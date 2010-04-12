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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 53335334533553365337>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 802
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
502
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:37

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:Я хочу зрозумiти тактику НБУ в його дiях на сьогодняшнiй момент .

Попробуйте допустить, что тактики нет. Все станет на свои места :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:38

  Перес де Куэльяр написав:
  sinus написав:Выше 26,8 не будет! К 30 отрастем быстро -за 3 рабочих дня сентября,

Я хочу зрозумiти тактику НБУ в його дiях на сьогодняшнiй момент . Якщо до кiнця тижня не буде гальмувати рiст на МБ, то вийдемо на iнший коридор коливань , наприклад 30/60 .На ЧР штиль , але якщо Банки пiднiмуть курс , то ризикують обмiнки з валютчиками зостатися без приноса.

*Відправлено з Чату

В сентябре будут выплаты ,как вмае,почти ,курс до вы плат будет стремиться к 26,7.
А потом !

Всё произойдет очень быстро!
Даже среагировать не успеете!
sinus
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:40

  Сибарит написав:
  Перес де Куэльяр написав:Я хочу зрозумiти тактику НБУ в його дiях на сьогодняшнiй момент .

Попробуйте допустить, что тактики нет. Все станет на свои места :)
Ви припускаєте невтручання НБУ в курсоутворення ? Цікава позиція .
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 04 лип, 2018 11:41, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:40

  sinus написав:курс до вы плат будет стремиться к 26,7.
А потом !
Всё произойдет очень быстро!
Даже среагировать не успеете!

:shock: 8) :mrgreen:

https://24smi.org/public/media/235x307/ ... -vanga.jpg
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:42

  tea написав:
  sinus написав:курс до вы плат будет стремиться к 26,7.
А потом !
Всё произойдет очень быстро!
Даже среагировать не успеете!

:shock: 8) :mrgreen:

https://24smi.org/public/media/235x307/ ... -vanga.jpg


до каких выплат?

ОВДП?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:43

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Вчерашние объёмы не потрясали воображение - 392,40 млн., вполне себе обычный уровень, может, чуть выше среднего.

Кто же полезет на МБ с добровольной продажей, когда там обязаловки за 3 дня скопилось? Сегодня тоже страшно - в томе торговля непредсказуема. Велик соблазн выходить с продажей в пятницу, когда обязаловки не будет.

Согласен. Но не ожидал, что обязаловки за 3 дня так мало.
А о сегодняшних объёмах потому и написал - рынок весьма тонкий, поэтому рост не очень показательный.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:45

  Перес де Куэльяр написав:ПУМБ 25/45 ,а ЧР щось на гальмах зсовує котирування,якщо МБ відросте ,то й готівці прийдеться підніматись вгору ,бо в Банки понесуть "зелені".


ПУМБ просто официально участвует в загоне курса. Пылесосит нал через кассы и тут же продает на межбанке "под заказ". Поэтому на него пальцем показывать не стоит.
Посмотрим, какой курс в ПУМБе будет после 14:00. Останется ли 26,25 :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:48

  Перес де Куэльяр написав:
  Сибарит написав:
  Перес де Куэльяр написав:Я хочу зрозумiти тактику НБУ в його дiях на сьогодняшнiй момент .

Попробуйте допустить, что тактики нет. Все станет на свои места :)
Ви припускаєте невтручання НБУ в курсоутворення ? Цікава позиція .

В определённых пределах вполне возможно. Мы совсем не сильно выросли, скорее раньше слишком сильно упали. Думаю, зимой мало кто рассчитывал на такие курсы, как сегодня - мечтали о 26,5.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:49

  Искатель написав:
  Перес де Куэльяр написав:ПУМБ 25/45 ,а ЧР щось на гальмах зсовує котирування,якщо МБ відросте ,то й готівці прийдеться підніматись вгору ,бо в Банки понесуть "зелені".


ПУМБ просто официально участвует в загоне курса. Пылесосит нал через кассы и тут же продает на межбанке "под заказ". Поэтому на него пальцем показывать не стоит.
Посмотрим, какой курс в ПУМБе будет после 14:00. Останется ли 26,25 :)

Считаете, нынче загон?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:49

Re: Валютный рынок в контексте

В 2019 - 2022 годах вернётся ли курс летом к 26 ?
Или лафа закончилась навсегда?
Моё мнение: если денежная масса не вырастит существенно, то после выплат госдолга в пиковых 2019 и 2020 годах курс $ может упасть снова до 26.
Надо следить за графиком эмиссии гривны. Но вот что интересно: бывало, что до 20 ярдов под новый год печатали, а потом делали реимиссию после нового года почти на такую сумму гривны (изымали гривну из оборота?)Это как такое возможно? За счет увеличения планки капитализации банков?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 04 лип, 2018 11:55, всього редагувалось 1 раз.
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