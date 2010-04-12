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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 лип, 2018 14:12
Сибариту!
Почти все правильно написали,фактически,как по учебнику экономического вуза,но..., наша действительность работает не так!
Всё будет не так!
Даже не знаю,как осознание этого перевернет ваш мозг,но в сентябре хотел бы увидеть ваши комментарии. ..
Востаннє редагувалось sinus
в Сер 04 лип, 2018 14:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 04 лип, 2018 14:16
Yuri_61 написав:
Сейчас мне мысль в голову пришла: А что мне мешает сейчас набрать кредитов на пару лимонов гривен и на всю гришу баксов (евро) накупить сейчас? А в конце декабря 2018 из СКВ обратно в гришу. Погасить кредиты и в нехилом профите быть.
Тут сразу вопросы: % по кридитам, и т.д.
Какие у кого соображения по этому поводу.
Что, не прокатит?
Пс
Сибарит - красавчик!
ну если есть собственности лимонов на шесть в реальных ценах, тогда может и получится взять пару миллионов кредита более, в противном случае есть замечательная украинская пословица - "дурень думкой багатiе"
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Додано: Сер 04 лип, 2018 14:18
sinus написав:
Сибариту!
Почти все правильно написали,фактически,как по учебнику экономического вуза,но..., наша действительность работает не так!
Я тут столько всего написал, что не понимаю, к какому сообщению относится Ваш комментарий?
Могу ответить только одно: слухи о нашей исключительности сильно преувеличены.
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Додано: Сер 04 лип, 2018 14:27
Сибарит написав: sinus написав:
Сибариту!
Почти все правильно написали,фактически,как по учебнику экономического вуза,но..., наша действительность работает не так!
Я тут столько всего написал, что не понимаю, к какому сообщению относится Ваш комментарий?
Могу ответить только одно: слухи о нашей исключительности сильно преувеличены.
А теперь заново почитайте мой пост и вы сами поймете о нецелисообразности вашего последнего предложения!
Но,вы и вправду молодец-мыслите очень правильно,но не учитываете форс мажорности нашей страны-а это,считай,промахнулся.
С уважением, Сибарит!
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Додано: Сер 04 лип, 2018 14:41
... ооооооо, за валюту за цілий день забув написати)))
... в гостинному місті Лева, можна взяти нікомунепотрібного™ пА /22-24
.... тільки сумно, що і "низи" підтянулись..... - вже можна здати по тому курсу, що Я в понеділок ввечері брав.... пА 15/
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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