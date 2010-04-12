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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5337533853395340>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 802
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
502
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 17:07

Немного контекста..

Интересная новость: https://news.finance.ua/ru/news/-/42961 ... yj-kapital
Президент Петр Порошенко внес в Раду закон о налоге на выведенный капитал с учетом предложений о соответствующих бюджетных компенсациях.
........................
Напомним, МВФ настойчиво рекомендовал Администрации Президента не вносить на рассмотрение Верховной рады законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

Вечер перестает быть томным(с)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 17:11

  sinus написав:Война будет, поэтому умный понял,а Сибарит сыграл в дурачка))

В некоторых местах уже говорят об этом вполне серьезно и открыто , только у нас стараются такое развитие событий замалчивать. .

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 17:15

  Перес де Куэльяр написав:Що на завтра по руху доляра на МБ панове ?Є думки ?Гадаю ріст буде невеликий ,доляр додасть трохи ,а в п"ятницю полетіли далі,якщо дістане рівні 60-70 ,то зворотня крайня цифра буде 30, та вималюється новий діапазон коливання доляра на МБ ,3 кроки вгору ,2 кроки вниз. Я бачу так ситуацію.


Сие только Нацбанку ведомо. Не выйдет - и полетим мы вверх еще сильней, чем сегодня.
Вот тут интересная мысль высказана, и это правильно: сегодня снимали заявки на покупку. Народ психологически еще не готов к росту.
Вот эта психология их и погубит. Нельзя мыслить линейно.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 17:21

  Искатель написав:Сие только Нацбанку ведомо. Не выйдет - и полетим мы вверх еще сильней, чем сегодня. Вот тут интересная мысль высказана, и это правильно: сегодня снимали заявки на покупку. Народ психологически еще не готов к росту. Вот эта психология их и погубит. Нельзя мыслить линейно.

Все возможно , коррсчета немного просели , хотя последнее время это не особо влияет на запуск «ракет» на МБ.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 17:31

Re: Валютный рынок в контексте

Национальный банк 12 июля объявит обновленный прогноз дальнейшего развития макроэкономической ситуации в Украине в зависимости от прогресса в сотрудничестве с Международным валютным фондом.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора, комментируя презентацию с прогнозируемой при отсутствии новых траншей МВФ девальвацией гривны к концу года до 31,8 грн/долл., а в случае еще и падения цен на металл – до 40,8 грн/долл.

Мой комментарий: в НБУ подстраховываются, убивая сразу двух зайцев:
во первых: чтоб потом не упрекнули НБУ в "недальновидности". Если что не так пойдёт с курсом, то в НБУ скажут: мы предупреждали.
Во вторых: для чтоб разжалобить МВФ. Последствия непредостпвления транша, конечно сильно преувеличены. Цель НБУ: разжалобить МВФ, чтоб тот денежку дал до выборов.
Мой вывод: всё будет чики-пуки.
А что за война в сентябре? Кто с кем, за что? Вы меня больше расмешили, чем напугали.

Мне ничего не снилось. Синус, успокойся. Когда приснится, то сразу сообщу.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 04 лип, 2018 17:40, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 17:32

Народ, бросьте Вы о войне.
Путину она сейчас не нужна - добиться чего-то большего (коридор на Крым, захват Харькова и т.п.) у него не получится, а лишь бы повоевать ему смысла нет.
Нам это тоже не нужно - сил для решительного изменения ситуации у нас нет, а лишние жертвы с нашей стороны не добавят популярности никому, начиная от президента и премьера и заканчивая генералами-полковниками.
Те, кто громко об этом говорит, просто хотят понагнетать ситуацию по разным соображениям.
В любом случае, предвидеть мы этого не можем. Если это и случится, то будет чистым "чёрным лебедем", неожиданным даже для тех, кто сегодня об этом говорит. Правда, кричать: "Я предупреждал!", они, естественно, будут.
Так что давайте говорить о факторах, кот. мы можем хоть как-то оценить и предвидеть.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 17:56

  sinus написав:.........
Было бы хорошо, но откуда я знаю курс в сентябре и почему я знал,что рост начнется в июне,именно тогда когда я и написал?
Если бы я написал,что видел сон,то все бы посчитали меня за сумасшедшего, я сам не верил до последнего!

Курс в сентябре - ещё надо дожить и убедиться, что Вы его правильно называете. :) Кабанчик эту цифру называл уже много раз.
А то, что рост в этом году, скорее всего, начнётся раньше обычного, я писал, по-моему, ещё в апреле. Да и другие предполагали такое. Ну и что, я же не считаю себя Нострадамусом и сны о валюте не вижу. :)

P.s.И что из ваших снов уже сбылось? :)
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 17:59

  Перес де Куэльяр написав:Щось Гагарiна смикає ,то /30 , потiм /27 ,знову /30 .Ставте вже. /40 Ви ж провiдник спiлки валютних спекулянтiв.

*Відправлено з Чату

2640 -рано, курс под задачи ставил ))
Пиво отпускается только членам профсоюза.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 17:59

Re: Валютный рынок в контексте

  sinus написав:, но сон сбывается и в сентябре я погибну, поэтому сбегаю в Польшу
От судьбы не убежишь.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 18:02

  sinus написав:
  tea написав:
  sinus написав:Я видел свой сон 2 года еще назад,
Перес спрашивал откуда я знаю?
Да ни откуда просто сон был очень чёткий все маркеры сна пройдены-в сентябре Война и я в ней погиб почему-то.
Через месяц всё начнется после встречи Путина с Трампом
Никто не успеет понять -это боммаровки будут
Почему я не среагировал?
А вы бы в это поверили?

Олександр Григорович - Вам же Пізнайко тоді казав,не пийте подвійну дозу снодійного на ніч.Та ще й з Еспумізаном. :mrgreen:

Именно об этом я и говорю-все по считают за сумасшедшего, тогда ответьте на простой вопрос откуда я знаю,то,что будет?
Я бы этого не написал никогда,потому что сам считал это вверх идиотизма, но сон сбывается и в сентябре я погибну, поэтому сбегаю в Польшу

Эту привлекательную женщину не обманешь и от нее неубежишь :)
сірий
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