Искатель написав:Вы, возможно, не совсем меня поняли. Уточню. В ПУМБе есть отличные спецы (кое-кого лично знаю), которые четко уловили момент, когда можно "сыграть на повышение" (так будет понятнее). И воспользовались этим. То, что годовое дно уже было, без сомнений. Просто нынешний разгон имеет искусственную природу.
Со всем остальным согласен без возражений. Об искусственной природе нынешнего разгона спорить не буду, но в искусственности сомневаюсь. По-моему, расти уже пора (без фанатизма, но всё же) и, думаю, это чувствуют многие. Но посмотрим.
Вы опять меня не поняли Я же не говорю, что не пора расти. Я говорю, что рост сегодня немного... нервный получился и от этого - резкий. Когда начинается естественный рост, он медленный и плавный. А тут утром Киев продает по 26,16, а в обед уже покупает по 26,17.
Не всегда. У нас бывает достаточно резкий. А 15 коп. в день - совсем немного. Я Вас, в общем, понял, скорее, уточнял свою позицию.
Yuri_61 написав:Если все говорят о кризисе (в том числе и я), то скорее всего его не будет. А так ли на самом деле это утверждение верно? Просто раньше мало кто понятие имел о кризисах. Это для постсоветских стран было вновинку. На этот раз может и не сработать принцип: если о чём все вокруг говорят то этого события не будет. Вот, все СМИ говорят, что транша от МВФ уже до выборов Президента не будет. Значит 100% транш будет? А если и не будет, то это не никак скажется негативно на экономику Украины? Думали раньше, что курс бакса будет па30. Ан нет. Облом для всепропальщиков. И это хорошо. Всё будет хорошо. Кризис нам не страшен, так как доллар в Украине и так перекуплен на 20 лет вперёд. Ребята, у нас есть еще 15 лет форы. А выплатить долги МВФ и другим помогут наши заробитчане своими мощнымивалютными вливаниями в Украину. Главное, чтоб чиновнки этому процессу не навредили (введением 30% налога на заробитки за гранинцей).
В чем посыл, все будет хорошо, потому что Вы в это верите? . Кризис будет, так экономика устроена. Транш тоже будет, т.к. штатам нужно поддерживать противовес РФ и для МВФ это не деньги. Курс может быть любым, про "перекупленность" доллара на 20 лет вперёд расскажите всяким Зимбабве/Аргентинам, они рассмеются Вам в лицо.
Ап но в целом все будет хорошо, да . Наверное, потому, что понятие хорошо не очень зависит от курсов и траншей
Востаннє редагувалось Mazay256 в Сер 04 лип, 2018 12:47, всього редагувалось 2 разів.
Эксперты Bank of America, проанализировав нынешние тренды глобальных рынков, заявили, что их динамика похожа предкризисное состояние 1997–1998 годов, когда обрушились рынки Юго-Восточной Азии и в России, сообщает Bloomberg.
По данным BofA, развивающиеся рынки начинают рушиться из-за слишком сильного доллара, а из-за набирающей обороты экономики США акции технологических компаний быстро дорожают. Эти тенденции, по мнению экспертов во главе с инвестиционным аналитиком Майклом Гарнеттом, и стали катализатором событий в 1998 году и могут привести к новой рецессии.
ЛАД написав:Согласен. Но не ожидал, что обязаловки за 3 дня так мало.
Я бы тоже удивился, если бы не помнил про офшорный характер большинства внешнеторговых сделок. Многие спланировали платежи так, чтобы избежать и обязательной продажи в этот день. В конце концов, человеку, который сидит у нас с доступом к клиент-бенку кипрского банка, тоже хочется забухать Поэтому после выходных изменение объемов происходит, но оно никогда не бывает кратным количеству выходных.
Искатель написав:То, что годовое дно уже было, без сомнений. Просто нынешний разгон имеет искусственную природу.
Помилуйте, что же искусственного в большом количестве несовпадающих выходных? Вполне естественный бардак, вызванный сбивкой привычного цикла. Миром правит не тайная ложа, а явная лажа. Следующую неделю рынок будет выходить из этой лихорадки, постепенно восстанавливаясь, а потом можно будет смотреть, что получилось, и пытаться это анализировать.
Сейчас мне мысль в голову пришла: А что мне мешает сейчас набрать кредитов на пару лимонов гривен и на всю гришу баксов (евро) накупить сейчас? А в конце декабря 2018 из СКВ обратно в гришу. Погасить кредиты и в нехилом профите быть. Тут сразу вопросы: % по кридитам, и т.д. Какие у кого соображения по этому поводу. Что, не прокатит?
Эксперты Bank of America, проанализировав нынешние тренды глобальных рынков, заявили, что их динамика похожа предкризисное состояние 1997–1998 годов, когда обрушились рынки Юго-Восточной Азии и в России, сообщает Bloomberg.
По данным BofA, развивающиеся рынки начинают рушиться из-за слишком сильного доллара, а из-за набирающей обороты экономики США акции технологических компаний быстро дорожают. Эти тенденции, по мнению экспертов во главе с инвестиционным аналитиком Майклом Гарнеттом, и стали катализатором событий в 1998 году и могут привести к новой рецессии.