sinus написав:......... Было бы хорошо, но откуда я знаю курс в сентябре и почему я знал,что рост начнется в июне,именно тогда когда я и написал? Если бы я написал,что видел сон,то все бы посчитали меня за сумасшедшего, я сам не верил до последнего!
Курс в сентябре - ещё надо дожить и убедиться, что Вы его правильно называете. Кабанчик эту цифру называл уже много раз. А то, что рост в этом году, скорее всего, начнётся раньше обычного, я писал, по-моему, ещё в апреле. Да и другие предполагали такое. Ну и что, я же не считаю себя Нострадамусом и сны о валюте не вижу.
P.s.И что из ваших снов уже сбылось?
Рост с 20 июня, в середине августа будет 27,6, а потом Война, и всё, помню,что это бомбардировки будут,я еще посмеялся,как всегда, думал от грозы и умер.
Востаннє редагувалось sinus в Сер 04 лип, 2018 18:07, всього редагувалось 1 раз.
Президент Петр Порошенко внес в Раду закон о налоге на выведенный капитал с учетом предложений о соответствующих бюджетных компенсациях. ........................ Напомним, МВФ настойчиво рекомендовал Администрации Президента не вносить на рассмотрение Верховной рады законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал.
Мне кажется, завтра пойдет межбанк вниз, т к быстро сегодня взлетел ( надеюсь это из-за независимости в сша), в противном случае, после прохода 26.5, на курс смотреть никто не будет, будут затариваться на все
mephala написав:не знаю как мелкие продаваны а про крупные сети мне говорили немного по другому. большинство товара что стоит у них куплен за кредитные деньги которые в гривне.
Многие крупные сети, например, Эпицентр практически ничего не покупает ни за какие кредитные деньги, он по большей части вообще ничего не покупает. А берет на реализацию от многочисленных поставщиков, причем берет на реализацию в фиксированных ценах в гривне, и бывает, что выплачивает не совсем сразу продажи. Ту некоторую часть товара, что они сами заказывают в Китае или Польше, берут тоже с отсрочкой платежа, крупные сети умеют жестко работать с поставщиками и производителями )))
Додам, що в "Епіцентрі" постачальник не міг швидко підняти ціну, реагуючи на курс (процедура "узгодження", наскільки пам'ятаю, - два місяці). В різних "Ельдорадо" та "Фокстротах" ціни реагують на курс, з лагом (в бік зростання, звичайно, швидше)
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
... дивлюсь на мінфіні, курс таки тисне вгору..... - вже мацяють /25 ... і як спокійно...... за цим спрстерігати, коли ти ЗАВЕРШИВ стадію закупівлі нікомунепотрібного™! ...тепер тільки їсти поп-корн і спостерігати ¥
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4