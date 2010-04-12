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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5337533853395340

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 802
1. Нет сбережений в валюте
10%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
113
5. более 75%
63%
502
Всього голосів : 802
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 18:04

  ЛАД написав:
  sinus написав:.........
Было бы хорошо, но откуда я знаю курс в сентябре и почему я знал,что рост начнется в июне,именно тогда когда я и написал?
Если бы я написал,что видел сон,то все бы посчитали меня за сумасшедшего, я сам не верил до последнего!

Курс в сентябре - ещё надо дожить и убедиться, что Вы его правильно называете. :) Кабанчик эту цифру называл уже много раз.
А то, что рост в этом году, скорее всего, начнётся раньше обычного, я писал, по-моему, ещё в апреле. Да и другие предполагали такое. Ну и что, я же не считаю себя Нострадамусом и сны о валюте не вижу. :)

P.s.И что из ваших снов уже сбылось? :)

Рост с 20 июня, в середине августа будет 27,6, а потом Война, и всё, помню,что это бомбардировки будут,я еще посмеялся,как всегда, думал от грозы и умер.
Востаннє редагувалось sinus в Сер 04 лип, 2018 18:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 18:08

  Сибарит написав:Интересная новость: https://news.finance.ua/ru/news/-/42961 ... yj-kapital
Президент Петр Порошенко внес в Раду закон о налоге на выведенный капитал с учетом предложений о соответствующих бюджетных компенсациях.
........................
Напомним, МВФ настойчиво рекомендовал Администрации Президента не вносить на рассмотрение Верховной рады законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

Вечер перестает быть томным(с)

Я так розумію,президенту транш не потрібен.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 18:25

  sinus написав:Рост с 20 июня, в середине августа будет 27,6, а потом Война, и всё, помню,что это бомбардировки будут,я еще посмеялся,как всегда, думал от грозы и умер.

"в сентябре 30, под НГ 35" и "бомбардировки".
Да если будут бомбардировки, то курс гривна-доллар - это самое последнее, что будет волновать всех
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 18:28

Re: Валютный рынок в контексте

Мне кажется, завтра пойдет межбанк вниз, т к быстро сегодня взлетел ( надеюсь это из-за независимости в сша), в противном случае, после прохода 26.5, на курс смотреть никто не будет, будут затариваться на все
rils33
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 18:48

  freeze написав:
  mephala написав:не знаю как мелкие продаваны а про крупные сети мне говорили немного по другому.
большинство товара что стоит у них куплен за кредитные деньги которые в гривне.


Многие крупные сети, например, Эпицентр практически ничего не покупает ни за какие кредитные деньги, он по большей части вообще ничего не покупает. А берет на реализацию от многочисленных поставщиков, причем берет на реализацию в фиксированных ценах в гривне, и бывает, что выплачивает не совсем сразу продажи.
Ту некоторую часть товара, что они сами заказывают в Китае или Польше, берут тоже с отсрочкой платежа, крупные сети умеют жестко работать с поставщиками и производителями )))

Додам, що в "Епіцентрі" постачальник не міг швидко підняти ціну, реагуючи на курс (процедура "узгодження", наскільки пам'ятаю, - два місяці).
В різних "Ельдорадо" та "Фокстротах" ціни реагують на курс, з лагом (в бік зростання, звичайно, швидше)
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 18:48

rils33 осталось немного подождать завтрашнего дня))
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 19:25

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Я так розумію,президенту транш не потрібен.

Я бы сказал, что сделан серьзный выбор между траншем и весьма рискованной попыткой радикально оживить экономику.
  pesikot написав:"в сентябре 30, под НГ 35" и "бомбардировки".
Да если будут бомбардировки, то курс гривна-доллар - это самое последнее, что будет волновать всех

Без паники! Бомбардировки будут в Польше. От судьбы не уйдешь :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 19:33

Re: Валютный рынок в контексте

... дивлюсь на мінфіні, курс таки тисне вгору..... - вже мацяють /25
... і як спокійно...... за цим спрстерігати, коли ти ЗАВЕРШИВ стадію закупівлі нікомунепотрібного™!
...тепер тільки їсти поп-корн і спостерігати :D ¥
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 19:44

Re: Валютный рынок в контексте

Як бачу , Запоріжжя сьогодні лідер по зростанню доляра на ЧР, на вечір 27/35.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 04 лип, 2018 19:56, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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