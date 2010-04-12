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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5335533653375338>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 802
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
502
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 12:34

  Искатель написав:
  ЛАД написав:
  Искатель написав:Вы, возможно, не совсем меня поняли. Уточню.
В ПУМБе есть отличные спецы (кое-кого лично знаю), которые четко уловили момент, когда можно "сыграть на повышение" (так будет понятнее). И воспользовались этим.
То, что годовое дно уже было, без сомнений. Просто нынешний разгон имеет искусственную природу.

Со всем остальным согласен без возражений. Об искусственной природе нынешнего разгона спорить не буду, но в искусственности сомневаюсь. По-моему, расти уже пора (без фанатизма, но всё же) и, думаю, это чувствуют многие. Но посмотрим.


Вы опять меня не поняли :)
Я же не говорю, что не пора расти.
Я говорю, что рост сегодня немного... нервный получился и от этого - резкий. Когда начинается естественный рост, он медленный и плавный. А тут утром Киев продает по 26,16, а в обед уже покупает по 26,17.

Не всегда. У нас бывает достаточно резкий. А 15 коп. в день - совсем немного.
Я Вас, в общем, понял, скорее, уточнял свою позицию. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 12:41

  Yuri_61 написав:Если все говорят о кризисе (в том числе и я), то скорее всего его не будет.
А так ли на самом деле это утверждение верно?
Просто раньше мало кто понятие имел о кризисах. Это для постсоветских стран было вновинку.
На этот раз может и не сработать принцип: если о чём все вокруг говорят то этого события не будет.
Вот, все СМИ говорят, что транша от МВФ уже до выборов Президента не будет.
Значит 100% транш будет? А если и не будет, то это не никак скажется негативно на экономику Украины?
Думали раньше, что курс бакса будет па30. Ан нет. Облом для всепропальщиков.
И это хорошо.
Всё будет хорошо.
Кризис нам не страшен, так как доллар в Украине и так перекуплен на 20 лет вперёд.
Ребята, у нас есть еще 15 лет форы.
А выплатить долги МВФ и другим помогут наши заробитчане своими мощнымивалютными вливаниями в Украину. Главное, чтоб чиновнки этому процессу не навредили (введением 30% налога на заробитки за гранинцей).


В чем посыл, все будет хорошо, потому что Вы в это верите? :). Кризис будет, так экономика устроена. Транш тоже будет, т.к. штатам нужно поддерживать противовес РФ и для МВФ это не деньги. Курс может быть любым, про "перекупленность" доллара на 20 лет вперёд расскажите всяким Зимбабве/Аргентинам, они рассмеются Вам в лицо.

Ап но в целом все будет хорошо, да ;). Наверное, потому, что понятие хорошо не очень зависит от курсов и траншей
Востаннє редагувалось Mazay256 в Сер 04 лип, 2018 12:47, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 12:44

Эксперты Bank of America, проанализировав нынешние тренды глобальных рынков, заявили, что их динамика похожа предкризисное состояние 1997–1998 годов, когда обрушились рынки Юго-Восточной Азии и в России, сообщает Bloomberg.

По данным BofA, развивающиеся рынки начинают рушиться из-за слишком сильного доллара, а из-за набирающей обороты экономики США акции технологических компаний быстро дорожают. Эти тенденции, по мнению экспертов во главе с инвестиционным аналитиком Майклом Гарнеттом, и стали катализатором событий в 1998 году и могут привести к новой рецессии.

https://comments.ua/world/626236-bank-america-zhdet-povtoreniya-krizisa.html?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more

Mazay256
Кризис точно будет. Знать бы когда. :)
Транш тоже, скорее всего, будет. Вот только когда - в этом году или осенью (а то и зимой) следующего?
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 04 лип, 2018 12:47, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 12:45

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Согласен. Но не ожидал, что обязаловки за 3 дня так мало.

Я бы тоже удивился, если бы не помнил про офшорный характер большинства внешнеторговых сделок. Многие спланировали платежи так, чтобы избежать и обязательной продажи в этот день. В конце концов, человеку, который сидит у нас с доступом к клиент-бенку кипрского банка, тоже хочется забухать :) Поэтому после выходных изменение объемов происходит, но оно никогда не бывает кратным количеству выходных.
  Искатель написав:То, что годовое дно уже было, без сомнений. Просто нынешний разгон имеет искусственную природу.

Помилуйте, что же искусственного в большом количестве несовпадающих выходных? Вполне естественный бардак, вызванный сбивкой привычного цикла.
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа.
Следующую неделю рынок будет выходить из этой лихорадки, постепенно восстанавливаясь, а потом можно будет смотреть, что получилось, и пытаться это анализировать.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 13:05

Re: Валютный рынок в контексте

Сейчас мне мысль в голову пришла: А что мне мешает сейчас набрать кредитов на пару лимонов гривен и на всю гришу баксов (евро) накупить сейчас? А в конце декабря 2018 из СКВ обратно в гришу. Погасить кредиты и в нехилом профите быть.
Тут сразу вопросы: % по кридитам, и т.д.
Какие у кого соображения по этому поводу.
Что, не прокатит?

Пс
Сибарит - красавчик!
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 13:12

  hxbbgaf написав:
Mazay256
Кризис точно будет. Знать бы когда. :)
Транш тоже, скорее всего, будет. Вот только когда - в этом году или осенью (а то и зимой) следующего?


Бу-га-га, везде будет хоха и только в Америке шоколадка. Кто-то кого-то явно загоняет в доллар. Воспринимайте наоборот![/quote]


не вошто больше.
чтоб в золото надо много бабла
в евро? нет спасибо, уже раз попробывал. спасибо
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 13:36

К вопросу о "пользе" инфляции:
К слову, согласно бюджетной резолюции уже через несколько лет реальный ВВП Украины будет расти на 6% в год. Помимо привлечения инвестиций и выхода на новые экспортные рынки, для достижения этой цели также придется сокращать и уровень роста цен до значения около 5% в год.

https://mhub.top/2018/07/04/zhdat-li-ukraintsam-ekonomicheskogo-chuda/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 13:45

Re: Валютный рынок в контексте

Запоріжжя ЧР 25/30 .Що по містах панове і як попит?
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 04 лип, 2018 13:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 13:45

Контрабанда - не проблема? Як Рада проігнорувала важливий законопроект
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... proekt.htm
На ранковій сесії у вівторок були присутні 332 депутати. За включення законопроекту до порядку денного проголосувало лише 135 осіб з необхідних 226. Більшість же інших утрималися.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 14:02

  ЛАД написав:Кризис точно будет.

Знову ЛАД буянив? :shock: Ну що за людина??? :roll:
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