yuri_61 написав:Хотел в твиттере зарегистрироваться, чтоб Адама Смита почитать, а там требуют номер телефона ввести. А ниже пишут, что СМС небесплатно с кодом. Что за байда?

Долари купили?Чи заробітчани по 25.95 навезуть? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:12

  сірий написав:пшик,а не рост.с таким же успехом и откатимся. 8)

Підстав так вважати немає.Сьогодні значне погашення ОВДП,а в п"ятницю на міжбанку не буде обов"язкової частини валютної виручки.
Востаннє редагувалось tea в Сер 04 лип, 2018 11:16, всього редагувалось 1 раз.
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