Додано: Сер 04 лип, 2018 12:24

Если все говорят о кризисе (в том числе и я), то скорее всего его не будет.

А так ли на самом деле это утверждение верно?

Просто раньше мало кто понятие имел о кризисах. Это для постсоветских стран было вновинку.

На этот раз может и не сработать принцип: если о чём все вокруг говорят то этого события не будет.

Вот, все СМИ говорят, что транша от МВФ уже до выборов Президента не будет.

Значит 100% транш будет? А если и не будет, то это не никак скажется негативно на экономику Украины?

Думали раньше, что курс бакса будет па30. Ан нет. Облом для всепропальщиков.

И это хорошо.

Всё будет хорошо.

Кризис нам не страшен, так как доллар в Украине и так перекуплен на 20 лет вперёд.

Ребята, у нас есть еще 15 лет форы.

А выплатить долги МВФ и другим помогут наши заробитчане своими мощнымивалютными вливаниями в Украину. Главное, чтоб чиновнки этому процессу не навредили (введением 30% налога на заробитки за гранинцей).