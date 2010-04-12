sinus написав:Выше 26,8 не будет! К 30 отрастем быстро -за 3 рабочих дня сентября,
Я хочу зрозумiти тактику НБУ в його дiях на сьогодняшнiй момент . Якщо до кiнця тижня не буде гальмувати рiст на МБ, то вийдемо на iнший коридор коливань , наприклад 30/60 .На ЧР штиль , але якщо Банки пiднiмуть курс , то ризикують обмiнки з валютчиками зостатися без приноса.
ЛАД написав:Вчерашние объёмы не потрясали воображение - 392,40 млн., вполне себе обычный уровень, может, чуть выше среднего.
Кто же полезет на МБ с добровольной продажей, когда там обязаловки за 3 дня скопилось? Сегодня тоже страшно - в томе торговля непредсказуема. Велик соблазн выходить с продажей в пятницу, когда обязаловки не будет.
Согласен. Но не ожидал, что обязаловки за 3 дня так мало. А о сегодняшних объёмах потому и написал - рынок весьма тонкий, поэтому рост не очень показательный.
Перес де Куэльяр написав:ПУМБ 25/45 ,а ЧР щось на гальмах зсовує котирування,якщо МБ відросте ,то й готівці прийдеться підніматись вгору ,бо в Банки понесуть "зелені".
ПУМБ просто официально участвует в загоне курса. Пылесосит нал через кассы и тут же продает на межбанке "под заказ". Поэтому на него пальцем показывать не стоит. Посмотрим, какой курс в ПУМБе будет после 14:00. Останется ли 26,25
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Перес де Куэльяр написав:ПУМБ 25/45 ,а ЧР щось на гальмах зсовує котирування,якщо МБ відросте ,то й готівці прийдеться підніматись вгору ,бо в Банки понесуть "зелені".
ПУМБ просто официально участвует в загоне курса. Пылесосит нал через кассы и тут же продает на межбанке "под заказ". Поэтому на него пальцем показывать не стоит. Посмотрим, какой курс в ПУМБе будет после 14:00. Останется ли 26,25
В 2019 - 2022 годах вернётся ли курс летом к 26 ? Или лафа закончилась навсегда? Моё мнение: если денежная масса не вырастит существенно, то после выплат госдолга в пиковых 2019 и 2020 годах курс $ может упасть снова до 26. Надо следить за графиком эмиссии гривны. Но вот что интересно: бывало, что до 20 ярдов под новый год печатали, а потом делали реимиссию после нового года почти на такую сумму гривны (изымали гривну из оборота?)Это как такое возможно? За счет увеличения планки капитализации банков?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 04 лип, 2018 11:55, всього редагувалось 1 раз.