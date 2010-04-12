Если все говорят о кризисе (в том числе и я), то скорее всего его не будет.А так ли на самом деле это утверждение верно?Просто раньше мало кто понятие имел о кризисах. Это для постсоветских стран было вновинку.На этот раз может и не сработать принцип: если о чём все вокруг говорят то этого события не будет.Вот, все СМИ говорят, что транша от МВФ уже до выборов Президента не будет.Значит 100% транш будет? А если и не будет, то это не никак скажется негативно на экономику Украины?Думали раньше, что курс бакса будет па30. Ан нет. Облом для всепропальщиков.И это хорошо.Всё будет хорошо.Кризис нам не страшен, так как доллар в Украине и так перекуплен на 20 лет вперёд.Ребята, у нас есть еще 15 лет форы.А выплатить долги МВФ и другим помогут наши заробитчане своими мощнымивалютными вливаниями в Украину. Главное, чтоб чиновнки этому процессу не навредили (введением 30% налога на заробитки за гранинцей).