Президент Петр Порошенко внес в Раду закон о налоге на выведенный капитал с учетом предложений о соответствующих бюджетных компенсациях. ........................ Напомним, МВФ настойчиво рекомендовал Администрации Президента не вносить на рассмотрение Верховной рады законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал.
Перес де Куэльяр написав:Що на завтра по руху доляра на МБ панове ?Є думки ?Гадаю ріст буде невеликий ,доляр додасть трохи ,а в п"ятницю полетіли далі,якщо дістане рівні 60-70 ,то зворотня крайня цифра буде 30, та вималюється новий діапазон коливання доляра на МБ ,3 кроки вгору ,2 кроки вниз. Я бачу так ситуацію.
Сие только Нацбанку ведомо. Не выйдет - и полетим мы вверх еще сильней, чем сегодня. Вот тут интересная мысль высказана, и это правильно: сегодня снимали заявки на покупку. Народ психологически еще не готов к росту. Вот эта психология их и погубит. Нельзя мыслить линейно.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель написав:Сие только Нацбанку ведомо. Не выйдет - и полетим мы вверх еще сильней, чем сегодня. Вот тут интересная мысль высказана, и это правильно: сегодня снимали заявки на покупку. Народ психологически еще не готов к росту. Вот эта психология их и погубит. Нельзя мыслить линейно.
Все возможно , коррсчета немного просели , хотя последнее время это не особо влияет на запуск «ракет» на МБ.
Национальный банк 12 июля объявит обновленный прогноз дальнейшего развития макроэкономической ситуации в Украине в зависимости от прогресса в сотрудничестве с Международным валютным фондом.
Об этом сообщили в пресс-службе регулятора, комментируя презентацию с прогнозируемой при отсутствии новых траншей МВФ девальвацией гривны к концу года до 31,8 грн/долл., а в случае еще и падения цен на металл – до 40,8 грн/долл.
Мой комментарий: в НБУ подстраховываются, убивая сразу двух зайцев: во первых: чтоб потом не упрекнули НБУ в "недальновидности". Если что не так пойдёт с курсом, то в НБУ скажут: мы предупреждали. Во вторых: для чтоб разжалобить МВФ. Последствия непредостпвления транша, конечно сильно преувеличены. Цель НБУ: разжалобить МВФ, чтоб тот денежку дал до выборов. Мой вывод: всё будет чики-пуки. А что за война в сентябре? Кто с кем, за что? Вы меня больше расмешили, чем напугали.
Мне ничего не снилось. Синус, успокойся. Когда приснится, то сразу сообщу.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 04 лип, 2018 17:40, всього редагувалось 3 разів.
Народ, бросьте Вы о войне. Путину она сейчас не нужна - добиться чего-то большего (коридор на Крым, захват Харькова и т.п.) у него не получится, а лишь бы повоевать ему смысла нет. Нам это тоже не нужно - сил для решительного изменения ситуации у нас нет, а лишние жертвы с нашей стороны не добавят популярности никому, начиная от президента и премьера и заканчивая генералами-полковниками. Те, кто громко об этом говорит, просто хотят понагнетать ситуацию по разным соображениям. В любом случае, предвидеть мы этого не можем. Если это и случится, то будет чистым "чёрным лебедем", неожиданным даже для тех, кто сегодня об этом говорит. Правда, кричать: "Я предупреждал!", они, естественно, будут. Так что давайте говорить о факторах, кот. мы можем хоть как-то оценить и предвидеть.
sinus написав:......... Было бы хорошо, но откуда я знаю курс в сентябре и почему я знал,что рост начнется в июне,именно тогда когда я и написал? Если бы я написал,что видел сон,то все бы посчитали меня за сумасшедшего, я сам не верил до последнего!
Курс в сентябре - ещё надо дожить и убедиться, что Вы его правильно называете. Кабанчик эту цифру называл уже много раз. А то, что рост в этом году, скорее всего, начнётся раньше обычного, я писал, по-моему, ещё в апреле. Да и другие предполагали такое. Ну и что, я же не считаю себя Нострадамусом и сны о валюте не вижу.
sinus написав:Я видел свой сон 2 года еще назад, Перес спрашивал откуда я знаю? Да ни откуда просто сон был очень чёткий все маркеры сна пройдены-в сентябре Война и я в ней погиб почему-то. Через месяц всё начнется после встречи Путина с Трампом Никто не успеет понять -это боммаровки будут Почему я не среагировал? А вы бы в это поверили?
Олександр Григорович - Вам же Пізнайко тоді казав,не пийте подвійну дозу снодійного на ніч.Та ще й з Еспумізаном.
Именно об этом я и говорю-все по считают за сумасшедшего, тогда ответьте на простой вопрос откуда я знаю,то,что будет? Я бы этого не написал никогда,потому что сам считал это вверх идиотизма, но сон сбывается и в сентябре я погибну, поэтому сбегаю в Польшу
Эту привлекательную женщину не обманешь и от нее неубежишь