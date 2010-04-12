ЛАД написав:Растём вроде бы сильно, быстро и уверенно, но ... обороты никакие. На 11.30 32.68 - 26.4449 ; вчера 104.14 - 26.2886.
Не забувайте,що вчора валюту продавали за 3 дні.
Вчерашние объёмы не потрясали воображение - 392,40 млн., вполне себе обычный уровень, может, чуть выше среднего.
Смотря с чем сравнивать. Вчерашние объемы (см.файл VOLUE.XLS) - 196,2 млн. долларов. Цифру, которую Вы пишете, надо делить пополам. Так вот. По сравнению с понедельником объем вырос. Но если учесть,что вчера была продажа за 3 дня, то объем никакой. И покупатели это уже поняли, потому и начали хватать, что есть на рынке. А некоторые банки (тот же ПУМБ) быстро фишку просекли и начали продавать. Пока есть "горячий спрос". Нацбанк ничего не сделает, им нечем гасить.
Кстати, выходил сегодня, но продавал, как плюнул
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
ЛАД написав:Вчерашние объёмы не потрясали воображение - 392,40 млн., вполне себе обычный уровень, может, чуть выше среднего.
Кто же полезет на МБ с добровольной продажей, когда там обязаловки за 3 дня скопилось? Сегодня тоже страшно - в томе торговля непредсказуема. Велик соблазн выходить с продажей в пятницу, когда обязаловки не будет.
Вот. Золотые слова. Народ, читайте Сибарита, у него каждое слово - золото.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
ЛАД написав:Вчерашние объёмы не потрясали воображение - 392,40 млн., вполне себе обычный уровень, может, чуть выше среднего.
Кто же полезет на МБ с добровольной продажей, когда там обязаловки за 3 дня скопилось? Сегодня тоже страшно - в томе торговля непредсказуема. Велик соблазн выходить с продажей в пятницу, когда обязаловки не будет.
Согласен. Но не ожидал, что обязаловки за 3 дня так мало. А о сегодняшних объёмах потому и написал - рынок весьма тонкий, поэтому рост не очень показательный.
Вот. Совершенно верно. Вы высказали то же самое, что и я.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель написав:ПУМБ просто официально участвует в загоне курса. Пылесосит нал через кассы и тут же продает на межбанке "под заказ". Поэтому на него пальцем показывать не стоит. Посмотрим, какой курс в ПУМБе будет после 14:00. Останется ли 26,25
Считаете, нынче загон?
Вы, возможно, не совсем меня поняли. Уточню. В ПУМБе есть отличные спецы (кое-кого лично знаю), которые четко уловили момент, когда можно "сыграть на повышение" (так будет понятнее). И воспользовались этим. То, что годовое дно уже было, без сомнений. Просто нынешний разгон имеет искусственную природу.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель написав:ПУМБ просто официально участвует в загоне курса. Пылесосит нал через кассы и тут же продает на межбанке "под заказ". Поэтому на него пальцем показывать не стоит. Посмотрим, какой курс в ПУМБе будет после 14:00. Останется ли 26,25
Считаете, нынче загон?
Вы, возможно, не совсем меня поняли. Уточню. В ПУМБе есть отличные спецы (кое-кого лично знаю), которые четко уловили момент, когда можно "сыграть на повышение" (так будет понятнее). И воспользовались этим. То, что годовое дно уже было, без сомнений. Просто нынешний разгон имеет искусственную природу.
Со всем остальным согласен без возражений. Об искусственной природе нынешнего разгона спорить не буду, но в искусственности сомневаюсь. По-моему, расти уже пора (без фанатизма, но всё же) и, думаю, это чувствуют многие. Но посмотрим.
Перес де Куэльяр написав:ПУМБ 25/45 ,а ЧР щось на гальмах зсовує котирування,якщо МБ відросте ,то й готівці прийдеться підніматись вгору ,бо в Банки понесуть "зелені".
ПУМБ просто официально участвует в загоне курса. Пылесосит нал через кассы и тут же продает на межбанке "под заказ". Поэтому на него пальцем показывать не стоит. Посмотрим, какой курс в ПУМБе будет после 14:00. Останется ли 26,25
На мою думку ,треба дочекатись завершення циклу ,тобто наскільки зайдем вгору ,та наскільки потім відкотимось. Порівняємо з минулими цифрами і зробимо висновки ,загон це ,чи ні.Чи йде вже планова девальвація зі зміщенням коридору коливань вгору.
Если все говорят о кризисе (в том числе и я), то скорее всего его не будет. А так ли на самом деле это утверждение верно? Просто раньше мало кто понятие имел о кризисах. Это для постсоветских стран было вновинку. На этот раз может и не сработать принцип: если о чём все вокруг говорят то этого события не будет. Вот, все СМИ говорят, что транша от МВФ уже до выборов Президента не будет. Значит 100% транш будет? А если и не будет, то это не никак скажется негативно на экономику Украины? Думали раньше, что курс бакса будет па30. Ан нет. Облом для всепропальщиков. И это хорошо. Всё будет хорошо. Кризис нам не страшен, так как доллар в Украине и так перекуплен на 20 лет вперёд. Ребята, у нас есть еще 15 лет форы. А выплатить долги МВФ и другим помогут наши заробитчане своими мощнымивалютными вливаниями в Украину. Главное, чтоб чиновнки этому процессу не навредили (введением 30% налога на заробитки за гранинцей).
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 04 лип, 2018 12:31, всього редагувалось 4 разів.
Искатель написав:Вы, возможно, не совсем меня поняли. Уточню. В ПУМБе есть отличные спецы (кое-кого лично знаю), которые четко уловили момент, когда можно "сыграть на повышение" (так будет понятнее). И воспользовались этим. То, что годовое дно уже было, без сомнений. Просто нынешний разгон имеет искусственную природу.
Со всем остальным согласен без возражений. Об искусственной природе нынешнего разгона спорить не буду, но в искусственности сомневаюсь. По-моему, расти уже пора (без фанатизма, но всё же) и, думаю, это чувствуют многие. Но посмотрим.
Вы опять меня не поняли Я же не говорю, что не пора расти. Я говорю, что рост сегодня немного... нервный получился и от этого - резкий. Когда начинается естественный рост, он медленный и плавный. А тут утром Киев продает по 26,16, а в обед уже покупает по 26,17.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html