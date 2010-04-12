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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5335533653375338

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 802
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
502
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 14:12

Сибариту!
Почти все правильно написали,фактически,как по учебнику экономического вуза,но..., наша действительность работает не так!
Всё будет не так!
Даже не знаю,как осознание этого перевернет ваш мозг,но в сентябре хотел бы увидеть ваши комментарии. ..
Востаннє редагувалось sinus в Сер 04 лип, 2018 14:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 14:16

  Yuri_61 написав:Сейчас мне мысль в голову пришла: А что мне мешает сейчас набрать кредитов на пару лимонов гривен и на всю гришу баксов (евро) накупить сейчас? А в конце декабря 2018 из СКВ обратно в гришу. Погасить кредиты и в нехилом профите быть.
Тут сразу вопросы: % по кридитам, и т.д.
Какие у кого соображения по этому поводу.
Что, не прокатит?

Пс
Сибарит - красавчик!


ну если есть собственности лимонов на шесть в реальных ценах, тогда может и получится взять пару миллионов кредита более, в противном случае есть замечательная украинская пословица - "дурень думкой багатiе" :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 14:18

  sinus написав:Сибариту!
Почти все правильно написали,фактически,как по учебнику экономического вуза,но..., наша действительность работает не так!

Я тут столько всего написал, что не понимаю, к какому сообщению относится Ваш комментарий? :)
Могу ответить только одно: слухи о нашей исключительности сильно преувеличены.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 14:27

  Сибарит написав:
  sinus написав:Сибариту!
Почти все правильно написали,фактически,как по учебнику экономического вуза,но..., наша действительность работает не так!

Я тут столько всего написал, что не понимаю, к какому сообщению относится Ваш комментарий? :)
Могу ответить только одно: слухи о нашей исключительности сильно преувеличены.

А теперь заново почитайте мой пост и вы сами поймете о нецелисообразности вашего последнего предложения!
Но,вы и вправду молодец-мыслите очень правильно,но не учитываете форс мажорности нашей страны-а это,считай,промахнулся.
С уважением, Сибарит!
sinus
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 14:41

Re: Валютный рынок в контексте

... ооооооо, за валюту за цілий день забув написати)))
... в гостинному місті Лева, можна взяти нікомунепотрібного™ пА /22-24
.... тільки сумно, що і "низи" підтянулись..... - вже можна здати по тому курсу, що Я в понеділок ввечері брав.... пА 15/
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 15:15

Re: Валютный рынок в контексте

  sinus написав:А теперь заново почитайте мой пост и вы сами поймете о нецелисообразности вашего последнего предложения!

Перечитал добавление. Еще больше запутался.
Фраза "Всё будет не так!" намекает на какой-то мой прогноз, но я, вроде, ничего никому не обещал. Я пытался анализировать психологию участников рынка в условиях действия возмущающего фактора.
О чем Вы?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 15:28

Re: Валютный рынок в контексте

Що на завтра по руху доляра на МБ панове ?Є думки ?Гадаю ріст буде невеликий ,доляр додасть трохи ,а в п"ятницю полетіли далі,якщо дістане рівні 60-70 ,то зворотня крайня цифра буде 30, та вималюється новий діапазон коливання доляра на МБ ,3 кроки вгору ,2 кроки вниз. Я бачу так ситуацію.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 04 лип, 2018 16:01, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 15:49

  Сибарит написав:
  sinus написав:А теперь заново почитайте мой пост и вы сами поймете о нецелисообразности вашего последнего предложения!

Перечитал добавление. Еще больше запутался.
Фраза "Всё будет не так!" намекает на какой-то мой прогноз, но я, вроде, ничего никому не обещал. Я пытался анализировать психологию участников рынка в условиях действия возмущающего фактора.
О чем Вы?

Он же выше написал: "о нецелисообразности" :mrgreen:
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 16:41

sinus что будет в сентябре ? Четко ответить можно ? А то нам приходится додумывать, мне в голову приходит только то, что дети пойдут в школу
Игорь
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