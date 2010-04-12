Додано: Сер 04 лип, 2018 17:31

Национальный банк 12 июля объявит обновленный прогноз дальнейшего развития макроэкономической ситуации в Украине в зависимости от прогресса в сотрудничестве с Международным валютным фондом.



Об этом сообщили в пресс-службе регулятора, комментируя презентацию с прогнозируемой при отсутствии новых траншей МВФ девальвацией гривны к концу года до 31,8 грн/долл., а в случае еще и падения цен на металл – до 40,8 грн/долл.



Мой комментарий: в НБУ подстраховываются, убивая сразу двух зайцев:

во первых: чтоб потом не упрекнули НБУ в "недальновидности". Если что не так пойдёт с курсом, то в НБУ скажут: мы предупреждали.

Во вторых: для чтоб разжалобить МВФ. Последствия непредостпвления транша, конечно сильно преувеличены. Цель НБУ: разжалобить МВФ, чтоб тот денежку дал до выборов.

Мой вывод: всё будет чики-пуки.

А что за война в сентябре? Кто с кем, за что? Вы меня больше расмешили, чем напугали.



Мне ничего не снилось. Синус, успокойся. Когда приснится, то сразу сообщу.