...ще Я Юрі-61 поясню, так як Я "торгаш"))) і товар закупляю ~ на 80% в дол.... - а ціну ставлю, відповідно, в грн...
... так от, якщо курс доляра "поліз вперед", то Я не спішу "перебивати/підвищувати" ціни, а вичікую два тижні, а то й місяць, або більше(залежить від ситуації, на скільки швидко зростає курс і яка панічна ситуейшн), з надією, що курс повернеться у своє русло! - та й якщо Я зразу підніму ціни, а конкуренти - ні, то в мене взагалі, продажів не буде...
... і от, якщо наступного разу виявиться, що курс не просто злетів, а це вже прийшла криза... - то той, хто сидить на мішках нікомунепотрібного™, має отой місяць часу(а то й більше), щоб поміняти свої долярчики і за гривню купляти ще "дешевий" товар, який просто тупо не встигли підвищити..... ... якось так ¥
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
mephala написав:не знаю как мелкие продаваны а про крупные сети мне говорили немного по другому. большинство товара что стоит у них куплен за кредитные деньги которые в гривне.
Многие крупные сети, например, Эпицентр практически ничего не покупает ни за какие кредитные деньги, он по большей части вообще ничего не покупает. А берет на реализацию от многочисленных поставщиков, причем берет на реализацию в фиксированных ценах в гривне, и бывает, что выплачивает не совсем сразу продажи. Ту некоторую часть товара, что они сами заказывают в Китае или Польше, берут тоже с отсрочкой платежа, крупные сети умеют жестко работать с поставщиками и производителями )))
mephala написав:не знаю как мелкие продаваны а про крупные сети мне говорили немного по другому. большинство товара что стоит у них куплен за кредитные деньги которые в гривне.
Многие крупные сети, например, Эпицентр практически ничего не покупает ни за какие кредитные деньги, он по большей части вообще ничего не покупает. А берет на реализацию от многочисленных поставщиков, причем берет на реализацию в фиксированных ценах в гривне, и бывает, что выплачивает не совсем сразу продажи. Ту некоторую часть товара, что они сами заказывают в Китае или Польше, берут тоже с отсрочкой платежа, крупные сети умеют жестко работать с поставщиками и производителями )))
А что говорить об ритейлерах бытовой техники и электроники! У них мало того, что товар не свой (под реализацию с отсрочкой), так ещё и 99% помещений - аренда.
Относительно валюты - ценники у основных ритейлеров переписываются чуть ли не онлайн, вместе с дорожанием доллара. Когда доллар дешевеет - ценники опускаются с большим скрипом
Долярчик написав:. ... і от, якщо наступного разу виявиться, що курс не просто злетів, а це вже прийшла криза... - то той, хто сидить на мішках нікомунепотрібного™, має отой місяць часу(а то й більше), щоб поміняти свої долярчики і за гривню купляти ще "дешевий" товар, який просто тупо не встигли підвищити..... ... якось так ¥
Плюсую, Вы подтвердили мои наблюдения и умозаключения по этому вопросу.
Растём вроде бы сильно, быстро и уверенно, но ... обороты никакие. На 11.30 32.68 - 26.4449 ; вчера 104.14 - 26.2886. Первая цифра - объём в млн. долл., вторая - курс. Итого рост на 15,63 коп., но обороты втрое ниже.
А тем временем торговые пока не войны:
В ответ на запрет китайскому мобильному оператору China Mobile выходить на американский рынок, суд китайского города Фучжоу наложил временный запрет на продажи в КНР чипов американской компании Micron.
Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Хотя в самой компании пока заявляют, что официального решения суда не получали, акции Micron на бирже Nasdaq рухнули более чем на 5%. .......
Китай призывал Европейский союз объединить усилия во Всемирной торговой организации (ВТО) против политики президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters со ссылкой на европейских чиновников.
По данным агентства, с такой инициативой на встречах в Брюсселе, Берлине и Пекине выступал экономический советник председателя КНР, вице-премьер госсовета Лю Хэ, а также министр иностранных дел Китая Ван И.
Отмечается, что взамен Китай предлагал открыть отрасли для европейских инвестиций. Однако в Европейском союза эту идею не поддержали. "Китай хочет, чтобы Европейский союз объединился с Пекином против Вашингтона. Мы на это не пойдем, мы им об этом сообщили", - рассказал один из источников агентству. ...
[quote="4400190:ЛАД"]Растём вроде бы сильно, быстро и уверенно, но ... обороты никакие. На 11.30 32.68 - 26.4449 ; вчера 104.14 - 26.2886. Первая цифра - объём в млн. долл., вторая - курс. Итого рост на 15,63 коп., но обороты втрое ниже. ------------------------------------------------- пшик,а не рост.с таким же успехом и откатимся.
Востаннє редагувалось сірий в Сер 04 лип, 2018 11:09, всього редагувалось 1 раз.